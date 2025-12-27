కొండెక్కిన చికెన్, గుడ్ల ధరలు - సామాన్యులపై అదనపు భారం
పెరిగిన కోడి మాంసం, గుడ్ల ధరలు - పెరిగిన ధరలతో సామాన్యుడిపై అదనపు భారం - ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే సంక్రాంతికి చికెన్ ధరలు ఇంకెంత పెరుగుతాయోనని గుబులు
Published : December 27, 2025 at 10:02 PM IST
Chicken Price Hike In Telangana : కూరగాయలు, నిత్యావసరాల ధరలు సామాన్యులకు అందనంత దూరంలో ఉండగా చికెన్, గుడ్ల ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో కిలో చికెన్ రూ.280 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. అమాంతంగా పెరిగిన ధరలు నాన్వెజ్ ప్రియులను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. పది రోజుల కిందట కిలో స్కిన్ చికెన్ రూ.240 ఉండగా, స్కిన్లెస్ రూ.260 వరకు విక్రయించారు. అది కాస్త పెరుగుతూ ప్రస్తుతం చికెన్ రూ.260, స్కిన్లెస్ చికెన్ను రూ.280 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. రేపు ఆదివారం కావడంతో చికెన్ ధరలు రూ.300 చేరే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పుడే ఈ స్థాయిలో చికెన్ ధరలు ఉంటే సంక్రాంతికి ఇంకెంత పెరుగుతాయోనని సామాన్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కారణాలు ఇవే : అయితే చికెన్ ధరలు పెరిగడానికి పలు కారణాలున్నాయని కోళ్ల వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత కారణంగా పలు రకాల వ్యాధులతో కోళ్లు చనిపోతున్నట్లుగా నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయి మార్కెట్లో కోళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగిందని వివరించారు. కొద్దిరోజులుగా తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో వాతావరణం మరింత చల్లబడింది. డిమాండ్కు సరిపడా ఉత్పత్తి లేకపోవడం కారణంగా కొరత ఏర్పడి ధర పెరిగిందని చెబుతున్నారు. పైగా కోళ్లకు మేతగా వేసే దాణా ధరలు కూడా పెరిగినట్లుగా నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల తమకు గిట్టుబాటు కావడం లేదని నిర్వాహకులు వాపోతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో కిలో చికెన్ రూ.300 దాటొచ్చని, సంక్రాంతి, క్రిస్మస్ పండుగలు వస్తుండటంతో చికెన్కు మరింత డిమాండ్ ఏర్పడి ధరలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు.
ఒక్కో గుడ్డు రూ.8 వరకు : మరోవైపు గుడ్ల ధరలు కూడా అమాంతం పెరుగుతూ సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. రెండు మాసాల క్రితం గుడ్డు ధర రూ.6 పలకగా ఆ తర్వాత క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. మొన్నటివరకు రూ.6.50 పలికిన గుడ్డు ధర ఇప్పుడు మార్కెట్లో అమాంతం పెరిగి రూ.7.50 నుంచి రూ.8 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. చలితీవ్రత దృష్ట్యా కోళ్లు చనిపోతుండటంతో తగిన గుడ్లు ఉత్పత్తి కావడం లేదు. డిమాండ్కు తగిన సరఫరా లేకపోవడంతో గుడ్ల ధరలు పెరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఒక్క కోడిగుడ్డు ధరే రూ.8 కు చేరుకోవడంతో సామాన్యులు బెంబేళెత్తిపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడాదికి 17.67 బిలియన్ల గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. అయితే, గత కొద్ది రోజులుగా చలి తీవ్రత పెరగడంతో కోళ్ల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతోందని దానివల్ల గుడ్ల ఉత్పత్తి బాగా తగ్గిందని పెంపకందారులు అంటున్నారు. మరోవైపు, దాణ ధరలు పెరగడం, వాహనాదారులు గత రెండు నెలల్లో రవాణా ఖర్చులు పెంచడం వల్ల గుడ్లు ధర పెరిగిందని పౌల్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. క్వింటాలు సోయచెక్క దాణా ధర సంవత్సరం క్రితం క్వింటాలుకు రూ.5వేలు ఉండగా, ప్రస్తుతం దాని ధర మరింత పెరిగింది.
హోల్సేల్ రూ.6.20 : హోల్సేల్లో కోడిగుడ్డు ధర రూ.6.20 ఉండగా.. అదే మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి ఒక్కోదానికి రూ.1.80 వరకు పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. అమాంతం పెరిగిన ధరలతో సామాన్యులు కొనలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో వీటి అమ్మకాలు తగ్గినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. రోజుల వ్యవధిలోనే చికెన్ ధర అమాంతం పెరిగింది. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే సంక్రాంతికి ఇంకెంత ధరలు పెరుగుతాయోనని సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మొక్కజొన్న, సోయా లాంటివాటి దాణా ధరలు పెరగడంతో ఎక్కువగా భారం పడుతోంది. దీని కారణంగా గుడ్లు, మాంసం ధరలు అస్థిరంగా ఉండడం వల్ల సామాన్యులపై భారం పడుతోంది.
కొండెక్కుతున్న కోడి ధర - పంచాయతీ పోరుతో పెరిగిన డిమాండ్