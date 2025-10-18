చెన్నై టు హైదరాబాద్‌ వయా గుంటూరు వెళ్లే మార్గం - ప్రధాన రైళ్లలో ప్రయాణిస్తూ దాడి చేసి దోపిడీలు!

ETV Bharat / state

Train Robbery Cases In AP: సంత్రాగచ్చి - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైలులో గుంటూరు - పెదకూరపాడు మధ్య ఇటీవల మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో నిందితుడిని రైల్వే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్న వారు, ఇంతకు ముందు ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి నేరాలకు పాల్పడ్డాడన్న దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. కేరళలోనూ ఇదే తరహాలో అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడంటూ సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోన్న నేపథ్యంలో సమగ్రంగా విచారణ చేస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంగా కొన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్లే మార్గంలో ప్రధాన స్టేషన్లను, రైళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు, దోపిడీలు చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అందులోనూ రైల్వే బోగీల్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు, వృద్ధులపై దాడులకు దిగడం, వారి నుంచి సెల్‌ఫోన్లు, నగదు, విలువైన వస్తువులు దొంగతనం చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో తప్పించుకునేందుకు గుంటూరు, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల ప్రాంతాలను అనువుగా వినియోగించుకున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే, అతనితో పాటు ఆ ముఠా ఎవరైనా ఉన్నారా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

కేసులపై కూపీ: దారి దోపిడీలకు పాల్పడినా అతని పై ఎక్కడా కేసులు నమోదు కాలేదని తెలుస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా పట్టుబడ్డాడా అన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దొంగతనం చేసిన వస్తువులను ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు? ఈ నెట్​వర్క్ ఏ ప్రాంతాల వరకు విస్తరించి ఉంది? అన్న కోణాల్లో ఆరా తీస్తున్నారు. అత్యాచారం కేసుకు సంబంధించీ సీసీ కెమెరాలు, సెల్‌ఫోన్ల టవర్‌ డంప్‌ లొకేషన్లను పోలీసులు జల్లెడ పట్టారు. చివరకు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో అధికారికంగా వివరాలు వెల్లడించడంలో జాప్యం జరుగుతుండడం కీలకమైంది.

కదులుతున్న రైలులో మహిళపై అత్యాచారం - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే: మరోవైపు అత్యాచార కేసుల్లో ఎక్కువగా నిందితులు బాధితులకు తెలిసినవారే ఉంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల విడుదలైన నేషనల్​ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) 2023 నివేదిక మరోసారి ఈ విషయాన్ని బహిర్గతం చేసింది. ఎన్​సీఆర్​బీ నివేదిక ప్రకారం ఏపీలో 98.9% అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులు బాధితులకు తెలిసినవారే ఉంటున్నారని వెల్లడించింది. వీరిలో చాలా మంది సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమైనవారు. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, వాట్సప్‌, టెలిగ్రామ్‌ వంటి వేదికల ద్వారా స్నేహం పేరుతో ఉచ్చులు వేస్తున్నారు.

సోషల్‌ మీడియా ఉచ్చుల్లో యువత: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌, టెలిగ్రామ్‌, వాట్సప్‌ వంటి ప్లాట్​ఫామ్​లలో కపట స్నేహాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తూ, మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో నమోదైన 438 అత్యాచార కేసుల్లో 201 కేసులు (46.4%) సోషల్​ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన వారు ఎక్కువ. మరో 190 కేసుల్లో (43.8%) ఇరుగుపొరుగు వారు, సహోద్యోగులు, యజమానులు నిందితులుగా ఉన్నారు. “కేవలం 5 కేసుల్లో (1%) మాత్రమే నిందితులు పూర్తిగా అపరిచితులు ఉన్నారు.

వేరే అబ్బాయితో మాట్లాడుతుందని డౌట్- 51సార్లు స్క్రూడ్రైవర్​తో పొడిచి హత్య- కట్ చేస్తే!

