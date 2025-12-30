రహస్యంగా కోడికత్తుల తయారీ - 2 వేల కోడి కత్తులు స్వాధీనం
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో భారీగా కోడి కత్తుల తయారీ - 2 వేల కోడి కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్న టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు
Published : December 30, 2025 at 4:11 PM IST
Chicken Knives Manufactured Secretly in NTR District: సంక్రాంతి సమీపిస్తుండడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల రహస్యంగా కత్తులు తయారవుతున్నాయి. బరుల్లో పందేలకు దిగే కోళ్లకు వీటిని కడతారు. కత్తులకు పదును పెట్టేందుకు చాలాచోట్ల గదులు అద్దెకు తీసుకుని యంత్రాలతో పనిచేస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో వీటి కోసం ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి.
ఇటువంటి కేంద్రాలపై ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు బృందాలుగా విడిపోయి మొత్తం ఆరుచోట్ల దాడులు చేసి కత్తులు, యంత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసుల నమోదుకు స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లలో నిందితులను అప్పగించారు.
ఆర్డర్లపై రహస్యంగా తయారీ: విస్సన్నపేటలో నడకుదురు సర్వేశ్వరరావు ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకుని ఐదు యంత్రాలతో సంక్రాంతి కత్తులకు పదునుపెడుతున్నాడు. పోలీసులు ఇతడిని అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుంచి 1,600 కత్తులు, యంత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతని నుంచి రూ.47,530 నగదును సీజ్ చేశారు. అంతేకాకుండా రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలోని అంపాపురంలో విజయబాబు నుంచి 600 కత్తులు, ఓ యంత్రాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మైలవరంలో సుంకర కిశోర్ నుంచి దాదాపు 350 కత్తులు, ఒక యంత్రాన్ని, సుంకర నరేంద్ర నిరంజన్రావు నుంచి 70 కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో వల్లభాపురం నాగరాజు నుంచి 300 కత్తులు, జి.కొండూరు మండలం చెవిటికల్లులో వెంకటనాగాచారి నుంచి 164 కత్తులు, ఒక యంత్రాన్ని దాడులలో సీజ్ చేశారు. కత్తులకు పదును పెడుతున్న వీరిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారించగా ఏలూరు నూజివీడుతో పాటు ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేటలో కోడికత్తులు తయారవుతున్నట్లు తేలింది.
వీటిని ఆర్డర్ల మేరకు నిందితులు కొనుగోలు చేసి కత్తులకు పదును పెట్టి అమ్ముతుంటారు. ఒకవేళ అలా కాని పక్షంలో ఎవరైనా కొనుగోలు చేసి తీసుకొస్తే పదునుపెట్టి ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తయారీ కేంద్రాలపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. త్వరలో వీటిపై దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది.
2,000 కోడి కత్తుల స్వాధీనం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు నియోజకవర్గంలోని విస్సన్నపేటలో వికాస్ నగర్ వద్ద టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారుల దాడులు చేశారు. ఈ దాడుల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి సుమారు 2,000 కోడి కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ కె. గిరిబాబు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో: కోడి పందేలపై హైకోర్టు ఆంక్షలున్నా పట్టించుకోకుండా కోస్తా జిల్లాల్లో పెద్దఎత్తున కోడి పందేల బరులు ఏర్పాటు చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం నియోజకవర్గంలో అంపాపురంలో జాతీయ రహదారి పక్కనే పందేల నిర్వహణ జాతరను తలపించింది. ముఖ్యంగా బరి చూట్టూ సీఎం జగన్ చిత్రాలతో బ్యానర్లు, వైఎస్సార్సీపీ జెండాలతో నింపేశారు.
ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ కనుసన్నల్లో, ఆయన అనుచరుడి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ బరిని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. క్యాసినో నిర్వాహకుడు చీకోటి ప్రవీణ్తోనూ ఈ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడికి సంబంధాలు ఉన్నాయనీ, నెల రోజుల కిందట కలిసి వచ్చారని సమాచారం. పోలీసులు మాత్రం అంపాపురం వైపు చూడటానికి సాహసించడం లేదు.
అంపాపురం బరిలో తొలిరోజే కనీసం రూ. 10-15 కోట్ల రూపాయల మేరకు పందేలు నడిచినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. వీఐపీ, వీవీఐపీల కోసం ఏసీ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ల దగ్గరకే మద్యం, ఆహారం వంటివి అందిస్తున్నారు. వీఐపీల బరిలో తొలి పోటికే నిర్వాహకులు రూ.5 లక్షలను పెట్టగా, పందెం రాయుళ్లు రూ.15 లక్షల వరకు కాశారు. అక్కడి నుంచి ప్రతి పోటికీ కనీసం రూ.20 లక్షల వరకు పందేలు జరిగాయి.
ఒక్క అంపాపురం బరిలోనే తొలిరోజు 20కి పైగా పోటీలు జరగ్గా, సుమారు రూ.4 కోట్ల వరకు పందేలు కాసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధాన బరులతో పాటుగా 15 నుంచి 20 చిన్న కోడి పందేల బరులు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలోనూ లక్షల రూపాయల్లో పందేలు సాగాయి. ఈ బరిలో రాత్రి సమయంలో ప్రత్యేకంగా బుల్లెట్ కోడి పందేల కోసం ఏర్పాటు చేశారు.
