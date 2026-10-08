Chandrababu Tour: సీఆర్ పాటిల్తో చంద్రబాబు సమావేశం - దక్షిణాదిలో 5 నదుల అనుసంధానంపై చర్చ
Chandrababu Delhi Tour: సీఎం చంద్రబాబు రెండవ రోజు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. జల్ శక్తి శాఖ మంత్రితో సమావేశమై రూ.30 వేల కోట్లతో చేపట్టిన జల్ జీవన్ మిషన్-అమరజీవి జలధార పనుల వివరాలు అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:33 AM IST
CM Chandrababu meet Union Ministers in Delhi: సీఎం చంద్రబాబు రెండవ రోజు హస్తినలో పర్యటిస్తున్నారు. జల్ శక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సమావేశమైన సీఎం రూ.30 వేల కోట్లతో చేపట్టిన జల్ జీవన్ మిషన్-అమరజీవి జలధార పనుల వివరాలు అందజేశారు. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పోలవరం నిర్మాణ పనులు పూర్తవుతాయని ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి నిధుల కొరత రాకుండా చూడాలని కేంద్రమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో 62 లక్షల మంది ఇళ్లకు ఇప్పటికే కుళాయి కనెక్షన్లు ఉన్నాయన్న సీఎం ఇప్పుడు 27 లక్షల గ్రామీణ కుటుంబాలకు కనెక్షన్లు అందించేలా పథకానికి శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు. అత్యంత ప్రాధాన్యతతో చేపట్టిన పనులకు నిధులు విడుదల చేసేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 5 నదుల అనుసంధానంపై కేంద్రమంత్రితో చంద్రబాబు చర్చించారు.