కొండెక్కిన కోడి మాంసం ధర, రాబోయే రోజుల్లో సమ్మక్క సారక్క జాతర ఎఫెక్ట్

రాష్ట్రంలో పెరిగిన చికెన్, కోడిగుడ్ల ధరలు - రానున్న రోజుల్లో రూ.350కి పెరిగే అవకాశం ఉందటున్న వ్యాపారులు - సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర నేపథ్యంలో మరింత పెరిగే అవకాశం

Chicken Price Hike In Telangana
Chicken Price Hike In Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Chicken Price Hike In Telangana : రాష్ట్రంలో చికెన్ ధరలు బంగారం, వెండి రేట్లతో పాటే కొండెక్కుతున్నాయి. నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు చికెన్‌ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు లభ్యమయ్యే కోడి మాంసాన్ని తేలికగా వండుకునే అవకాశం ఉండటంతో రాష్ట్రంలో దీని వినియోగం ఎక్కువే. ధర కూడా అందుబాటులో ఉండేది. కానీ కొద్దిరోజులుగా పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్నాయి. దీంతో చికెన్‌ ముక్క సామాన్యుడికి చిక్కనంటోంది. గతేడాది దసరా పండగ సమయాన కిలో రూ.220 ఉన్న చికెన్‌ కిలో ధర ప్రస్తుతం రూ.300కు చేరిందంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓవైపు కూరగాయల ధరలు, మరోవైపు మాంసాహార ధరలు అమాంతం పెరగడంతో మధ్య తరగతి కుటుంబాలు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నాయి. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గుడ్డు తినలేని పరిస్థితి నెలకొంది. కోడి మాంసం ధర విపరీతంగా పెరిగి సామాన్యుడిని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. సమ్మక్క జాతర, రంజాన్‌ పండగల నేపథ్యంలో చికెన్​ ధరలు మరింత పెరుగుతాయని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

తగ్గిన అమ్మకాలు : మేక, గొర్రె మాంసం ధరలు అధికంగా ఉండటంతో మాంసాహారం కోసం కోళ్లపై ఆధారపడే పేద, మధ్యతరగతివారు ఇప్పుడు చికెన్‌ కొనాలంటేనే ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కోడిమాంసం, గుడ్డు ధరలు ఆకాశాన్ని అంటడంతో వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ధరలు పెరగడంతో గుడ్ల అమ్మకాలు గణనీయంగా తగ్గాయని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. గతంలో రోజువారీ కూలీలు విరివిగా గుడ్లు కొనుగోలు చేసేవారని ప్రస్తుతం ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను వెతుక్కుంటున్నారని చెబుతున్నారు.

చలికాలం ఎఫెక్ట్​ : కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడమే ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని ఫారం నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. చలికాలంలో కోళ్ల ఫారాల్లో గుడ్ల ఉత్పత్తి సాధారణంగా తగ్గుతుంది. ఈసారి మాత్రం ఉత్పత్తి పడిపోయింది. ఫలితంగా గుడ్లకు డిమాండ్‌ పెరిగి ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. సంక్రాంతి ముగిసి మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతర సమీపిస్తున్న వేళ కోడిమాంసం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల చికెన్‌ ధర కిలోకు రూ.320 ఉంది. జాతర నాటికి రూ.350 దాటే అవకాశముందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

60 శాతం పెరిగిన గుడ్డు ధర : కొద్ది రోజుల కిందటివరకు రిటైల్‌ మార్కెట్‌లో రూ.5గా ఉన్న గుడ్డు ధర, ప్రస్తుతం రూ.8కి చేరింది. దీంతో 30 గుడ్ల ట్రే ధర రూ.150 నుంచి రూ.240కి పెరిగింది. ఇది గతంతో పోలిస్తే సుమారు 60 శాతం ధర పెరుగుదల కన్పిస్తోంది. మారుమూల పల్లెల్లో కొన్నిచోట్ల గుడ్డును రూ.9లకు విక్రయిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో సామాన్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు కోడిపిల్లలకూ డిమాండ్‌ పెరిగింది. సదరు కంపెనీలు రూ.15-30లకు విక్రయించే కోడిపిల్లల ధరను ఏకంగా రూ.60కు పెంచాయి. ఆ భారం ఇప్పుడు మధ్యతరగతిపై పడుతోంది. ఇటీవల కాలంలో ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు చాలా మంది మాంసాహారం తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం పెరిగిన చికెన్ ధరలతో కొనాలంటేనే వెనకడుగు వేస్తున్నారు.

కారణాలు ఇలా : కోళ్ల రైతులకు వరుస నష్టాలతో కార్పొరేట్‌ సంస్థలు తప్ప ఇతరులు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. పలు జిల్లాల్లో కోళ్ల పెంపకాలు అంతగా జరగడం లేదు. మరోవైపు కోళ్లకు వేసే దాణా రేట్లు సైతం పెరగడంతో అధిక పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తోందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. క్రిస్‌మస్, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండగలతో పాటు సమ్మక్క మొక్కుల కోసం కోళ్లకు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీంతో డిసెంబరులోనే కోడి మాంసం కిలో రూ.300 పలికింది. మరో వారం రోజుల్లో జాతర ప్రారంభం కానుండటంతో చికెన్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

