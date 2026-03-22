కొండెక్కిన కోడిమాంసం ధరలు - నాటుకోడికి రూ.1000, బ్రాయిలర్ రూ.400
ఒక్కసారిగా కొండెక్కిన కోడిమాంసం ధరలు - రూ.400 దాటిన కిలో బ్రాయిలర్ చికెన్ ధర - అనూహ్యంగా పెరిగిన రేట్లతో ఇబ్బందిపడుతున్న సామాన్యులు - ధరలు పెరగడానికి కారణమిదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 4:50 PM IST
Chicken Prices Increased Due to Supply Demand Gap: ఆదివారం వచ్చిందంటే వంటగదిలో చికెన్ గుమగుమలాడాల్సిందే. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చికెన్ ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు. మటన్ తినని పిల్లలు సైతం కోడి కూరను ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. కొందరు మాంసాహార ప్రియులైతే చికెన్ కోసం ఆదివారం వరుకు ఎదురుచూస్తారు. అలాంటిది ఒక్కసారిగా వాటి ధరలకు రెక్కలొస్తే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటి? యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే పలు సమస్యలు ఎదుర్కుంటున్నవారికి వేసవి వేళ కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గి ధరలు పెరిగడం మరో భారంగా కనిపిస్తుంది.
బ్రాయిలర్, నాటుకోళ్ల ధరలు ఒక్కసారిగా కొండెక్కాయి. మాంసం ధరలు చుక్కల్లోకి చేరాయి. మొన్నటి వరకు కిలో రూ.160-180 ఉంటే ప్రస్తుతం రూ.400లకు చేరింది. స్కిన్లెస్ ఇంకా ఎక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. ఒక పక్క దాణా ధరలు పెరగడం, మరో పక్క వేసవి సమీపిస్తుండటంతో కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడమే ఇందుకు కారణం. అనూహ్యంగా పెరిగిన రేట్లతో ప్రతి ఆదివారం మాంసాహారం తినే ప్రియులకు షాక్ కొట్టినట్లయింది. ఎందుకు రేట్లు పెరిగాయని అడిగితే విక్రయదారుల నుంచి సరైన సమాధానం రావడం లేదు.
'అనూహ్యంగా ఇలా ధరలు పెరగడమేంటని దుకాణాదారులను అడిగితే పై నుంచి వచ్చిన రేట్లు అమలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు. కొందరు విక్రయదారులు మాత్రం వేసవి వల్ల కోళ్ల లభ్యత తక్కువగా ఉండటం వల్ల ధరలు పెరిగి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. మరో వైపు నాటుకోడి మాంసం ధరలు సైతం కొండెక్కి కూర్చొన్నాయి. కిలో వెయ్యి రూపాయల వరకు పలుకుతోంది. మటన్ ధరలు ఎక్కువున్నాయని చికెన్ వైపు చూస్తే ఇక్కడా అవే రేట్లు. ఇంత ధరపెట్టి కొనలేకపోతున్నాం.' -స్థానికులు
గుడ్ల ధర తగ్గింది: గతంలో కోడిపిల్ల రేటు హేచరీస్లో రూ.30 నుంచి రూ.40 వరకు ఉంటే ప్రస్తుతం రూ.60కి చేరింది. దీనికితోడు కోడి మాంసం వల్ల బర్డ్ఫ్లూ వస్తుందన్న ప్రచారంతో పౌల్ట్రీ రైతులు బ్రాయిలర్ కోళ్లను పెంచేందుకు ఆసక్తి చూపడంలోదు. దీంతో ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గినట్లు తెలుస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు యుద్ధం ప్రభావంతో విదేశాలకు ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో పాటు పెరిగిన దాణా ధరలతో గుడ్డు ఉత్పత్తి వ్యయం రూ.4.25 ఉంటే, ధర రూ.4.15 మాత్రమే ఉండటంతో రైతులు నష్టపోతున్నారు. మరో పక్క దాణా ధర టన్ను రూ.35 వేల నుంచి రూ.41 వేలకు పెరిగింది.
కరోనా కాలంలో తప్ప గత రెండు సంవత్సరాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ధర ఎప్పుడూ లేదు. గత నెల ఫారాల వద్ద లైవ్ కోడి ధర కిలో రూ.100 ఉంటే ప్రస్తుతం రూ.170 నుంచి రూ.190 వరకు పలుకుతోంది. దీంతో మాంసం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అనేక చోట్ల కిలో చికెన్ రూ.400 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
ఎండలు పెరిగితే: చికెన్ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి లేదు. వేసవికాలం దగ్గరకొస్తుండటంతో ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా పెరిగిపోతే కోళ్ల ఫారాల్లో ఉన్న కోళ్లు కూడా ఉక్కబోతకు గురై మృత్యువాత పడి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని రైతులు చెబుతున్నారు.
