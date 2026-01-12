ETV Bharat / state

16 నుంచి సీఎం రేవంత్ మున్సిపల్‌ ప్రచారం - ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులకే బాధ్యతలు

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ నుంచి మున్నిపల్​ ఎన్నికలకు శ్రీకారం చుట్టనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - అదేరోజు సదర్‌మాట్‌ బ్యారేజీ ప్రారంభం - ఉమ్మడి జిల్లాల ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులకే సభల బాధ్యతలు

Municipal Elections in Telangana
Chief Minister Revanth Reddy (Source : Telangana CMO)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
CM Revanth Reddy for the Municipal Election Campaign : సంక్రాంతి పండగ తరవాత మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. ఈ నెల 16న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలతో ఈ పర్యటన ప్రారంభం కానుంది. ఈ సందర్భంగా బహిరంగసభలో సీఎం ప్రసంగిస్తారు. అదేరోజు సదర్‌మాట్‌ బ్యారేజీ ప్రారంభోత్సవంతో పాటు, చనాఖా-కోర్ట ప్రాజెక్టు సందర్శన, సభ ఉంటుందని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ కార్యక్రమాలతోనే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. వాస్తవానికి ఫిబ్రవరి 3న జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభతో ప్రచారం ప్రారంభించాలని అనుకున్నా సమయం సరిపోదని అంతకన్నా ముందే జరపాలని తాజాగా నిర్ణయించారు.

శంకుస్థాపనలు.. బహిరంగ సభలు..

  • ఈ నెల 17న జడ్చర్లలో ట్రిపుల్‌ ఐటీ నిర్మాణానికి, మహబూబ్‌నగర్‌లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేసి, ఇదే పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగసభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు.
  • 18న పాలేరులో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనల అనంతరం ఖమ్మం పట్టణంలో నిర్వహించే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల సమావేశంలో సీఎం ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం అక్కడే జరగనున్న సీపీఐ వందేళ్ల సభలో పాల్గొంటారు. అదేరోజు సాయంత్రం ములుగు జిల్లాలోని మేడారం చేరుకుని, అక్కడ రాత్రి బస చేయనున్నారు.
  • 19న ఉదయం 6.30 గంటలకు కొత్తగా నిర్మించిన సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రారంభించి మొక్కులు తీర్చుకుని హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటారు. అదేరోజు సాయంత్రం దావోస్‌కు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అక్కడినుంచి 25న అమెరికా వెళతారని విశ్వసనీయవర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన రేవంత్‌ తిరిగి హైదరాబాద్‌కు వస్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు.

ఒక్కోచోట లక్ష మందితో సభ : ఫిబ్రవరి 3 నుంచి మళ్లీ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో వరసగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎన్నికల సభలు ఏర్పాటు చేయనుంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు హైదరాబాద్‌ మినహా మిగిలిన 9 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఒక్కోచోట లక్ష మందితో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలనేది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రచార వ్యూహం. ఈ సభలను విజయవంతం చేయడానికి ఒక్కో లోక్‌సభ నియోజకవర్గం లేదా ఒక ఉమ్మడి జిల్లా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఒక్కో మంత్రికి అప్పగించాలని సీఎం రేవంత్ ఇప్పటికే సూచించారు.

చర్చించిన తరువాతే మంత్రులకు బాధ్యతలు : ఈ మేరకు ఏ జిల్లాకు ఏ మంత్రి అనేది కాంగ్రెస్​ పార్టీ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లాలకు ప్రస్తుతం ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులుగా ఉన్నవారికే ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించాలనే యోచనలో తెలంగాణ ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ కమిటీ (పీసీసీ) ఉన్నట్లు సమాచారం. పీసీసీ రూపొందించిన ప్రతిపాదనలపై ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్‌ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో చర్చించిన తరవాత మంత్రుల జాబితాను విడుదల చేస్తామని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ చెప్పారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో 90 శాతం వార్డులు, ఛైర్మన్‌ పదవులు గెలవాలనే లక్ష్యంతో సభలు, ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గతేడాది డిసెంబర్‌లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను మూడు విడతలుగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. అందుకోసం జిల్లా, మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారులతో ఎన్నికల సంఘం కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరిలో జరుగుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అన్ని పార్టీల ఆశావహులు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు.

