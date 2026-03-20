మనవడు నారా దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు - తిరుమల చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

తిరుమల చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - సీఎం వెంట లోకేశ్, భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి, దేవాన్ష్ - రేపు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం కుటుంబం -దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొననున్న సీఎం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:49 PM IST

CM Chandrababu arrives in Tirumala: శ్రీవారి దర్శనార్థం 2 పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు తిరుమలకు చేరుకొన్నారు. ముందుగా గాయత్రి నిలయం అతిథి గృహానికి చేరుకున్న సీఎంకు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి లు పుష్పగుచ్చం అందజేసి స్వాగతం పలికారు. సీఎం చంద్రబాబు తిరుమలకు చేరుకున్న అర్ధ గంట తర్వాత రాష్ట్రమంత్రి లోకేశ్ తిరుమలకు చేరుకున్నారు. లోకేశ్ వెంట నారా భువనేశ్వరి, నారా దేవాన్ష్ వచ్చారు.

గాయత్రి నిలయం అతిథి గృహం వద్ద బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిలు స్వాగతం పలికారు. ఈ రాత్రికి సీఎం చంద్రబాబు తిరుమలలోనే బస చేయనున్నారు. మనవడు నారా దేవాన్ష్​కు రేపు పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలసి స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించనున్నారు.

ఫుడ్ ల్యాబరేటరీని ప్రారంభించనున్న సీఎం: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో సిద్దమైన స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబరేటరీని సీఎం చంద్రబాబు రేపు ప్రారంభించనున్నారు. శ్రీవారి లడ్డూ, అన్న ప్రసాదాల్లో నాణ్యత, స్వచ్ఛత, నెయ్యి, నూనె, పాలు, ఇతర ముడిసరకుల్లో సూక్ష్మ స్థాయిలో కల్తీ జరిగినా పసిగట్టే పరీక్షలు ఈ అత్యాధునిక ల్యాబ్​లో జరుగుతాయని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. పుణ్య క్షేత్రాల్లో ఈ తరహా ఫుడ్ లేబరేటరీ ఏర్పాటు కావడం ఇదే తొలిసారి అన్నారు. నూనె, పాలు, నెయ్యిలో ఫెస్టిసైడ్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్ వంటి అవశేషాలను కూడా ఈ ల్యాబ్​లో గుర్తిస్తారని తెలిపారు. కెమికల్ ఎనాలిసిస్, మైక్రోబయాలజీ ఎనాలిసిస్ పరీక్షలకు అనుగుణంగా పరికరాలు, యంత్రాలను ల్యాబ్​లో సమకూర్చామని వెల్లడించారు.

మంత్రి సత్యకుమార్ సమక్షంలో అక్టోబర్ 8, 2024న ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ)తో దిల్లీలో రాష్ట్ర అధికారులు చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని అనుసరించి తిరుమలలో 12వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ ల్యాబరేటరీ ఏర్పాటైంది. పలు పుణ్యక్షేత్రాల్లో ల్యాబ్స్ ఏర్పాటుపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐతో సదరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య చర్చలు జరిగినా కార్యాచరణ మాత్రం తిరుమలతోనే సాధ్యమైంది. కిందటేడాది జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభమైన ల్యాబ్ ఏర్పాటు పనులు ఇటీవలే పూర్తయ్యాయి. రాష్ట్రంలో ఉన్న డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ల భాగస్వామ్యంతో తితిదే సహకారంతో ఈ ల్యాబరేటరీ ఏర్పాటుకు అడుగులుపడ్డాయి. గతంలో చోటుచేసుకున్న కల్తీ ఘటనలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేకంగా తిరుమలలో ల్యాబ్​కు సుమారు రూ.25 కోట్ల వరకు వ్యయమవుతోంది.

రూ.10 కోట్లతో అత్యాధునిక పరికరాలు: టీటీడీ స్థలానివ్వగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు సమకూర్చింది. ఇందులో సుమారు రూ.10 కోట్లతో అత్యాధునిక పరికరాలను ల్యాబ్​లో సిద్ధం చేసినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ల్యాబ్ కూ ట్రాన్సఫార్మర్, జనరేటర్ సదుపాయాన్ని కల్పించామని తెలిపారు. త్వరలో రూ.3 కోట్లతో ప్రాన్స్ నుంచి ఈ-నోస్, ఈ-టంగ్ యంత్రాలు రాబోతున్నాయని తెలిపారు. ఇవి వాసన, రుచిలో తేడాలను గుర్తిస్థాయన్నారు. చిన్న పెద్దా కలిపి 50 పరికరాలు, యంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆహార పదార్థాల్లో సేకరించిన ఒక్కో నమూనాను పదుల సంఖ్యలో పరీక్షించే సామర్థ్యం ల్యాబ్​కు ఉంది. ముడి సరుకులు, ఇతర నమూనాల విషయాల్లోనూ ఇలాగే పరీక్షలు జరుగుతాయి.

గరిష్టంగా ఒక నమూనా ద్వారా 50 రకాల పరీక్షలు చేయడానికి వీలుంది. కొత్తగా ఏర్పాటైన ల్యాబ్లో ప్రసాదాలు, వాటికి వినియోగించే ముడిసరకుల్లో పురుగు మందుల అవశేషాలు, భారలోహాలు, క్రిమికీటకాలు, వంటి వాటి గురించి నమూనాలు పరీక్షించడం ద్వారా తెలుసుకుంటారు. ప్రసాదాల తయారీకి ఉపయోగించే నెయ్యి, జీడిపప్పు, క్రిస్మిస్, బాదంపప్పు, శనగలు, చక్కెర, యాలకులు, పసుపు కారం వంటి నమూనాలను ఈ ల్యాబ్లో పరీక్షిస్తారు. జలప్రసాదాల నమూనాలను సైతం ఇక్కడ పరీక్షిస్తారు. నెయ్యి, నూనెలో ఉండాల్సిన కొవ్వుల శాతం, వెజిటబుల్ ఆయిల్, జంతువుల కొవ్వు వంటివాటిని సులువుగా గుర్తిస్తారు లడ్డూల్లో ఎనర్జీ లెవల్స్, వాడిన నెయ్యిని, ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా ఉందా? లేదా? కూడా ఈ ల్యాబ్లో పరీక్షిస్తారు.

అకాల వర్షాలతో తీవ్ర పంట నష్టం- కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

ఎల్పీజీ సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలి - విద్యాసంస్థలు, ఆలయాలకు ప్రాధాన్యతమివ్వాలి: సీఎం చంద్రబాబు

