November 25, 2025
India New Labour Codes : కార్మికులందరికీ న్యాయం చేసేలా 29 కార్మిక చట్టాలను క్రోడీకరించి నాలుగు కార్మిక కోడ్లుగా తీర్చిదిద్దాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుందని తెలుగు రాష్ట్రాల కేంద్ర కార్మిక శాఖ డిప్యూటీ చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ బిశ్వభూషణ్ ప్రుష్ఠి తెలిపారు. కాంట్రాక్టు, రెగ్యులర్ కార్మికులకు జాతీయ వేతన నివేదిక (ఫ్లోర్వేజ్) కన్నా తక్కువగా వేతనాలు చెల్లించడానికి వీల్లేదని, ఈ నేపథ్యంలో వేతన కోడ్లో స్పష్టంగా వెల్లడించామన్నారు.
కోడ్ల అమలుకు త్వరలో విధి విధానాలు : ఈ కోడ్ల అమలుకు త్వరలో విధి విధానాలు సిద్ధం చేస్తామని, వీటిపై కార్మిక సంఘాలు, ఉద్యోగులు ఎవరైనా అభిప్రాయాలు తెలియజేయవచ్చన్నారు. పని, వ్యక్తిగత జీవితం సమతౌల్యంగా ఉండేలా వారానికి 48 గంటలు పని చేయాలని, అంతకు మించితే తప్పనిసరి ఓవర్టైమ్ వేతనం చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. గతంలో 100 మందికి మించితే ఉద్యోగులున్న సంస్థను మూసివేయాలంటే ప్రభుత్వం అనుమతి అవసరం అయ్యేది. కానీ తాజా కోడ్లో ఆ సంఖ్యను 300కి పెంచడంతో కార్మిక సంఘాల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. సోమవారం హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారి మురళీకృష్ణతో కలిసి విలేకరులతో మాట్లాడిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ఏళ్లుగా 44 కార్మిక చట్టాలు అమల్లో ఉండేవి. వాటిలో కొన్నింటిని తొలగించి, మిగతా చట్టాలను అన్ని కలిపి చేసి కేంద్రం నాలుగు కోడ్లు తీసుకు వచ్చింది. కొత్త వేతన కోడ్లో సమాన వేతనాలు, బోనస్తో పాటు అన్ని వర్గాల కార్మికులు, ఉద్యోగులకు మేలు జరుగుతుంది.
- పారిశ్రామిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత, వృత్తపరమైన భద్రత- ఆరోగ్యం-పని పరిస్థితులు కోడ్లు ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చాయి. జాతీయస్థాయిలో వేతన కమిటీ వేర్వేరు రంగాలకు ఖరారు చేసే వేతనాలు ప్రస్తుతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- సామాజిక భద్రత పరిధిలోకి బీడీ, గిగ్ కార్మికులను తీసుకువచ్చాం. ఇకనుంచి ఒప్పంద, పొరుగుసేవల ఉద్యోగులకు అపాయింట్మెంట్లు అందుతాయి. ఫిక్స్డ్టర్మ్ కార్మికులకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో సమానంగా వేతనాలు ఉంటాయి.
- గతంలో కొన్ని యాజమాన్యాలు మూలవేతనం, డీఏ తక్కువగా చూపెట్టి, ఇతర ఎలవెన్సులు ఎక్కువగా చెల్లించేవి. దాంతో ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, బోనస్ తక్కువగా వచ్చేవి. ఇకనుంచి ఈ సదుపాయాలకు మొత్తం వేతనంలో 50శాతాన్ని తీసుకోనున్నారు.
- వలస కార్మికులు స్వీయ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఏడాది పనిచేసిన కార్మికులు గ్రాట్యుటీకి అర్హులు. సంస్థ నుంచి వెళ్లిపోయినవారు వేతన బకాయిలు, ఇతర సదుపాయాల కోసం ఆరునెలల్లో అప్పీలు చేసుకోవాల్సి ఉండేది. ఈ గడువు మూడేళ్లకు పెంచాం.
- సామాజిక భద్రత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై కార్మికశాఖ జరిమానా విధించేది. ఇక నుంచి ఆ జరిమానాను సంబంధిత సంస్థ, ఆ తరహా బాధిత ఉద్యోగుల బాగోగుల కోసం ఖర్చు చేస్తాం.
- మహిళలకు ఇప్పటివరకూ ప్రసూతి సెలవులు 12 వారాలు ఇచ్చేవారు. అవి ఇప్పుడు 26 వారాలకు పెరిగాయి. ఈ సమయంలో వారి సమ్మతి మేరకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ సదుపాయాన్ని ఆయా యాజమాన్యాలు కల్పించవచ్చు. పిల్లల బాగోగులు చూసేందుకు అన్ని సంస్థల్లో తప్పనిసరి ఆలనాపాలనా కేంద్రాలు నెలకొల్పాలి.
