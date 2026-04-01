అధికారుల పనితీరు ప్రజలకే చెబుతా - జిల్లాల పర్యటనల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తా : సీఎం చంద్రబాబు
అధికారుల పనితీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తానన్న చంద్రబాబు - ఆర్టీజీఎస్ నుంచి వివిధశాఖల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష అందరి పనితీరునూ బేరీజు వేస్తామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడి
Published : April 1, 2026 at 7:32 AM IST
CM Chandrababu Reviewed Performance of Various Departments : అధికారుల పనితీరును ఇకపై నేరుగా ప్రజలకే చెప్తానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పరిపాలనలో ఎలాంటి లోపాలు, అధికారుల పనితీరులో ఎలాంటి లోటుపాట్లు ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఇకపై ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగులు మొదలుకుని, క్షేత్ర స్థాయిలో పని చేసే ఉద్యోగులందరి పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేస్తామని చెప్పారు. పనితీరు బాగున్న అధికారులను మరింత ప్రొత్సహిస్తామని, పనితీరు సరిగా లేని వారిని గాడిలో పెడతామని, అప్పటికీ మారకుంటే నిబంధనల ప్రకారం వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు. ఇకపై జిల్లాల పర్యటనకు వెళ్లే సందర్బంలో వివిధ శాఖల పనితీరును నేరుగా పరిశీలిస్తానని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ప్రభుత్వం చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్న ఆయన గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందని వివరించారు. వీటిని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటూనే వీటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడాన్ని కూడా అంతే ప్రాధాన్యతగా తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లాల్లోని పరిపాలనా యంత్రాంగం కూడా సోషల్ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండాలన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడమే కాకుండా ప్రభుత్వం చేసే మంచి కార్యక్రమాలను, అభివృద్ధిని ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లూయన్సర్ల సేవలు వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
అమరావతిలో రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కేంద్రం : ఇకపై తాను జిల్లాల పర్యటనలకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో పరిస్థితిని బట్టి ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తానన్నారు. శాఖల పనితీరును అధికారులు, ఉద్యోగుల పనితీరును కూడా క్షేత్ర స్థాయిలోనే విశ్లేషిస్తానని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ప్రజలకు వాస్తవాలను స్వయంగా తానే వివరిస్తానన్న సీఎం, ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా పని చేస్తుందనే విషయం ప్రజలకు అర్థం కావాలని స్పష్టం చేశారు. అధికారులు, ఉద్యోగులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విధులు నిర్వహించుకునేలా చూస్తామన్నారు. ప్రభుత్వ సేవలు అందించే విషయంలో ఏమైనా సాంకేతిక, పరిపాలనా పరమైన ఇబ్బందులుంటే వాటిని తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఉద్యోగుల పనితీరును మెరుగుపరిచేలా వారికి అవసరమైన శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. ఈ మేరకు అమరావతిలో రాష్ట్రస్థాయి శిక్షణ కేంద్రాన్ని, వివిధ ప్రాంతాల్లో జోనల్ వారీగా శిక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
అలాంటి వారికి గుర్తింపు దక్కేలా చూస్తా : ప్రభుత్వం అందించే ప్రతి సేవలో ప్రజా కోణం అనేది మరిచిపోకూడదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అందించే సేవలు ప్రజలకు చేరువ కావడంతోపాటు వారిని సంతృప్తి పరిచేలా చూడాలన్నారు. ప్రభుత్వం మన కోసం ఉంది, మనకు అండగా నిలిచేందుకు ఉంది అనే నమ్మకాన్ని ప్రజల్లో కలిగించేలా ఉద్యోగులు విధులు నిర్వర్తించాలని ఆదేశించారు. ఎలాంటి ఫలితం ఆశించకుండా ప్రజలకు అద్భుతంగా సేవలందించే ఉద్యోగులు ఉంటారన్న సీఎం, సంజీవని సహా వివిధ ప్రభుత్వ సేవలను టెక్నాలజీ ద్వారా ఏ విధంగా అందుకోవచ్చనే అంశంపై ప్రజలకు అగాహన కల్పించాలని సూచించారు. అలాంటి వారికి గుర్తింపు దక్కేలా చూస్తామన్నారు. కుల ధృవీకరణ పత్రాల విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చోటు చేసుకుంటున్నందున, పొరపాట్లు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన పొరపాట్ల కారణంగా కుల ధృవీకరణ పత్రాల విషయంలో తేడాలు జరిగిన వాటిని సరి చేయాలని ఆదేశించారు. కుల ధృవీకరణ పత్రాలు దుర్వినియోగం కాకుండా అధికారులు శ్రద్ధ తీసుకోవాలని తేల్చిచెప్పారు.
స్టార్టప్ కంపెనీలను ప్రొత్సహించాలి : శాంతి భద్రతల విషయంలో మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ట్రేస్ చేసే అంశంలో, సంఘ విద్రోహ శక్తులను గుర్తించే విషయంలో టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. సీసీటీవీ నెట్ వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలన్నారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా యువతలో ఉన్న టాలెంట్ వెలికి తీయాలని దిశానిర్థేశం చేశారు. స్టార్టప్ కంపెనీలను ప్రొత్సహించాలన్న చంద్రబాబు, ఎన్విడియా వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఎంఓయూ కుదుర్చుకుని కలిసి పని చేయాలని ఆదేశించారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కేంద్రాలను త్వరలో సందర్శిస్తానని వెల్లడించారు. యూనివర్శిటీల్లో కూడా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ అందిస్తున్న సేవలను ప్రమోట్ చేయాలన్నారు. కుప్పంలో ఆగస్త్య వంటి సంస్థలు పిల్లల్లో నైపుణ్యాలను వెలికి తీస్తున్నాయని ప్రశంసించారు. అలాంటి సంస్థలతో అధికారులు సంప్రదింపులు జరపాలని సూచించారు. సమీక్షలో సీఎస్ సాయి ప్రసాద్ సహా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
