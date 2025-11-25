ETV Bharat / state

వారానికి 48 గంటలు మాత్రమే పని - అంతకు మించితే ఓవర్​టైమ్​ వేతనాలు చెల్లించాల్సిందే

కార్మిక కోడ్‌ అమలుకు కేంద్రం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం - తెలుగు రాష్ట్రాల డిప్యూటీ చీఫ్‌ లేబర్‌ కమిషనర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ - 29 కార్మిక చట్టాలను క్రోడీకరించి నాలుగు కార్మిక కోడ్‌లుగా అమలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 9:00 AM IST

India New Labour Codes : కార్మికులందరికీ న్యాయం చేసేలా 29 కార్మిక చట్టాలను క్రోడీకరించి నాలుగు కార్మిక కోడ్​లుగా తీర్చిదిద్దాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుందని తెలుగు రాష్ట్రాల కేంద్ర కార్మిక శాఖ డిప్యూటీ చీఫ్​ లేబర్​ కమిషనర్​ బిశ్వభూషణ్​ ప్రుష్ఠి తెలిపారు. కాంట్రాక్టు, రెగ్యులర్​ కార్మికులకు జాతీయ వేతన నివేదిక (ఫ్లోర్​వేజ్​) కన్నా తక్కువగా వేతనాలు చెల్లించడానికి వీల్లేదని, ఈ నేపథ్యంలో వేతన కోడ్​లో స్పష్టంగా వెల్లడించామన్నారు.

కోడ్​ల అమలుకు త్వరలో విధి విధానాలు : ఈ కోడ్​ల అమలుకు త్వరలో విధి విధానాలు సిద్ధం చేస్తామని, వీటిపై కార్మిక సంఘాలు, ఉద్యోగులు ఎవరైనా అభిప్రాయాలు తెలియజేయవచ్చన్నారు. పని, వ్యక్తిగత జీవితం సమతౌల్యంగా ఉండేలా వారానికి 48 గంటలు పని చేయాలని, అంతకు మించితే తప్పనిసరి ఓవర్​టైమ్​ వేతనం చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. గతంలో 100 మందికి మించితే ఉద్యోగులున్న సంస్థను మూసివేయాలంటే ప్రభుత్వం అనుమతి అవసరం అయ్యేది. కానీ తాజా కోడ్​లో ఆ సంఖ్యను 300కి పెంచడంతో కార్మిక సంఘాల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. సోమవారం హైదరాబాద్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ అధికారి మురళీకృష్ణతో కలిసి విలేకరులతో మాట్లాడిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • ఏళ్లుగా 44 కార్మిక చట్టాలు అమల్లో ఉండేవి. వాటిలో కొన్నింటిని తొలగించి, మిగతా చట్టాలను అన్ని కలిపి చేసి కేంద్రం నాలుగు కోడ్​లు తీసుకు వచ్చింది. కొత్త వేతన కోడ్​లో సమాన వేతనాలు, బోనస్​తో పాటు అన్ని వర్గాల కార్మికులు, ఉద్యోగులకు మేలు జరుగుతుంది.
  • పారిశ్రామిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత, వృత్తపరమైన భద్రత- ఆరోగ్యం-పని పరిస్థితులు కోడ్​లు ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చాయి. జాతీయస్థాయిలో వేతన కమిటీ వేర్వేరు రంగాలకు ఖరారు చేసే వేతనాలు ప్రస్తుతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
  • సామాజిక భద్రత పరిధిలోకి బీడీ, గిగ్‌ కార్మికులను తీసుకువచ్చాం. ఇకనుంచి ఒప్పంద, పొరుగుసేవల ఉద్యోగులకు అపాయింట్‌మెంట్‌లు అందుతాయి. ఫిక్స్‌డ్‌టర్మ్‌ కార్మికులకు రెగ్యులర్‌ ఉద్యోగులతో సమానంగా వేతనాలు ఉంటాయి.
  • గతంలో కొన్ని యాజమాన్యాలు మూలవేతనం, డీఏ తక్కువగా చూపెట్టి, ఇతర ఎలవెన్సులు ఎక్కువగా చెల్లించేవి. దాంతో ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, బోనస్‌ తక్కువగా వచ్చేవి. ఇకనుంచి ఈ సదుపాయాలకు మొత్తం వేతనంలో 50శాతాన్ని తీసుకోనున్నారు.
  • వలస కార్మికులు స్వీయ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవచ్చు. ఏడాది పనిచేసిన కార్మికులు గ్రాట్యుటీకి అర్హులు. సంస్థ నుంచి వెళ్లిపోయినవారు వేతన బకాయిలు, ఇతర సదుపాయాల కోసం ఆరునెలల్లో అప్పీలు చేసుకోవాల్సి ఉండేది. ఈ గడువు మూడేళ్లకు పెంచాం.
  • సామాజిక భద్రత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై కార్మికశాఖ జరిమానా విధించేది. ఇక నుంచి ఆ జరిమానాను సంబంధిత సంస్థ, ఆ తరహా బాధిత ఉద్యోగుల బాగోగుల కోసం ఖర్చు చేస్తాం.
  • మహిళలకు ఇప్పటివరకూ ప్రసూతి సెలవులు 12 వారాలు ఇచ్చేవారు. అవి ఇప్పుడు 26 వారాలకు పెరిగాయి. ఈ సమయంలో వారి సమ్మతి మేరకు వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌ సదుపాయాన్ని ఆయా యాజమాన్యాలు కల్పించవచ్చు. పిల్లల బాగోగులు చూసేందుకు అన్ని సంస్థల్లో తప్పనిసరి ఆలనాపాలనా కేంద్రాలు నెలకొల్పాలి.

