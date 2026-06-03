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డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు విశాఖ కీలక గమ్యస్థానం : సీఎం

ఎయిర్‌ ట్రంక్‌ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో రాబిన్‌ ఖుదాతో సమావేశం - విశాఖలో హైపర్‌స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ఎయిర్‌ ట్రంక్‌ ఆసక్తి - సాంకేతిక రంగాలలో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలపై విస్తృత చర్చ

CM Meeting With AirTrunk CEO
CM Meeting With AirTrunk CEO (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 9:07 AM IST

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CM Meeting With AirTrunk CEO: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు , ఐటీ మంత్రి లోకేష్‌ల చొరవతో విశాఖపట్నం నగరం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌కు ప్రపంచ కేంద్రంగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. భవిష్యత్ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు విశాఖపట్నం ఒక కీలక గమ్యస్థానంగా ఆవిర్భవించడం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధృవీకరించారు.

ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని ప్రముఖ హైపర్‌స్కేల్ డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన ఎయిర్‌ట్రంక్ వ్యవస్థాపకుడు , సీఈఓ రాబిన్ ఖుదాతో ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల అమరావతిలో జరిపిన సమావేశం తరువాత ఈ ప్రయత్నానికి గణనీయమైన ప్రోత్సాహం లభించింది. ఈ సమావేశంలో ప్రపంచ స్థాయి కనెక్టివిటీ, నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తి, సుస్థిరమైన మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీపడగల డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ దార్శనికతపై వారు చర్చించారు.

2 గిగావాట్ల భారీ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ : విశాఖపట్నంలో 2 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఒక భారీ హైపర్‌స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎయిర్‌ట్రంక్ చూపిస్తున్న తీవ్ర ఆసక్తి గురించి కూడా వారు చర్చించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, నెక్స్ట్-జనరేషన్ టెక్నాలజీలకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా విశాఖపట్నంకు సంబంధించిన పెరుగుతున్న స్థాయిని ఈ చొరవ మరింత బలోపేతం చేస్తుందని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా విశాఖపట్నం నగరంలో మొత్తం 6 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన డేటా సెంటర్లను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. విశాఖను "AI సిటీ"గా మార్చే క్రమంలో ఇప్పటికే గూగుల్ AI హబ్ (రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ద్వారా సుమారు 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి), రిలయన్స్ AI డేటా సెంటర్, అదానీకనెక్స్ (AdaniConneX) వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల పనులు శరవేగంగా పురోగతిలో ఉన్నాయి.

యువతకు ఉపాధి - నైపుణ్యాభివృద్ధి : కేవలం పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే కాకుండా యువతకు విస్తృత అవకాశాలను కల్పించడం, వారి డిజిటల్ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం కూడా తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చంద్రబాబు నొక్కి చెప్పారు. ఈ అభివృద్ధి పర్యావరణపరంగా సుస్థిరంగా ఉంటూనే, అందరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండేలా చూడటమే తమ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల రంగాలలో సహకార అవకాశాలపై విస్తృత చర్చలు జరిగాయని ఆయన తెలిపారు.

బ్లాక్‌స్టోన్ గ్రూప్ మద్దతు ఉన్న ఎయిర్‌ట్రంక్ సంస్థ ఇప్పటికే ముంబయి, చెన్నై, హైదరాబాద్‌లలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. గతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్‌ను ఐటీ రాజధానిగా తీర్చిదిద్దినట్లే, ఇప్పుడు ఆయన "చూజ్ ఏపీ" నినాదంతో విశాఖపట్నాన్ని భవిష్యత్ ప్రపంచ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సాటిలేని గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

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TAGGED:

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డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు విశాఖ
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CM MEETING WITH AIRTRUNK CEO

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