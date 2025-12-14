గోదాముల్లో పేరుకుపోతోన్న 'శనగ' - మద్దతు ధర లేక వందల లారీల నిల్వలు
మద్దతు కంటే క్వింటాలుకు రూ.800 తక్కువగా ధర - 2, 3 నెలల్లో మళ్లీ కొత్త పంట రానుండటంతో ఆందోళనలో రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 8:04 PM IST
Farmers Demand For MSP To Chickpea Crop in AP : శనగ రైతులు పంటకు మద్దతు ధర లేక విలవిల్లాడుతున్నారు. గతేడాది పండించిన పంటే శీతల గోదాముల్లో మగ్గుతోంది. కొందరు రైతులైతే రెండు, మూడేళ్ల పంట నిల్వ చేసుకుని ధర కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మార్కెట్లో మాత్రం ధర పెరగలేదు. మరోవైపు 2, 3 నెలల్లో కొత్త పంట చేతికి రాబోతోంది.
దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న రైతులు: పోనీ ఉన్న నిల్వలను అమ్ముదామంటే క్వింటాలు ఎర్రశనగ రూ.5,100, కాబూలీ రకం రూ.5,400 మాత్రమే ఉన్నది. అయినా కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రావడం లేదు. ఈ ఏడాది ప్రకటించిన మద్దతు ధర (క్వింటాలు రూ.5,875) కంటే ఇది రూ.800 తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. దీంతో శనగ అధికంగా సాగు చేసే ఉమ్మడి ప్రకాశం, కర్నూలు, వైఎస్సార్ కడప, అనంతపురం జిల్లాల రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ జిల్లాల్లోని శీతల గోదాముల్లో వేల లారీల శనగ నిల్వలున్నాయి.
అయినప్పటికీ మున్ముందు ధర పెరుగుతుందన్న ఆశతో మళ్లీ కొత్త పంటలను వేస్తూనే ఉన్నారు. గతేడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7.17 లక్షల ఎకరాల్లో శనగ సాగైంది. ఎకరాకు సగటున దాదాపు 4.25 క్వింటాళ్ల ఉత్పాదకత చొప్పున 3.05 లక్షల టన్నుల వరకూ ఉత్పత్తి వచ్చిందని ఓ అంచనా ఉన్నది. ప్రస్తుతం ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 5.53 లక్షల ఎకరాల్లో సాగైంది. కొత్త పంట వచ్చే లోగా ప్రభుత్వం నిల్వ శనగల్ని కొనుగోలు చేయిస్తే రైతులకు ఊరట లభిస్తుంది. దిగుమతుల కారణంగా మన పంటకు ధర తగ్గింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో 16 లక్షల క్వింటాళ్ల శనగలు విదేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యాయి. ఇప్పటికీ దిగుమతులు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇదే ప్రధాన కారణం: పొగాకు, పత్తి, ఇతర పంటలకు ధరలు లేని పరిస్థితుల్లో కొన్నేళ్లుగా రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటగా శనగ సాగు చేస్తున్నారు. రబీలో ప్రధాన పంట శనగే. దీనికితోడు ప్రస్తుతం శనగ పెట్టుబడి సైతం భారీగానే పెరిగింది. గతంలో ఎకరాకు రూ.25,000 అయితే ఘనం. అయితే గత నాలుగైదేళ్లుగా రూ.45 వేల వరకు అవుతుండటం గమనార్హం.
ఏపీలో ఎర్రశనగ (జేజీ11), కాబూలీ (కాక్-2) రకాల సాగు అధికం. అయితే పెరిగిన పెట్టుబడి ప్రకారం ఎకరాకు కనీసం 10 క్వింటాళ్ల దిగుబడి లభించి క్వింటాలుకు రూ.6,000 పైన ధర ఉంటేనే రైతుకు గిట్టుబాటు అవుతుంది. అయితే రెండు, మూడేళ్లుగా సగటున రూ.5,600 మాత్రమే ఉంది. దీంతో రైతులు పంటను శీతల గోదాముల్లో నిల్వ చేశారు. ఇది మరింత తగ్గి క్వింటాలుకు రూ.5,100 అయింది. గతేడాది కాక్-2 రకం శనగ క్వింటాలుకు రూ.10,000 ఉండగా ఇప్పుడదీ రూ.5,400 మాత్రమే పలుకుతుంది. అంతేకాకుండా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి కూడా డిమాండు లేకపోవడమూ ఇందుకు కారణంగా భావించవచ్చు.
కడప జిల్లాలో ఎండిపోతున్న శనగ పంట - ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించాలంటున్న రైతులు
చెమటోడ్చినా దక్కని ఫలితం - కళ్లెదుటే ఎండిపోతున్న వేరుశనగ పంటను ట్రాక్టర్తో దున్నేసిన రైతు