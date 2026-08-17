నాన్వెజ్ ప్రియులకు 'గుడ్డు' న్యూస్ - ఎగ్, చికెన్ ధరలు తగ్గుతున్నాయ్
రాష్ట్రంలో చికెన్, గుడ్ల రేట్లకు శ్రావణ మాసం ఎఫెక్ట్ - తగ్గిన వినియోగంతో దిగొస్తున్న ధరలు - ప్రస్తుతం కేజీ చికెన్ రూ.260 -270కే - ఒక్కో గుడ్డు రూ.6 నుంచి రూ.6.50కు విక్రయం
Published : August 17, 2026 at 11:07 AM IST
Egg and Chicken Rates in Telangana : సాధారణంగా మార్కెట్లో స్థిరంగా ఉండే చికెన్, గుడ్ల ధరలు శ్రావణ మాసం కారణంగా స్వల్పంగా దిగొచ్చాయి. రాబోయే వారంలో వీటి రేట్లు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పది రోజుల కిందటి వరకు చికెన్ ధరలకు రెక్కలొచ్చినట్లు ఉండేవి. ఈ మాసంలో చాలా మంది ఉపవాసాలు పాటిస్తుండటంతో బిర్యానీ, చికెన్తో పాటు గుడ్ల వినియోగం తగ్గుముఖం పడుతోంది. మార్కెట్లో ఉత్పత్తికి తగిన డిమాండ్ లేకపోవడంతో ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ఈ నెలలో వినియోగం తక్కువే : గత కొన్ని నెలలుగా ఎగబాకుతున్న చికెన్, గుడ్ల ధరలు ప్రస్తుతం నెమ్మదిస్తుండటం వినియోగదారులకు కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. ఈ నెలలో వివాహాలు చాలానే జరుగుతున్నప్పటికీ చికెన్, గుడ్ల వినియోగం మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. నెల రోజుల కిందటి వరకు కిలో చికెన్కు రూ.320 నుంచి రూ.340 వరకు విక్రయించిన చిల్లర వ్యాపారులు, ఇప్పుడు కిలోకు రూ.260 నుంచి రూ.270 వరకే అమ్ముతున్నారు. చికెన్ ధరలు క్రమంగా మరింత తగ్గొచ్చని వ్యాపార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
రూ.9 నుంచి రూ.6కు తగ్గిన గుడ్డు ధర : నేషనల్ ఎగ్ కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ (ఎన్ఈసీసీ) ప్రకారం హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం చిల్లర వ్యాపారులు ప్రస్తుతం టోకు వర్తకుల నుంచి ఒక్కో గుడ్డును రూ.5.45 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి వినియోగదారులకు రూ.6 నుంచి రూ.6.50 ధరల మధ్య విక్రయిస్తున్నారు. నెల రోజుల కిందట రిటైల్ గుడ్డు ధర రూ.8 నుంచి రూ.9 వరకు ఉండేవి. గుడ్లు పగలడం లేదా పాడైపోవడం, బల్క్గా నిల్వ ఉంచడంతో నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సరఫరా, అమ్మకాల మధ్య ఉన్న స్వల్ప వ్యత్యాసం కారణంగా ధరలు తగ్గాయని మార్కెట్ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
రోజూ గుడ్డు తినే వారికి ఊరట : పోషకాహారంలో గుడ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అనేక రకాల వంటకాల తయారీలో వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. పాఠశాలలు, కళాశాల హాస్టళ్లు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, ఆసుపత్రులు, విందు ఏర్పాట్లు, హోటళ్లలో వీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండటంతో గత కొన్ని నెలలుగా అమాంతం ధరలు ఎగబాకుతూ వచ్చాయి. నిత్యం వీటిని వినియోగించే వారికి ఇటీవలి ధరల తగ్గుదల ప్రయోజనకరంగా మారనున్నాయి.
గుడ్ల ఉత్పత్తి, వినియోగంలో టాప్లో : ప్రాథమిక గణాంకాల నివేదిక-2025 ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా గుడ్ల ఉత్పత్తిలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు టాప్ త్రీలో ఉన్నాయి. తొలి స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలవగా తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 18.37 శాతం, తర్వాత తమిళనాడు15.63 శాతం ఉండగా తెలంగాణ 12.98 శాతంగా ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అలాగే 2018-19 నుంచి 2024-25 (6 సంవత్సరాలు) వరకు దేశ తలసరి గుడ్ల వినియోగంలోనూ వరుసగా ఆంధ్రప్రదేశ్ (516), తెలంగాణ (510) తొలి రెండు స్థానాల్లో కొనసాగుతుండటం విశేషం.
వేసవిలో చికెన్ ధరలు పెరగడం సహజమే : ఈ ఏడాది వేసవి కాలం మొదలుకొని మొన్నటి వరకు చికెన్ ధరలు భగ్గుమన్నాయి. వాటితో పాటు గుడ్ల రేట్లూ ఎగబాకాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం, దాణా ధరల పెరుగుదల కారణమయ్యాయి. అయితే ఈ వేసవిలో ఒక్కో కోడి పిల్ల ధర రూ.50 నుంచి రూ.60 వరకు ఉంటాయని రైతులు చెబుతున్నారు. వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా తరచుగా పిల్లలు చనిపోతుంటాయి. అందుకే ఈ సమయంలో పౌల్ట్రీ ఫారమ్లు కోళ్ల పెంపక సామర్థ్యాన్ని సుమారు 20 వేలకే పరిమితం చేస్తాయి. దీనివల్ల సహజంగానే బ్రాయిలర్ కోళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గి కొరత ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా ధరలూ పెరుగుతాయి.
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