మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

బీఆర్‌ఎస్‌కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సవాల్ - ఉచిత విద్యుత్ కొనసాగిస్తే బీఆర్‌ఎస్‌ ఎన్నికల నుంచి తప్పుకుంటుందా అని ప్రశ్న - కేసీఆర్ రైతుల ముసుగులో రాజకీయ లబ్ది కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శ

Published : May 30, 2026 at 7:13 PM IST

Chief Minister Revanth Reddy Challenges BRS : బీఆర్ఎస్​కి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సవాల్‌ విసిరారు. మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే, రైతులకు ఉచిత విద్యుత్‌ నిలిపివేస్తే తాము ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోమని స్పష్టం చేశారు. ఉచిత విద్యుత్‌ కొనసాగిస్తే బీఆర్ఎస్‌ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటుందా అని ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ రైతుల ముసుగులో రాజకీయ లబ్ధికి ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. అన్నదాతలకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్‌ అందించేందుకే రైతు డిస్కం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ఉచితంగా అందిస్తున్న విద్యుత్‌ వినియోగాన్ని దీనికి కనెక్ట్‌ చేస్తున్నామని అన్నారు. రైతు డిస్కంతో జవాబుదారీతనం పెరుగుతుందని వెల్లడించారు.

