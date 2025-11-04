ETV Bharat / state

2015 సీన్​ రిపీట్​ : అప్పుడు ట్రైన్​ - ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సు - వెంటాడిన మైనింగ్ లారీలు

2015 ప్రమాదాన్ని గుర్తు చేసిన చేవెళ్ల యాక్సిడెంట్ - అప్పుడు రైలు ప్యాసింజర్స్, ఇప్పుడు బస్సు ప్రయాణికులు - రెండు ఘటనల్లో ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నది మైనింగ్‌ లారీలే

chevella Road Accident
chevella Road Accident (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Chevella Road Accident : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ వద్ద సోమవారం జరిగిన ఘోర ప్రమాదం పదేళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ స్టేషన్‌ సమీపంలో జరిగిన దుర్ఘటన ఒకే తరహాలో ఉన్నాయి. అప్పుడు రైలులోని ఐదుగురు ప్రయాణికులు మరణిస్తే, ఇప్పుడు బస్సులో 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. ఈ రెండు ఘటనలకూ మైనింగ్‌ లారీలే కారణమవ్వడమనేది గమనార్హం. 2015 ఆగస్టు 24న బెంగళూరు నుంచి నాందేడ్‌ వెళుతున్న నాందేడ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలులోని ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ ఏసీ బోగీని గ్రానైట్‌ లారీ అతి వేగంతో ఒక్కసారిగా బలంగా ఢీకొట్టింది. లారీలోని గ్రానైట్‌ రాయి బోగీని చీల్చుకుంటూ బయటకు వెళ్లడంతో లోపలున్న కర్ణాటక ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్‌ నాయక్‌ సహా ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చేవెళ్ల ప్రమాదంలో తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును కంకర తరలిస్తున్న టిప్పర్‌ వాహనం బలంగా ఢీకొట్టగా మొత్తం 19 మంది మృతిచెందారు.

రాకెట్‌ వేగంతో రాళ్లు, కంకర రవాణా : వాహనాలు వేగంగా వెళుతున్నప్పుడు అందులో ఉండే వ్యక్తులు, వస్తువులు అంతే వేగంతో ఉంటాయి. ఒక్కో టిప్పర్‌లో కంకర, రాళ్లు వంటి ఖనిజాల్ని సుమారు 25 టన్నుల వరకు సరఫరా చేస్తుంటారు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సును టిప్పర్‌ ఢీకొట్టినపుడు అందులోని కంకర అంతేవేగంగా బస్సులోకి ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడింది. ఫలితంగా ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం కూడా అదే రీతిలో పెరిగింది. మైనింగ్‌ లారీల్లో బండరాళ్లు, కంకర బయటపడకుండా తాళ్లతో, టార్పాలిన్‌ కవర్లతో గట్టిగా కట్టాల్సి ఉంటుంది. రాళ్లు, కంకర ఉన్నప్పుడు వాహనాలను వేగంగా నడపకూడదు. వేగం ఎక్కువైతే గాలి ఒత్తిడితో రాళ్లు, కంకర ఎగిరి ఇతర వాహనాలపై పడే అవకాశం ఉంది. నాడు ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో జరిగిన ఘటనలో లారీలో గ్రానైట్‌ బండలు ఎగిరిపడకుండా తాళ్లతో గట్టిగా కట్టలేదు. తాజాగా చేవెళ్ల ఘటనలోనూ టిప్పర్‌లోని కంకర ఎగిరిపడకుండా టార్పాలిన్‌ కవర్లు కప్పలేదు.

ఇవీ జాగ్రత్తలు :

  • రోడ్డు భద్రతా నియమాలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలి.
  • రహదారిపై నియమిత వేగంలోనే ప్రయాణించాలి.
  • బైక్​పై వెళ్తున్నట్లయితే శిరస్త్రాణం ధరించడం తప్పనిసరి.
  • కార్​ నడిపే వారు సీటుబెల్టు తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
  • మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదు.

మితిమీరిన వేగమే ప్రమాదాలకు కారణమా? : ఇటీవల కాలంలో అధికశాతం రోడ్డు ప్రమాదాలకు అతివేగం ప్రధాన కారణమవుతోంది. మరికొన్నిసార్లు మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపటం వల్ల కూడా ప్రమాద ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కొంతమంది పీకల దాకా మద్యం సేవించి స్పృహ లేకుండా వాహనాలను నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారకులు అవుతున్నారు. ఇలా ఎంతో మంది ప్రాణాలను పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. నిత్యం ఏదో చోట రోడ్డు నెత్తురోడుతూనే ఉంది. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రాంగ్​రూట్​లో వాహనం నడిపి ఎంతోమంది మృతికి కారణమవుతున్నారు. మితిమీరిన వేగంతో వాహనం నడపడం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డు భద్రత నియమాలు గురించి ప్రతిఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉంటేనే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.

