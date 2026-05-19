18 నెలల్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలి - రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు

ఏటా 9 లక్షల మోటార్‌సైకిళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తామని ప్రతినిధుల హామీ -ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు బుల్లెట్ 350 నమూనా - రూ. 2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న బుల్లెట్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 11:58 AM IST

Updated : May 19, 2026 at 2:03 PM IST

RoyaL Enfield Project In state : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సచివాలయంలో స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ ప్రాజెక్టును 18 నెలల్లో పూర్తి చేసి, ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాలని ఆయన నిర్దేశించారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతంగా అమలు అయ్యేలా చూడటానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాధ్యమైన ప్రతి సహాయాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన కంపెనీ ప్రతినిధులకు హామీ ఇచ్చారు.

రూ. 2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న బుల్లెట్ : ఈ సందర్భంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ CEO గోవిందరాజన్ నేతృత్వంలోని ఒక ప్రతినిధి బృందం సోమవారం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. తిరుపతి జిల్లా, సత్యవేడు మండలం, రల్లకుప్పం ప్రాంతంలో రూ. 2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న బుల్లెట్ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ ప్లాంట్‌కు సంబంధించిన వివరాలను వారు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

ఆధునిక సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో : ప్రతినిధి బృందం అందించిన వివరాల ప్రకారం ఈ ప్లాంట్ ద్వారా ఏటా 9,00,000 మోటార్‌సైకిళ్లను ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్‌తో పాటు ఈ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక టెస్టింగ్ ట్రాక్, పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) కేంద్రం, వెండర్ పార్క్ వంటి అనేక ఆధునిక సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 15,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

'Flying Flea C6' అనే ఎలక్ట్రిక్ మోడల్‌ : ముఖ్యంగా సమీప భవిష్యత్తులో 'Flying Flea C6' అనే ఎలక్ట్రిక్ మోడల్‌ను విడుదల చేయాలని తమ కంపెనీ యోచిస్తోందని కూడా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బృందం ప్రస్తావించింది. ఈ సమావేశంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వివిధ ప్రోత్సాహకాలు, సదుపాయాల పట్ల వారు తమ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు.

ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 నమూనాను అందుకున్నముఖ్యమంత్రి : ఈ భేటీ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 నమూనాను (model) బహుమతిగా స్వీకరించారు. ఆ నమూనా వాహనాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం, ఆయన హెల్మెట్ ధరించి, ఓ వాహనంపై కూర్చుని, మోటార్‌సైకిళ్ల పట్ల తనకున్న ప్రత్యేక ఆసక్తిని చాటిచెప్పారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నూతన పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి , ఉపాధి అవకాశాలకు ఒక కేంద్ర బిందువుగా మారడంతో పాటు, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బ్రాండ్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్టు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ చొరవ ద్వారా, రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు, పెట్టుబడులకు మరింత మెరుగైన ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పునరుద్ఘాటించారు.

