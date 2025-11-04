'చేవెళ్ల' ఘటన : అనేక కుటుంబాల్లో తీరని శోకం - ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో విషాద గాథ
అనేక కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపిన చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం - సోమవారం చేవెళ్లలో జరిగిన ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి
Published : November 4, 2025 at 7:38 AM IST
Chevella Bus Accident Updates : కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు విద్యార్థులు, వ్యాపార పనుల నిమిత్తం కొందరు, ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సల కోసం ఇంకొందరు, సెలవులకు స్వగ్రామాలకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో మరికొందరు ఇలా బస్సెక్కిన వారి ఆశలను అతివేగంతో వస్తున్న టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. అనంతరం ఆ వాహనం ఒక్కసారిగా బస్సుపై వాలిపోవడంతో టన్నుల కొద్దీ కంకర ప్రయాణికుల పాలిట మృత్యువై కమ్మేసింది. ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశమూ ఇవ్వకుండా 19 మందిని సజీవ సమాధి చేసింది. బాధితుల కుటుంబాల్లో తీవ్ర శోకాన్ని మిగిల్చింది. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో గాథ.
కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కోసం వచ్చి : వికారాబాద్ జిల్లాలోని యాలాల్ మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్లో నివాసముంటున్న గుర్రాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి కుమార్తె అఖిలా రెడ్డి గచ్చిబౌలిలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎంబీఏ విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. 'కొత్త ఫోన్ కొన్నాం. వచ్చి తీసుకెళ్ల'మంటూ తల్లి అలివేలు మంగ ఫోన్ చేయడంతో అఖిలారెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి శనివారం ఇంటికి వెళ్లారు. కొత్త ఫోన్ తీసుకుని తల్లిదండ్రులు, సోదరుడితో ఆదివారం ఎంతో ఆనందంగా గడిపారు. కళాశాలలో సోమవారం ప్రారంభమయ్యే ఆటల పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఉదయాన్నే హైదరాబాద్ నగరానికి బయల్దేరారు. కొత్త సెల్ఫోన్ మురిపెం తీరకుండానే మార్గంమధ్యలోనే ఆ యువతి మృత్యుఒడిలోకి చేరింది.
కూతుర్ని పొదివి పట్టుకునే శాశ్వత నిద్రలోకి : తాండూరు ఇంద్రానగర్ ప్రాంతానికి చెందిన షేక్ ఖాలీద్ హుస్సేన్ తన మనవరాలు జహీరా ఫాతిమా (42 రోజులు)కు రెండు రోజుల క్రితం నామకరణం కార్యక్రమం చేసి, ఊయలలో వేశారు. ఇందుకోసం మనవరాలిని, కుమార్తె సలేహ బేగంను హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్న అల్లుడి వద్దకు తీసుకెళ్లేందుకు మనవరాలు ఫాతిమా, కుమార్తె సలేహతో కలిసి ఖాలీద్ సోమవారం ఉదయాన్నే తాండూరులో బస్సెక్కారు. చిట్టితల్లి ఫాతిమా తల్లి ఒళ్లో నిద్రిస్తుండగానే బస్సు ఒక్కసారిగా కుదుపునకు గురవడంతో సలేహ ఆమెకు హాని జరగకుండా పొదివి పట్టుకున్నా, ఫలితం లేకుండా పోయింది. ప్రమాదంలో తల్లి, కుమార్తె, తాత ముగ్గురూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
భర్త రైలెక్కి బయటపడగా, భార్య బస్సెక్కి : తాండూరు పట్టణంలోని వాల్మీకినగర్కు చెందిన కిష్టాపురం వెంకటమ్మ (21), ప్రసాద్ దంపతులు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో భర్త, సూపర్ మార్కెట్లో భార్య పని చేస్తున్నారు. శనివారం వారిద్దరూ తాండూరులోని సొంతింటికి వచ్చి రెండు రోజులు కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ట్రైన్లో హైదరాబాద్ వెళదామనుకొన్నారు. చివరకు ప్రసాద్ ఒక్కరే రైలెక్కి వెళ్లిపోయారు. వెంకటమ్మ తాండూరులో ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కి మీర్జాగూడ వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో మృత్యు ఒడిలోకి చేరారు. భర్తతోపాటు వెళ్లి ఉంటే ప్రాణాలు నిలిచేవని కుటుంబసభ్యులు రోదించడం స్థానికులందర్నీ కలచివేసింది.
పరీక్ష రాయకుండానే : తాండూరు మండలం గౌతాపూర్కు చెందిన విద్యార్థిని ముస్కాన్ సోమవారం కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజీలో డిగ్రీ పరీక్ష రాసేందుకు వెళుతూ ప్రమాదం బారినపడి మృతిచెందింది.
కూలి వేటలో చితికిపోయిన బతుకు : వికారాబాద్ పట్టణ పరిధిలోని ధన్నారం తండాకు చెందిన తారాబాయి పొట్టకూటికోసం దినసరి కూలీగా పనిచేసేవారు. పని కోసమే వికారాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి బస్సులో వెళుతుండగా అర్ధాంతరంగా తనువు చాలించారు.
అనాథలైన భార్యాపిల్లలు : పాత తాండూరులో నివాసముండే బషీరాబాద్ మండలం మంతట్టికి చెందిన బస్సు డ్రైవర్ దస్తగిరి బాబా టిప్పర్ ఢీకొట్టడంతో ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆయన పదిహేనేళ్లుగా ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు డ్రైవర్గా కొనసాగుతున్నారు. కాగా దస్తగిరికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలున్నారు.
