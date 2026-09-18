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సొంతింటి స్వప్నానికి పట్టాలతో శాశ్వత హక్కు - విశాఖలో 25,880 కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ

విశాఖపట్నం జిల్లాలోని 11 మండలాల్లో సుమారు 400 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న గృహ స్థలాలను క్రమబద్ధీకరించారు. 25,880 పేద కుటుంబాలకు పూర్తి యాజమాన్య హక్కులతో కూడిన భూమి పట్టాలు జారీ చేశారు.

CM Distributes House Site Pattas For Poor In Visakhapatnam
విశాఖలో 25,880 కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:13 AM IST

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CM Distributes House Site Pattas For Poor In Visakhapatnam : పేదల సొంతింటి స్వప్నాలకు పట్టా రూపంలో శాశ్వత హక్కు కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. విశాఖలో శనివారం 25,880 కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీతో పాటు త్వరలో విజయవాడలో మరో 24 వేల కుటుంబాలకు హక్కులు కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు సిద్ధమయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 12,000 ఇళ్ల స్థలాలు క్రమబద్ధీకరించగా మరో 9 వేల దరఖాస్తుల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టారు.

25,880 పేద కుటుంబాలకు పట్టాలు : అర్హత ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ఇల్లు లేదా ఇంటి స్థలం అందేలా పట్టాలు, రెగ్యులరైజేషన్, గృహ నిర్మాణాన్ని ఒకే కార్యాచరణలోకి తెచ్చే ప్రయత్నాలను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. పేద కుటుంబాలకు పూర్తి హక్కులతో ఇళ్లు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ముందడుగు వేసింది. శనివారం విశాఖలో నిర్వహించే ఇళ్ల పట్టాల పండుగలో సీఎం చంద్రబాబు ఒకేసారి 25,880 పేద కుటుంబాలకు వారి ఇళ్లపై పూర్తి హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందజేయనున్నారు. విశాఖ జిల్లాలోని 11 మండలాల్లో దాదాపు 400 ఎకరాల్లో ఉన్న ఇళ్ల స్థలాలను వివిధ జీవోల కింద క్రమబద్ధీకరించి అర్హులకు హక్కులు కల్పిస్తున్నారు. మండలాల వారీగా విశాఖ రూరల్‌లో 8,074, ములగాడలో 4,213, గాజువాకలో 3 ,999, గోపాలపట్నంలో 2,956, పెందుర్తిలో 2,736, పెదగంట్యాడలో 1,694, మహారాణిపేటలో 1,228 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

ప్రక్రియకు ముందుగానే సిద్ధం : ఇళ్ల పట్టాల ప్రక్రియలో అర్హుల గుర్తింపు, దరఖాస్తుల పరిశీలన, భూమి లభ్యతను ప్రభుత్వం కీలక దశలుగా చూస్తోంది. ప్రస్తుతం 1,43,000 మందిని పట్టాలకు అర్హులుగా గుర్తించింది. మరో 1,26,000 దరఖాస్తుల పరిశీలన కోరుతోంది. వచ్చే నెల 15లోగా పరిశీలన పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. 1,692 గ్రామాల్లో 18,000 మందికి పట్టాలు ఇచ్చేందుకు అవసరమైన భూమిని గుర్తించడం ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణకే పరిమితం కాకుండా భూమి నుంచి హక్కు పత్రం ఇచ్చే వరకు మొత్తం ప్రక్రియను ముందుగానే సిద్ధం చేస్తున్నారు.

పదేళ్లకు పైగా నివాసం ఉంటున్న వారికి హక్కులు : గృహ నిర్మాణాన్ని కూడా ఇదే ప్రక్రియకు అనుసంధానం చేయడం ద్వారా లబ్ధిదారులకు స్థలంతో పాటు పూర్తిస్థాయి గృహవసతి కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఇప్పటికే 5,92,000 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తికాగా, మరో 5,32,000 గృహాలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి వీటిని పూర్తిచేసి అందుబాటులోకి తేవాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్ల స్థలం కేటాయించడం, పదేళ్లకు పైగా అసైన్డ్‌ భూమిపై నివాసం ఉంటున్నవారికి హక్కులు కల్పించడం, గ్రామకంఠాలు, అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ భూముల్లోని ఇళ్లను నిబంధనల ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించడం వంటివి ఈ విస్తృత గృహ విధానంలో భాగంగా ఉన్నాయి.

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