రాష్ట్రంలో ఎక్కడా తాగునీటి సమస్య తలెత్తవద్దు: సీఎం చంద్రబాబు
కలెక్టర్లకు రూ. కోటి చొప్పున నిధుల విడుదల - తాగునీటికి సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 9:21 AM IST
No Drinking Water Issues In The State : రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడా తాగునీటి సరఫరా సమస్య రాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. నీటి సరఫరా కోసం జిల్లా కలెక్టర్లకు రూ.1 కోటి చొప్పున నిధులు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొరత ఉన్న చోట ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా చేయాలని, బోర్లకు మరమ్మతులు చేయించాలన్నారు. రాష్ట్రంలో వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేలా వాహన డీలర్లను అదనపు రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీగా గుర్తించేందుకు సీఎం ఆమోదాన్ని తెలిపారు. వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ 24 గంటల్లో పూర్తి అయ్యేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు.
రాష్ట్రంలో ఏఐ సాంకేతికతపై ప్రధాన దృష్టి : రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం అందించే పౌరసేవల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం మరింత పెంచేందుకు, సమర్ధంగా వినియోగించేందుకు వీలుగా నిపుణులతో కూడిన సలహా మండలి ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. రాష్ట్రంలో డ్రోన్ల వినియోగం పెంచేలా ఓ వర్క్షాప్ నిర్వహించాలని సూచనలు చేశారు.
ఉపశమనానికి స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారం : గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి మధ్యప్రదేశ్ డ్రోన్ వ్యవస్థలను ఎలా ఉపయోగిస్తుందో అధ్యయనం చేయాలని, మన రాష్ట్రంలో కూడా అటువంటి వ్యవస్థను అమలును చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. వేసవి కాలంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రజలలో అవగాహన పెంచడానికి 'అవేర్' సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ప్రాంతాలలో ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు తాగునీరు, మజ్జిగ, వడదెబ్బ నివారణకు ఓఆర్ఎస్ పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ ప్రయత్నాలలో స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారం తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఆయన స్పష్టంగా తెలిపారు.
ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచేలా ప్రభుత్వ శాఖలు చర్యలు : ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రజలకు వివిధ పౌర సేవలు మెరుగ్గా అందించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు వినూత్న ఆలోచనలు చేయాలని చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రభుత్వ సేవల్లో మెరుగైన ప్రజాభిప్రాయం కోసం పబ్లిక్ కనెక్ట్ అనేది కీలకమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా విశ్వాసాన్ని, విశ్వసనీయతను పెంపొందించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ శాఖలను ఆదేశించారు. ప్రతీ ప్రభుత్వ శాఖ నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు తగినట్టుగా పనిచేయాల్సిందేనని సూచించారు. పంటలకు ధర విషయంలోనూ రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ను విశ్లేషించి తగిన చర్యలు చేపట్టాల్సిందిగా ఆర్టీజీఎస్ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
ప్రజలకు ఉత్తమమైన సేవా అందిచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు : ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల అమలును పర్యవేక్షించేందుకు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజలతో నేరుగా మమేకమయ్యేందుకు కార్యదర్శి స్థాయి అధికారులు నెలకు మూడు రోజులు శాఖాధినేతలు (హెచ్ఓడీలు) ఆరు రోజులు జిల్లా కలెక్టర్లు ఎనిమిది రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని ఆయన నిర్దేశించారు. ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించేందుకు కాల్ సెంటర్లను ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రజలకు ఉన్నతమైన సేవలు అందించేందుకు ఉత్తమ పద్ధతులను అవలంబించాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్న రంగాలలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఇతర రంగాలలో కూడా ఇదే చొరవ చూపాలని ఆయన వారిని కోరారు. అంతేకాకుండా అత్యవసర సేవలు మినహా ప్రభుత్వ శాఖలు అందించే మిగతా అన్ని సేవలను ఆన్లైన్లోనే అందించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మత్స్యకారులకు ఉపయోగపడనున్న సాంకతికత : చేపల వేట నిషేధం ముగిసిన తర్వాత అవేర్ ద్వారా వచ్చే డేటా ఆధారంగా చేపలు సమృద్ధిగా లభించే ప్రాంతాలను మత్స్యకారులకు అందజేయాలని సీఎం నిర్దేశించారు. ఈ సమీక్షకు సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్ధసారధి, సీఎస్ జి. సాయి ప్రసాద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
