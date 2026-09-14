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రాష్ట్రంలో ఘనంగా వినాయక చవితి - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

వినాయక చవితి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నేత్రపర్వంగా వినాయక చవితి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి.

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:36 PM IST

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AP CM On Vinayaka Chavithi Celebrations : వినాయక చవితి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సీఎం తన భార్య భువనేశ్వరి, మనవడు దేవాంశ్‌, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తన నివాసంలో పూజలు నిర్వహించారు. కుటుంబంతో కలిసి గణేశుడికి పూజ చేయడం ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిచ్చిందని పేర్కొంటూ, ఆయన ఈ సందర్భానికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఎక్స్​లో పంచుకున్నారు.

సన్మార్గాన్ని చూపే చవితి వేడుకలు : గణపతి జ్ఞానానికి, వివేకానికి, విజయానికి ప్రతీకని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఏ శుభకార్యాన్నైనా వినాయక పూజతో ప్రారంభించడం మన సంప్రదాయమన్నారు. విఘ్నాలను తొలగించి, సన్మార్గాన్ని చూపే చవితి వేడుకలు మనకు సామాజిక స్పృహను, ఐక్యతను నేర్పిస్తాయని వివరించారు. సమష్టితత్వాన్ని బోధిస్తు, సమాజాన్ని సన్మార్గంలో నడిపించేవి మన ధార్మిక కార్యక్రమాలని చంద్రబాబు కొనియడారు.

శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నారా లోకేశ్ : వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రజలందరికీ మంత్రి నారా లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరికీ ఇష్టమైన గణనాథుడు ప్రజల జీవితాల్లోని విఘ్నాలను తొలగించి, విజయాలను అందించాలని ఆకాంక్షించారు. ఎల్​నినో ఆందోళనలను పటాపంచలు చేస్తూ విఘ్న వినాయకుడు భారీ వర్షాలను తీసుకొచ్చారని అన్నారు. ఈసారి కూడా గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని తెలిపారు. భక్తిశ్రద్ధలతో, ఆనందోత్సాహాల మధ్య ప్రజలంతా వినాయక చవితి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

భక్తిశ్రద్ధలతో వేడుకలు : అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వినాయక చవితి వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. జేసీ శ్రీనివాస కాలేజీ గ్రౌండ్‌లో శివుడి అలంకరణలో గణనాథుడి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తాడిపత్రిలో వివిధ ప్రాంతాల్లో లంబోదరుడి విగ్రహాలను వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేశారు. కలశం గిన్నెలతో రూపొందించిన విఘ్నేషుడు విశేషంగా భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. అనంత పద్మనాభ స్వామి అలంకరణతో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడు ప్రత్యేక పూజలందుకుంటన్నారు. అనంత శేషుడిపై పద్మనాభ స్వామి వలే బొజ్జగణపయ్య శయనించి దర్శనమిస్తున్నారు.

9 వందల విగ్రహాలు ఏర్పాటు : ప్లాస్టిక్, పీవీసీ పైపులతో రూపొందించిన గణనాథుడి ప్రతిమలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాడిపత్రి నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా దాదాపు 9 వందల వినాయకుడి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. గణపతిమండపంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో మాజీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా : అనకాపల్లిలో ప్రసిద్ధి చెందిన చింతామణి గణపతి దత్త క్షేత్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా 16వేల మెుక్కలతో తయారుచేసిన వినాయక ప్రతిమకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పర్యావరణపై అవగాహన కల్పించేలా సుమారు 60వేల మెుక్కలతో గణపతి దత్త క్షేత్రంలో అలంకరణ చేశారు.

రాష్ట్రంలో నేత్రపర్వంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ETV Bharat)

నోరూరించే నైవేద్యాలు : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో వినాయక చవితి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రావులపాలెం ఆత్రేయపురం ఆలమూరు కొత్తపేట మండలాల్లో యువత ఉత్సాహంగా ప్రత్యేక మండపాలను ఏర్పాటు చేసి వినాయక విగ్రహాలను పెట్టి వినాయక చవితి వేడుకలు నిర్వహించారు. గణేశుని ఆలయాలు అందంగా అలంకరించి విగ్నేషుడికి రకరకాల పిండివంటలతో తయారుచేసిన నోరూరించే నైవేద్యాలను సమర్పించారు.

ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని : మార్కాపురం, బాపట్ల, కడప, నెల్లూరు, అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో లంబోదరుడి మండపాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. వినాయకుడి ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఎమ్మెల్యే వేగేశన నరేంద్ర వర్మ ఆకాంక్షించారు. మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ప్రోత్సహించి పర్యావరణహితమైన వినాయక చవితిని జరుపుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.

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