రాష్ట్రంలో చికెన్​ షాప్​ల బంద్ - నాటుకోళ్లకు ఒక్కసారిగా పెరిగిన డిమాండ్

రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి చికెన్ షాప్​ల బంద్ - మూత పడిన చికెన్ దుకాణాలు - వ్యాపారుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలతో పలుచోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు - ఇందిరాపార్క్ వద్ద చికెన్ వ్యాపారుల ధర్న

Chicken Shops Closed In Telangana
Chicken Shops Closed In Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 10:39 AM IST

Chicken Shops Closed In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చికెన్ షాపులు అన్ని మూతపడ్డాయి. డీలర్లకు ఇవ్వాల్సిన పర్సంటేజ్‌ను తగ్గించడంతో తెలంగాణ చికెన్ సెంటర్ల అసోసియేషన్ బంద్‌కు పిలునిచ్చింది. ఈ మేరకు చికెన్‌ షాపులు స్వచ్ఛందగా బంద్‌ పాటిస్తున్నాయి. గతంలో ఉన్నట్లుగానే చికెన్ షాపులకు ఇచ్చే మార్జిన్ ను కొనసాగించాలని వ్యాపారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

నాటుకోళ్లకు డిమాండ్ : రాష్ట్రంలో చికెన్ వ్యాపారం ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. డీలర్లకు ఇవ్వాల్సిన పర్సంటేజ్‌ను తగ్గించడంతో చికెన్ షాప్ యజమానులు స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటిస్తున్నారు. పర్సంటేజ్ తగ్గింపును వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కంపెనీలు మార్జిన్లు తగ్గించడం వల్ల చిన్న వ్యాపారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని అసోసియేషన్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. చికెన్‌ షాపులు మూతపడడంతో మాంసాహార ప్రియులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు చికెన్ షాపులు మూతపడటంతో ఒక్కసారిగా నాటుకోళ్లకు డిమాండ్ పెరిగింది.

హైదరాబాద్​లో మూతపడిన చికెన్ షాపులు : అసోసియేషన్ పిలుపుతో హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లో చికెన్ షాపులు మూతపడ్డాయి. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో షాపులు యథావిధిగా తెరుచుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హైదరాబాద్‌ ఎల్బీనగర్ లో బంద్‌కు మద్దతుగా ఉన్న అసోసియేషన్ సభ్యులు షాపులు తెరిచిన యజమానులను అడ్డుకోవడంతో వాగ్వివాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అందరూ ఐక్యంగా పోరాడితేనే న్యాయం జరుగుతుందని అసోసియేషన్ సభ్యులు అన్నారు. అయితే రోజువారీ వ్యాపారం ఆగిపోతే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కొందరు షాపు యజమానులు చెబుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల తోపులాటలు జరగడంతో పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.

మార్జిన్​ తగ్గించటంతో గిట్టుబాటు కావట్లేదు : జిల్లాల్లోనూ చికెన్ షాప్‌లు మూత పడ్డాయి. మార్జిన్ తగ్గించటంతో తమకు గిట్టుబాటు కావటం లేదని చికెన్ షాపుల సంఘం సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోళ్లను తీసుకురావడానికి ట్రావెలింగ్ ఖర్చు, షాపు రెంట్లు, వర్కర్ల జీతాలు పోను. తమను కనీస లాభం కూడా మిగలటం లేదని వాపోతున్నారు. పౌల్ట్రీ యజమానులు, ప్రభుత్వం నుంచి రాయితీ లు పొందుతూ తక్కువ రేటుకే కోళ్లను పెంచుతున్నారని తెలిపారు. కానీ షాపులకు వేసే కోళ్లపై మార్జిన్ తగ్గించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలోలాగానే చికెన్ షాపులకు ఇచ్చే మార్జిన్​ను కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వం తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని చికెన్ షాపుల యజమానులు వేడుకుంటున్నారు.

"1.8 శాతం ఇచ్చే మార్జిన్​ను తగ్గించటం వల్ల మాకు గిట్టుబాటు కావటం లేదు. కోళ్లను తేవటానికి ట్రావెలింగ్ ఖర్చు, షాపు రెంట్లు, వర్కర్ల జీతాలు పోను కనీస లాభం కూడా మిగలటం లేదు. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు సానుకూలంగా స్పందించాలి. కిలో చికెన్‌పై రూ.40 మార్జిన్ ఇవ్వాలి. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు ముందుకు రాకపోతే దుకాణాలు నిరవధిక బంద్ పాటిస్తాం. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు స్పందించకపోతే ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తాం"-చికెన్​ షాప్​ యజమాని

చికెన్​పై మార్జిన్​ ఇవ్వాలి : కిలో చికెన్ పై 40 రూపాయలు మార్జిన్ ఇవ్వాలని, లేనిపక్షంలో వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకుని విధానపరంగా చికెన్ ధరలు, కమిషన్ మార్జిన్ ధరలు నిర్ణయించాలని చికెన్ అమ్మకందారుల సంఘాలు కోరుతున్నారు. చిల్లర వ్యాపారులను లేకుండా చేయాలన్న కుట్ర వీడి పౌల్ట్రీ కంపెనీలు ముందుకు రాకపోతే దుకాణాల నిరవధిక బంద్ కొనసాగిస్తామన్నారు. ఈ మేరకు వారు ఇందిరా పార్క్ వద్ద మహా ధర్నా చేపట్టారు. ఈ మహాధర్నాకు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి చికెన్ వ్యాపారులు భారీగా తరలివచ్చారు.

కార్యక్రమంలో ఉప్పల్​ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి పాల్గొని చికెన్​ వ్యాపారులకు సంఘీభావం తెలిపారు. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు సానుకూలంగా స్పందించాలని వ్యాపారులు కోరారు. కిలో చికెన్‌పై రూ.40 మార్జిన్ ఇవ్వాలన్నారు. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు ముందుకు రాకపోతే దుకాణాలు నిరవధిక బంద్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. అప్పటికే స్పందించకపోతే ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామన్నారు.

