నిస్వార్థ సేవే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అని సత్యసాయి చాటి చెప్పారు: సీఎం చంద్రబాబు
Sri Sathya Sai Baba birth anniversary: సత్యసాయి బాబా జయంతి సందర్భంగా ఆయన అందించిన ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని, సమాజ సేవను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ స్మరించుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:42 PM IST
ప్రేమ, సేవ, మానవత్వమే ఆధ్యాత్మికతకు అసలైన అర్థమని ప్రపంచానికి చాటిన మహనీయుడు భగవాన్ సత్యసాయి బాబా అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. ఈ రోజు సత్యసాయిబాబా జయంతి సందర్భంగా ఆయన అందించిన ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని, సమాజ సేవలను స్మరించుకున్నారు. విద్య, వైద్యం, తాగునీటి రంగాల్లో ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని చంద్రబాబు కొనియాడారు.
నిస్వార్థ సేవే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అని సత్యసాయి చాటి చెప్పారని గుర్తు చేశారు. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింసల బోధనలు ఎప్పటికీ ఆచరణీయమని స్పష్టం చేశారు. "అందరినీ ప్రేమించు అందరినీ సేవించు” అనే దివ్య సందేశంతో మానవాళికి ప్రేమ, సేవ, మానవతా విలువలను నేర్పిన మహనీయులు శ్రీ సత్యసాయి బాబా అని చంద్రబాబు కొనియాడారు.
భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతి సందర్భంగా వారు అందించిన ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, సమాజ సేవను స్మరించుకుందాం. “అందరినీ ప్రేమించు.. అందరినీ సేవించు” అనే దివ్య సందేశంతో మానవాళికి ప్రేమ, సేవ, మానవతా విలువలను నేర్పిన మహనీయులు శ్రీ సత్యసాయి బాబా. నిస్వార్థ సేవే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అని చాటారు. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింసలపై సత్యసాయి బోధనలు ఎప్పటికీ ఆచరణీయం. విద్య, వైద్యం, తాగునీటి రంగాల్లో వారు అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం. సత్యసాయి చూపిన సేవామార్గాన్ని అనుసరిద్దాం.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 23, 2026
రాష్ట్ర పండుగగా శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతి
శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతి సందర్భంగా సాయి భక్తులందరికీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని లోకేశ్ తెలిపారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత ప్రభావితం చేసి, జాతి సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటిన మహనీయుడు సత్యసాయి అని కొనియాడారు.
భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా జయంతి సందర్భంగా సాయి భక్తులందరికీ శుభాకాంక్షలు. భారతీయ సమాజాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత ప్రభావితం చేసి... జాతి సంస్కృతిని దేశ విదేశాలకు చాటి చెప్పిన మహానుభావుడు సత్యసాయి. అంతేకాదు విద్యాలయాలు, ఆసుపత్రులు, తాగునీటి పథకాలను నెలకొల్పి తన సామాజిక సేవాకార్యక్రమాల ద్వారా గొప్ప మానవతావాదిగా ప్రజల హృదయాలలో నిలిచిపోయారు సత్య సాయిబాబా. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా గారి సేవా మార్గాన్ని, బోధనలను భావితరాలకు అందించేందుకు సాయి జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా జరపాలని నిర్ణయించాం. మానవ సేవే పరమావధిగా జీవించిన సాయి బోధనలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందాం.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 23, 2026
విద్యాలయాలు, ఆసుపత్రులు, తాగునీటి పథకాలతో ఆయన చేసిన సేవలు ప్రజల హృదయాల్లో గొప్ప మానవతావాదిగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయని అన్నారు. సత్యసాయి సేవా మార్గాన్ని, బోధనలను భావితరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు. మానవ సేవే పరమావధిగా జీవించిన సత్యసాయి ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
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