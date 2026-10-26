చేపల చెరువుల్లో దాణాగా కుళ్లిన చికెన్ వ్యర్థాలు - తిన్నారంటే అనారోగ్య సమస్యలు గ్యారెంటీ
Rotten Chicken Waste Fed To Fish : కొందరు చేపల పెంపకానికి కుళ్లిన వ్యర్థాలను ఆహారంగా వేస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్ల ప్రజలకు అనారోగ్య సమస్యల ముుప్పు తప్పడం లేదు.
Published : October 26, 2026 at 1:24 PM IST
Rotten Chicken Waste Fed To Fish : కొన్ని చేపల చెరువుల్లో కుళ్లిన చికెన్ వ్యర్థాలను, గుడ్లను ఆహారంగా వేస్తున్నారు. కొందరు నిర్వాహకులు నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, బాధ్యతారాహిత్యంగా చేపలను పెంచడం ద్వారా ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు కలిగిస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఇటువంటి చేపల చెరువులు 20కి పైగా ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు బయటి ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తులు లీజుకు తీసుకుని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ చేపల పెంపకంలో కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు గానీ, పరిశుభ్రత గానీ పాటించడం లేదు.
చేపల పెంపకానికి అనుమతులే లేవు
చేపలకు కుళ్లిన చికెన్ వ్యర్థాలను పెట్టడం ఏళ్లుగా జరుగుతున్నా, ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. ఇలా కుళ్లిన వ్యర్థాలను తిని పెరిగిన చేపలను తినడం వల్ల ఖచ్చితంగా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా వీటిలో చాలా ప్రైవేట్ చెరువులకు సరైన అనుమతులు కూడా లేవు. ఈ కార్యకలాపాలపై ఎటువంటి పర్యవేక్షణ లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. సంబంధిత అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని, చేపల పెంపకంలో ఇటువంటి వ్యర్థాల వాడకాన్ని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇలాంటి చేపలు తింటే రోగాలు తప్పవు
చేపలు త్వరగా బరువు పెరగాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వాహకులు సాధారణ చేపల మేత కంటే చౌకగా దొరికే చికెన్ వ్యర్థాలను ఆహారంగా పెడుతున్నారు. చికెన్ సెంటర్ల నుంచి ఈ వ్యర్థాలను పగటిపూట వాహనాల్లో చెరువుల వద్దకు తరలిస్తున్నారు. ఇలా కుళ్లిన వ్యర్థాల వల్ల ప్రమాదకరమైన 'సాల్మోనెల్లా' బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుంది. ఇటువంటి వాతావరణంలో పెరిగిన చేపలను తినడం వల్ల మనుషులకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
రోడ్ల వెంట తీవ్రమైన దుర్వాసన వ్యాప్తి
వలిగొండ మండల కేంద్రంలో ఎటువంటి అధికారిక అనుమతులు లేకుండానే పగటిపూట వాహనాల్లో కుళ్లిన కోళ్ల వ్యర్థాలను తరలిస్తుండటంతో రోడ్ల వెంట దుర్వాసన వ్యాపిస్తోంది. ప్రజారోగ్యానికి ఇంతటి ముప్పు ఉన్నప్పటికీ ఎవరూ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఈ చేపల చెరువుల పరిసర ప్రాంతాల్లో దుర్వాసన విపరీతంగా ఉండటంతో పర్యావరణం కలుషితమవుతోంది. దీనివల్ల చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
వలిగొండ మండలంలో కేవలం పది చేపల చెరువులకు మాత్రమే అధికారిక అనుమతులు ఉన్నాయి. అనుమతి లేకుండా నిర్వహిస్తున్న చెరువులను గుర్తించేందుకు మేం క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేపడతాం. కోళ్ల వ్యర్థాలను చేపల మేతగా ఉపయోగించేందుకు బాధ్యులైన వారిపై మేం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం - సుకీర్తి, జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి
వరి పొట్టు, వేరుశనగ, నువ్వులు లేదా కొబ్బరి నుంచి తీసిన పిండి వంటి పదార్థాలను మేతగా ఇస్తే చేపలు ఆరోగ్యంగా, బలంగా పెరుగుతాయి. అయితే ఇవి ఖరీదైనవి కావడంతో, చేపల పెంపకందారులు తక్కువ ధరలో దొరికే కోళ్ల వ్యర్థాలనే మేతగా ఎంచుకుంటున్నారు.
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