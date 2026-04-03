ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలకు చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - రూ.7,358 కోట్ల మేర పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలకు చర్యలు తీసుకున్నామన్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST
CM Chandrababu Reviewed Payment Of Pending Bills From YSRCP Government : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన పెండింగ్ బిల్లుల బకాయిల చెల్లింపులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులపై ఆర్థిక శాఖ అధికారులను ఆరా తీశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులు జరపాలని గతంలో తను ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఏ మేరకు అమలు చేశారని ఈ సందర్భంగా సీఎం అడిగారు. దీంతో తమ సూచనల మేరకు కసరత్తు చేశామని, నిధుల లభ్యతను బట్టి చెల్లింపులను జరుపుతున్నామని అధికారులు చంద్రబాబుకు వివరించారు. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిలీఫ్ ఇచ్చేలా రూ.7,358 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లుల బకాయిల విడుదలకు చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
అందులో భాగంగా ఇప్పటికే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బకాయిల కింద రూ.1,848 కోట్లను నేరుగా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేశామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వివరించారు. అలాగే గ్రూప్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కింద 4,793 మందికి సంబంధించిన రూ.76 కోట్ల చెల్లింపులు కూడా పూర్తి చేశామని తెలిపారు. వీటితో పాటు పెండింగులో ఉన్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ కింద రూ.1,800 కోట్లు, గ్రాట్యుటీ బకాయిల కింద రూ.3,411 కోట్లు, పోలీస్ శాఖకు సంబంధించి అదనపు సరెండర్ లీవుల నిమిత్తం రూ.223 కోట్ల బిల్లుల విడుదల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, మరో రెండు రోజుల్లో చెల్లింపులు కూడా పూర్తి చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
అన్ని రకాల పెండింగ్ బిల్లులకు చెల్లింపులు : తల్లికి వందనం తర్వాత ఒకేసారి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చెల్లింపులు జరుపుతోంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమేనని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. అదేవిధంగా నిధుల లభ్యతను బట్టి ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల సహా అన్ని రకాల పెండింగ్ బిల్లులకు చెల్లింపులు జరపాలని అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉద్యోగుల విషయంలో జరిగిన పరిణామాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సొంత సొమ్మును కూడా గత ప్రభుత్వం ఇతర అవసరాలకు మళ్లించిందన్నారు. దీంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని, తమ నిధుల కోసం ప్రశ్నించిన నేతలపై కేసులు పెట్టి వేధించారనే అంశం చర్చకు వచ్చింది.
చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు పెద్ద పీట : ఈ సమీక్షా సమావేశంలోనే వివిధ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు, మెటిరీయల్ సరఫరా చేసిన వారికి జరపాల్సిన చెల్లింపులపైనా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. వివిధ శాఖలకు మెటీరియల్ సరఫరా చేసిన చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు రూ.614 కోట్ల బకాయిల చెల్లింపులు జరిపామని ఈ సందర్భంగా అధికారులు వివరించారు. మెటిరీయల్ సరఫరా, పనులు చేసిన వాళ్లకు బిల్లులు చెల్లింపులు జరిపే ప్రక్రియలో చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు పెద్ద పీట వేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
పెండింగ్ బిల్లుల బకాయిల చెల్లింపులకు గ్రీన్సిగ్నల్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - రేపు రూ.6,200 కోట్ల బకాయిలు విడుదల