తెలంగాణ 'సర్' ముసాయిదా జాబితా విడుదల - మీ పేరుందో లేదో చెక్ చేసుకోండిలా
సర్ డ్రాఫ్ట్ ఓటరు జాబితా విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి - 92 లక్షల మందికి నోటీసులు ఇస్తామని వెల్లడి - నోటీసులు అందుకున్నవారు సమాధానం ఇచ్చేందుకు సెప్టెంబర్ 16 తుదిగడువు
Published : August 17, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 9:17 PM IST
SIR Draft list Released in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్) ముసాయిదా జాబితా విడుదలైంది. బీఎల్వోలు డిజిటలైజ్ చేసిన సమాచారం ఆధారంగా ముసాయిదా జాబితాను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ విడుదల చేసింది. 2కోట్ల 64 లక్షల 87వేల ఓట్లను ముసాయిదాలో పొందుపర్చారు. ఇది 78.30శాతంగా ఉంది. ఇందులో 92లక్షల మందికి నోటీసులిస్తామని సీఈవో(ఎన్నికల ప్రధానాధికారి) సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. 60 లక్షల అనామలీస్తో పాటు 32 లక్షల నోమ్యాపింగ్ ఓట్లకు నోటీసులివ్వనున్నారు. నోటీసు ప్రక్రియ నెల రోజు పాటు కొనసాగుతుందని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఆ తర్వాత మరో నెల పాటు అభ్యంతరాలు, వివరణలు తీసుకుంటారు. ప్రక్రియ అంతా ముగిశాక తుది ఓటరు జాబితా ప్రకటించనున్నారు.
విడుదలైన ముసాయిదా జాబితా : ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణలో భాగంగా మరో ప్రక్రియ మొదలైంది. జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి పర్యవేక్షణలో బీఎల్ఓలు 3.38 కోట్ల ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలను అందించారు. అందులో తిరిగి 2.64 కోట్లకు పైగా ఫారాలు తిరిగి రావడంతో బీఎల్ఓలు వాటిని డిజిటలైజ్ చేశారు. 73లక్షలకు పైగా ఓట్లు తగ్గిపోయాయి. ఇందులో అబ్సెంట్, షిఫ్టింగ్, డెత్, డూప్లికేట్) వంటి కారణాలతో పత్రాలు రాలేదు. వీటి మొత్తం 21.70శాతంగా ఉంది. ఇందులో చనిపోయిన వాళ్లు 9లక్షల 22వేల 229 పర్మినెంట్లీ షిఫ్టింగ్, అబ్సెంట్, ఇతరులు 57లక్షల 46వేల 803మంది ఉన్నారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓటర్ల జాబితాలో నమోదు చేసుకున్న 6.70లక్షల మంది మందికి పైగా ఉన్నారు.
92 లక్షల మందికి నోటీసులు : ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు ఉండి లేదా 10వ తేదీ లోపు ఎన్యుమరేషన్ పత్రాన్ని తిరిగి ఇవ్వకపోవడం, లేదా ఓటరుగా రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవడానికి ఓటరు ఆసక్తి చూపించకపోవడం లాంటి కారణాలు ఎన్నికల అధికారులు చూపిస్తున్నారు. అర్హత గల ఓటర్లు ఫారం 6 ద్వారా డిక్లరేషన్ ఇచ్చి తమ ఓటును పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. ముసాయిదా జాబితాలోని 2కోట్ల 64లక్షల మంది ఓటర్లలో 92లక్షల మందికి నోటీసులివ్వాలని ఎన్నికల అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఇందులో అనామలీస్, నో మ్యాపింగ్ వంటి కారణాలతో నోటీసులివ్వనున్నారు. ముసాయిదా జాబితాకు సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు వివరించారు. నోటీసులు, అభ్యంతరాల స్వీకరణకు సంబంధించి రాజకీయ పార్టీలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. గడువు తక్కువగా ఉందని దీన్ని పెంచాలని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని కోరారు.
ఆ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ చేస్తే చాలు : నోటీసులు జారీ చేయనున్న 92 లక్షల మందిలో 60లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లు అనామలీస్గా గుర్తించారు. 2002 లో ఓటు వివరాలు సమర్పించినప్పటికీ సమాచారం సరిగ్గా లేకపోవడంతో ధ్రువీకరణ కోసం వాళ్లకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. మిగతా 32 లక్షల మంది ఓటర్లు 2002 వివరాలు సమర్పించలేదు. వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు పొందుపర్చలేదు. వీళ్లందరినీ అన్ మ్యాపింగ్ కింద పేర్కొన్నారు. వీళ్లందరికీ సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ వరకు బీఎల్వోల ద్వారా నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. అక్టోబర్ 15వ తేదీ వరకు వీటిపై అభ్యంతరాలు, వివరణ తీసుకోనున్నారు. నోటీసులు వస్తే దానికింద కేంద్రం ఇది వరకే సూచించిన 11 పత్రాల్లో ఏదో ఒకదాన్ని సమర్పిస్తే సరిపోతుందని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు.
నోటీసులు ఇవ్వకుండా, వివరణ తీసుకోకుండా ఓ ఒక్క ఓటును కూడా ముసాయిదా జాబితాలో నుంచి తొలగించమని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు. నోటీసు ఇచ్చి దర్యాప్తు చేసి సరైన కారణాలు చూపిన తర్వాతనే ఓటు తొలగింపు ఉంటుందంటున్నారు. ముసాయిదా జాబితాలో ఓటు తొలిగింపు సంతృప్తికరంగా లేకపోతే సదరు ఓటరు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి వద్ద కూడా అప్పీలు చేసుకోవచ్చని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి వివరించారు.
- సర్ జాబితాలో మీ పేరుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి
సర్ డ్రాఫ్ట్ జాబితాలో మీ పేరుందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి :
- 'సర్' డ్రాఫ్ట్ జాబితాను ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ముసాయిదా జాబితాలో ఓటు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం ఎలా అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- ముందుగా ఎన్నికల కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.eci.gov.in/ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి
- అక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న ఆప్షన్లలో ఎస్ఐఆర్-2026 డౌన్లోడ్ ఎలక్టోరల్ రోల్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి
- ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయ్యే విండోలో మీ రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలి
- తర్వాత మీ జిల్లా, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, లాంగ్వేజ్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి
- పై విధంగా చేసిన తర్వాత మీకు ఓటరు జాబితాలు వరుసక్రమంలో కనిపిస్తాయి
- అందులో మీ పార్ట్నంబర్, పేరు వివరాలు సెలక్ట్ చేసి పైనున్న క్యాప్చాకోడ్ ఎంటర్ చేయాలి
- డౌన్లోడ్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయగానే మీ ఓటరు జాబితా పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ అవుతాయి
- దాంట్లో మీ సీరియల్ నంబర్తో లేదా మీ పేరుతో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
రాజకీయపార్టీల ప్రతినిధులతో ఎన్నికల సీఈవో సమావేశం : ఓటరు ముసాయిదా జాబితా విడుదల నేపథ్యంలో పలు రాజకీయపార్టీల ప్రతినిధులతో తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయంలో సర్ ప్రక్రియలో తదుపరి కార్యచరణపై సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి చర్చలు జరిపారు. ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎంతో పాటు ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు హాజరయ్యారు. సర్ ప్రక్రియలో పార్టీలు చేపట్టాల్సిన తదుపరి కార్యచరణపై సుదర్శన్ రెడ్డి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు.
'సర్'లో మరో కీలక ప్రక్రియ - నేడు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా వెల్లడి - 92 లక్షల మందికి నోటీసులు!