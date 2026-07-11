చికెన్ రూ.330 - కోడిగుడ్డు రూ.8 - వీకెండ్లో నాన్వెజ్ తినగలమా?
రూ.330 నుంచి 340కి చేరిన కిలో చికెన్ - 8 రూపాయల 50 పైసలు పలుకుతున్న కోడిగుడ్డు - పెరిగిన ధరలతో కోనుగోళ్లు తగ్గిపోయాయంటున్న వ్యాపారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:41 PM IST
Chicken and Egg Price Hike In Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్, గుడ్ల ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. మార్కెట్లో డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సరఫరా లేకపోవడంతో ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. ఒక్కో కోడిగుడ్డు ధర రూ.8 దాటింది. కిలో చికెన్ ఏకంగా 340 రూపాయల వరకూ చేరింది. పెరిగిన ధరలతో కోనుగోళ్లు తగ్గిపోయాయని వ్యాపారులు లబోదిబోమంటున్నారు.
అమాంతం పెరిగిన ధరలు: మార్కెట్లో చికెన్, గుడ్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర గతంలో 250లోపు ఉండేది. ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 330నుంచి 340 లకు ఎగబాకింది. కోడిగుడ్ల ధరలు అదే బాటలో పయనిస్తున్నాయి. రూ.6 నుంచి రూ.7కే లభించిన ఒక్కో కోడిగుడ్డు ఇప్పుడు రూ.8.50కు చేరింది. ఫలితంగా రిటైల్ మార్కెట్లో డజను గుడ్ల ధర రూ.90కు చేరింది. వారానికి రెండు సార్లు చికెన్, విరివిగా గుడ్లు తినేవారు, పెరిగిన ధరల కారణంగా పరిమితులు విధించుకుంటున్నారు.
ఆదివారం వస్తే ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగని వారు, పెరిగిన ధరల భారాన్ని తట్టుకోలేక కొనుగోళ్లు తగ్గించుకుంటున్నారు. కిలో కొనేవారు ఇప్పుడు అరకిలోతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారు. వారానికి ఒకసారి చికెన్ తినే అలవాటున్న మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇప్పుడు నెలకు ఒకసారే కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి వచ్చిందంటున్నారు. కూరగాయలతోనే వీకెండ్ సరిపెట్టుకోవాలేమోనని సామాన్యులంటున్నారు. మరోవైపు ధరలు పెరగడం వల్ల గతంతో పోలిస్తే చికెన్ అమ్మకాలు సుమారు 30 శాతం మేర తగ్గాయని వ్యాపారులు అంటున్నారు.
ఎండ తీవ్రత కారణంగా కోళ్లు, గుడ్ల ఉత్పత్తి తగ్గడం, దాణా ఖర్చులు పెరగడమే ఈ పరిస్థితులకు ప్రధాన కారమంటున్నారు. మరో నెలన్నర వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ధరలు ఇలానే ఉంటే పూర్తిగా నష్టపోతామని వ్యాపారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ముడి సరుకులు, చికెన్, గుడ్ల ధరలు పెరగడంతో హోటళ్లు, మెస్లలో భోజనం రేట్లు పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ ఆర్డర్లు సగానికి తగ్గిపోయాయని హోటల్ యజమానులు చెబుతున్నారు. ఫంక్షన్లలో చికెన్ వంటకాలకు డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ధరలతో నిర్వాహకులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకుంటున్నారు.
'చికెన్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఎప్పుడు కిలో తీసుకునే వాళ్లం ఇప్పుడు అరకిలోనే తీసుకుంటున్నాం. ఇంట్లో నలుగురు పిల్లలు ఉంటే తక్కువ చికెన్ తీసుకుంటే సరిపోదు, పెరిగిన ధరలతో ఎక్కువ తీసుకోలేం. రోజురోజుకూ కోడిగుడ్ల ధరలు కూడా పెరగడంతో మేము కొనుక్కోలేకపోతున్నాం. అటు చూస్తే కూరగాయలకు సైతం ఎక్కువ రేట్లే చెప్తున్నారు. ఇక మధ్యతరగలి వాళ్లు ఏం తిని బతకాలి.' -సామాన్య ప్రజలు
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