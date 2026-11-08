పేదలకు దీపావళి కానుక - నేటి నుంచే చేయూత కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ ప్రారంభం
Cheyutha New pensions in TG : దీపావళి సందర్భంగా ప్రభుత్వం అర్హులైన 4.50 లక్షల మందికి చేయూత పింఛన్లు మంజూరు చేయనుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు అందిస్తారు.
Published : November 8, 2026 at 7:09 AM IST
పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి రాష్ట్రప్రభుత్వం దీపావళి కానుక ఇవ్వనుంది. ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షలమందికి కొత్త చేయాత పింఛన్ల మంజూరు ప్రక్రియను కొడంగల్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈనెల 19న ఇందిరాగాంధీ జయంతి రోజు ఖాతాల్లో పింఛన్లు జమ కానున్నాయి.
4.5 లక్షల మందికి చేయూత పింఛన్లు
దీపావళి సందర్భంగా రాష్ట్రప్రభుత్వం అర్హులైన మరో నాలుగున్నర లక్షల మందికి చేయూత పింఛన్లు మంజూరు చేయనుంది. ఇవాళ కొడంగల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కొత్త లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలను అందించనున్నారు. కొత్తగా మంజూరైన వారికి ఈనెల 19న ఇందిరాగాంధీ జయంతి నుంచి బ్యాంకుల్లో ఫించన్ డబ్బులు జమయ్యేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లుచేస్తోంది. ఇప్పటివరకు వృద్ధాప్య, వితంతు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత, చేనేత, బీడీ కార్మికులు, ఫైలేరియా, డయాలసిస్, హెచ్ఐవీ పేషంట్లు కలిపి 41 లక్షల 6 వేల 552 మందికి నెలకు సుమారు 922 కోట్లను పెన్షన్లు ఇస్తోంది.
లబ్ధిదారుల వివరాలిలా
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం 4.50 లక్షల మందిని అర్హులుగా గుర్తించింది. కొత్తగా పెన్షన్లు పొందనున్న వారిలో 3 లక్షల మంది వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు ఉన్నారు. లక్ష మంది దివ్యాంగులు కాగా 50 వేల మంది నేత, గీత కార్మికులు ఉన్నారు.
ఇటీవల నిర్వహించిన లైవ్ అథెంటికేషన్ ప్రక్రియలో సుమారు లక్షన్నర మంది మరణించినా వారి పేరిట పెన్షన్లు మంజూరు అవుతున్నట్లు తేలింది. వారి స్థానంలో కొత్త వారిని ఎంపిక చేయడంతో పాటు నూతనంగా కొత్తగా సుమారు రెండున్నర లక్షల మందికి మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించారు. చేయూత పెన్షన్ల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5 లక్షల 98 వేల 193 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో 46వేల 540 అతి తక్కువగా ములుగులో 4వేల 818 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
కొత్త పింఛన్లు ఎవరికి మంజూరు చేస్తారంటే?
రాష్ట్రంలో 11 కేటగిరీల్లో పెన్షన్లు అందుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఏడు కేటగిరిల్లోనే దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఒంటరి, వితంతు మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత, నేత కార్మికులు, ఫైలేరియా బాధితులతో పాటు తలసేమియా, హిమోఫిలియా, సికిల్ సెల్ వంటి రక్తసంబంధిత రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న వారికి కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు. వృద్ధాప్య పెన్షన్లకు కొత్త వారి నుంచి దరఖాస్తులే తీసుకోలేదు.
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