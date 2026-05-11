కొండెక్కిన కోడి ధరలు - రూ.300 దాటిన కిలో చికెన్​ రేటు

ఈ నెలలో రూ.260 నుంచి రూ.320కి చేరిన ధర - అధిక డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల నమోదు వల్ల చనిపోతున్న కోళ్లు - ఇంతలా చికెన్​ ధర పెరిగితే కొనలేమంటున్న సామాన్య ప్రజలు

Increasing Chicken Prices
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 11:42 AM IST

Chicken Prices Increasing in Telangana : సండే వచ్చిందంటే చాలు అందరి కళ్లు చికెన్​వైపే వెళ్తాయి. ప్రతి వీధిలోనూ చికెన్​ తాలూకు ఘుమఘుమలు నోరూరిస్తుంటాయి. ఆదివారం ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగని నాన్​వెజ్​ ప్రియులు ఎందరో. మాంసం నోట్లోకి వెళ్లకపోతే ఆదివారం వచ్చిందనే సంతృప్తి ఉండకపోగా, రోజుని ఎంజాయ్​ చేయలేదనే భావనలో ఉండిపోతారు చాలా మంది. అంతలా ప్రేమించే చికెన్ ధరలు ఇప్పుడు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ధరలతో 'చికెన్​ లవర్స్​' చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

గత వారం రోజుల నుంచి ధరలను చూస్తే క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నెల 6న స్కిన్​తో ఉండే చికెన్ కిలో రూ.260 ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రూ.310 నుంచి రూ.320కు పెరిగింది. దీనివల్ల చికెన్ ప్రియులు కొనాలంటే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. కొందరైతే కొనాలంటే భయపడుతున్నారు. రెండు కిలోలు తీసుకునే వారు ఒక కిలోతో, ఒక కిలో కావాలనుకునే వారు అర కిలోతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. జూన్​ నెల ఆఖరు వరకు ధరలు ఇలాగే ఉంటాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

35 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు తట్టుకోలేకపోతున్న కోళ్లు : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లావ్యాప్తంగా బాయిలర్ కోడి పిల్లలను పెంచుతున్న ఫారాలు దాదాపుగా 200 వరకు ఉన్నాయి. దీనివల్ల 30 లక్షల వరకు కోడిపిల్లలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వర్షాకాలం, చలికాలం కోడి పిల్లల ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ ఎండాకాలం వచ్చేసరికి మాత్రం అధిక ఉష్ణోగ్రతలను బాయిలర్ కోళ్లు తట్టుకోవడం లేదు. ఎండ వేడిమి, ఉక్కపోత తట్టుకోలేక మృత్యువాతపడుతున్నాయి. ఇలా కోళ్లు చనిపోకుండా ఉండేందుకు ఫారాల చుట్టూ జాలీలకు తట్లు ఏర్పాటు చేసి, వాటిపై నీళ్లు చల్లుతుంటారు. అయినా ఆ ప్రయత్నాలు ఫలితమివ్వడం లేదు.

"ఎండాకాలంలో వేడిని తట్టుకోలేక బ్రాయిలర్ కోడి పిల్లలతో పాటు, మంచిగా ఎదిగిన కోళ్లు కూడా చనిపోతున్నాయి. ఉత్పత్తి అయ్యే 30 లక్షలకు గానూ ప్రస్తుతం 15 నుంచి 18 లక్షల వరకే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇంకా అందులో కొన్ని చనిపోతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది రైతులు కోళ్ల పెంపకాన్ని తగ్గించారు. గతంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుంచి ఖమ్మంకు కోళ్లు ఎగుమతి జరిగేవి. ప్రస్తుతం అది ఆగిపోయింది. ఇపుడు మన జిల్లావి మనకే సరిపోవడం లేదు. దీనివల్ల ధర పెరుగుతూ పోతోంది "- సుబ్రహ్మణ్యం, తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్‌ కమిటీ సభ్యుడు

చికెన్ ధర పెరగడానికి కారణం ఇదే : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే ఒక ఫాంలో 20 వేల వరకు మాత్రమే పెంచుతారు. ఎండాకాలం కోడి పిల్లల ధరలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక్కో కోడి పిల్ల ధర రూ.50 నుంచి రూ.60 వరకు ఉంటుంది. అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం వల్ల కోడిపిల్లలు చనిపోతుంటాయి. దీంతో నేచురల్​గానే బాయిలర్​ కోళ్ల కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల చికెన్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. మరోవైపు చికెన్ ధరలు ఇలా పెరుగుతూ పోతే ఎలా అంటూ మాంసం ప్రియులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. చికెన్ ధరలు తగ్గుముఖం పట్టి, సాధారణ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తాయోనని దిగులు చెందుతున్నారు.

