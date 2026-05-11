తమతో కలిసి రావాలన్న ప్రధాని మోదీ పిలుపును స్వాగతిస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఎకానమీ అందుకునేందుకు కేంద్రంతో కలిసి నడుస్తాం - కేంద్రం, రాష్ట్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో ముందుకెళ్లాలి - మా పార్టీలు, ఐడియాలజీ వేరైనా అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తామన్న సీఎం

Chief Minister Revanth Reddy
Chief Minister Revanth Reddy with Modi (ETV Bharat)
Published : May 11, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : May 11, 2026 at 3:59 PM IST

CM Revanth Reddy Chit Chat With Media : తమతో కలిసి రావాలన్న ప్రధాని పిలుపును స్వాగతిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. ఆదివారం ప్రధాని మోదీతో అధికారిక కార్యక్రమంలోనే పాల్గొన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అందులో ఎలాంటి రాజకీయాలకు తావులేదన్న సీఎం రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమంలో కేంద్రంతో కలిసి వెళ్లేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు. వికసిత్ భారత్‌ లాగే విజన్‌ -2047 సాధనకు కేంద్రంతో కలిసి నడుస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. విలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్​చాట్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మా పార్టీలు వేరైనా అభివృద్ధి కోసం కలుస్తాం : 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఎకానమీ అందుకునేందుకు కేంద్రంతో కలిసి నడుస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో ముందుకెళ్లాలని తెలిపారు. తమ పార్టీలు, ఐడియాలజీ వేరైనా అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తామని ప్రకటించారు. ఎన్నిసార్లు కలిసినా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆశించిన మద్దతు రాలేదన్న ఆయన 2 గంటలు సమయమిస్తే తమ ప్రణాళికను ప్రధానికి వివరిస్తామన్నారు. మెట్రోపాలిటన్ నగరాలకు ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కోరినట్లు చెప్పారు.

