కోడి కూర తినేదెలా? - రేపటి నుంచి తెలంగాణలో చికెన్​ షాపులు బంద్

పౌల్ట్రీ కంపెనీలు ఇస్తున్న కమీషన్​ పెంచాలని చికెన్​ దుకాణదారుల డిమాండ్ - రేపు ఇందిరాపార్క్​ వద్ద మహాధర్నాకు పిలుపు - రేపటి నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చికెన్​ షాప్​ల బంద్ చేపట్టాలని నిర్ణయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 4:58 PM IST

Chicken Shops to be closed in Telangana from Tomorrow : చికెన్ ప్రియులకు ఇది గుండె పలిగే వార్తే. రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి చికెన్ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు రిటైల్​ షాపులకు కమీషన్ తగ్గించాయని వెంటనే వాటిని పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ అప్పటివరకు దుకాణాలు మూసివేయాలని చికెన్ షాపుల అసోసియేషన్ నిర్ణయించింది. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ రేపు మహాధర్నాకు పిలుపునిచ్చారు. కిలో చికెన్​పై ప్రస్తుతం ఇస్తున్న మార్జిన్​ను రూ. 26ను రూ.30 వరకు పెంచాలన్నది వారి ప్రధాన డిమాండ్. దీనికోసమే రేపటి నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చికెన్​ షాప్​ల బంద్ చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్​లోని తార్నాకలో ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర చిల్లర దుకాణాల యజమానుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

పౌల్ట్రీ కంపెనీలు స్పందించాలి : రోజురోజుకు పెరుగుతున్న అద్దెలు, కూలీల జీతాలు, విద్యుత్తు బిల్లులు, రవాణా ఛార్జీల నిర్వహణ భారంగా పరిణమిస్తున్న నేపథ్యంలో కంపెనీలు చెల్లించే మార్జిన్ న్యాయబద్ధంగా లేదని, తమకు నష్టాలే మిగులుతున్నాయని అసోసియేషన్ ఆక్షేపించింది. రేపు ఉదయం 9 గంటల నుంచి దుకాణాలు బంద్ చేసి ఇందిరా పార్కు వద్ద మహాధర్నా చేయబోతున్నట్లు సభ్యులు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పౌల్ట్రీ కంపెనీలు స్పందించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర చిల్లర దుకాణాల యజమానుల సంఘం డిమాండ్​ చేసింది.

చికెన్​ షాప్స్​ ఓనర్స్ అసోసియేషన్స్ అధ్యక్షుడు రాజు మాట్లాడుతూ తమకు ముందుగా తమకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. గత 20 ఏళ్లుగా పౌల్ట్రీ కంపెనీలు రిటైల్​ షాప్​లకు ఇస్తున్న మార్జిన్​లో ఇప్పుడు కోత విధించి చిన్న చిన్న దుకాణాలను లేకుండా చేస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఆలోచనను పౌల్ట్రీ కంపెనీలు మానుకోవాలని సూచించారు. మార్జిన్​లో ఎటువంటి కోత పెట్టకూడదన్నారు.

జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం : 20 ఏళ్ల క్రితం, ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మార్పులున్నాయని, గతంలో కూలీలకు 5 నుంచి 6 వేల వరకు జీతాలు ఇచ్చేవారమని ఇప్పుడు ఒక్కరికే 20 నుంచి 25 వేల వరకు చెల్లిస్తున్నామని అన్నారు. ఇలా ఒక్కో షాపులో ముగ్గురు వర్కర్లు పని చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఇప్పుడు నష్టాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో వాళ్లకు కూడా జీతాలు చెల్లించే పరిస్థితి లేదని వాపోయారు. ఎంత మార్జిన్ ఇస్తే వర్కౌట్​ అవుతుందనే విషయం పౌల్ట్రీ కంపెనీలకు తెలుసన్నారు. కానీ కావాలనే ఈ చిన్న చిన్న దుకాణాలను లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తాము వేరే దగ్గరకు వెళ్లి బిజినెస్ పెట్టుకుని చేసే పరిస్థితి లేదని తెలంగాణ చికెన్​ షాప్స్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు రాజు అన్నారు. ప్రభుత్వం కూడా తమ ప్రభుత్వంపై దృష్టి పెట్టి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. రేపు హైదరాబాద్​లోని ఇందిరాపార్కు వద్ద ధర్నా చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అన్ని జిల్లాల నుంచి చికెన్​ షాపు దుకాణాదారులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. శాంతియుతంగా తమ నిరసన ఉంటుందన్నారు. తమకు న్యాయమైన మార్జిన్ వచ్చే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

మార్జిన్ పెంచేవరకు పోరాటం : తాము ఇప్పుడు కేవలం కిలో చికెన్​పై రూ.4 మార్జిన్ పెంచమని అడుగుతున్నట్లు తెలిపారు. అది కూడా వెయిట్​ లాస్​ పోతుందని చెప్పారు. తమలాంటి చిన్నచిన్న షాపులకు ఎటువంటి డిమాండ్లు ఉండవన్నారు. ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ రంగం మొత్తం కార్పొరేట్ అయ్యిందని వాపోయారు. తమకు న్యాయమైన మార్జిన్​ ఇచ్చేవరకు ఈ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.

"మా న్యాయమైన డిమాండ్​ను పరిష్కరించాలని పౌల్ట్రీ కంపెనీలను కోరుతున్నాం. గతంలో రేట్లు రాత్రికి రాత్రే పెంచిన, తగ్గించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. మాకు రిటైల్​ పరంగా స్థిరమైన మార్జిన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. కొన్ని కంపెనీల మోసాలపై ధర్నాచౌక్​లో వివరిస్తాం" - రాజు, తెలంగాణ చికెన్​ షాప్స్​ ఓనర్స్ అసోసియేషన్స్ అధ్యక్షుడు

