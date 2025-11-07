ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - చెన్నై-విజయవాడ వందేభారత్ నరసాపురం వరకు పొడిగింపు
చెన్నై- విజయవాడ వందే భారత్ ట్రైన్ నరసాపురం వరకు పొడిగింపు - ఆదేశాలు జారీ చేసిన రైల్వే బోర్డు
Chennai to Vijayawada Vande Bharat Extended: వందే భారత్కు లభిస్తున్న ఆదరణ నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చెన్నై సెంట్రల్ - విజయవాడ మధ్య నడుస్తున్న వందే భారత్ (నంబరు 20677/20678) రైలును నరసాపురం వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వే బోర్డు గురువారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. త్వరలో ఈ సర్వీసు మొదలుకానుంది. ప్రస్తుతం చెన్నై సెంట్రల్లో ఉదయం 5.30 గంటలకు బయలుదేరే వందే భారత్ రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి స్టేషన్ల మీదుగా విజయవాడకు 12.10కి చేరుతోంది.
పొడిగించిన సర్వీసు 11.45 గంటలకు విజయవాడకు చేరుకొని, అక్కడి నుంచి 11.50కి బయల్దేరి మధ్యాహ్నం 12.25కు గుడివాడ, 1.30కి భీమవరం, 2.10కి నరసాపురం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో మధ్యాహ్నం 2.50 గంటలకు నరసాపురంలో బయలుదేరి 3.20కి భీమవరం, 4.10కి గుడివాడ, 4.50కి విజయవాడకు చేరుతుంది. ఇక్కడి నుంచి 4.55 గంటలకు బయలుదేరి, సాయంత్రం 5.20కి తెనాలి, 6.30కి ఒంగోలు, రాత్రి 7.40కి నెల్లూరు, 8.50కి గూడూరు, 9.50కు రేణిగుంట మీదుగా రాత్రి 11.45 గంటలకు చెన్నై సెంట్రల్ స్టేషన్కు చేరుతుంది. పొడిగించిన మేరకు అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ సదుపాయం కల్పించి, నరసాపురంలో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించి, అక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తామని ఆ తేదీని కొద్దిరోజుల్లో ప్రకటిస్తామని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
రఘురామ లేఖ, శ్రీనివాసవర్మ కృషి: వందే భారత్ను భీమవరం మీదుగా నరసాపురం వరకు పొడిగించాలని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు గతంలో నరసాపురం ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కేంద్ర రైల్వే మంత్రికి వినతి అందజేశారు. ప్రస్తుత నరసాపురం ఎంపీ, కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ ఈ విషయంలో ప్రత్యేక చొరవ చూపించారు.
7 మార్గాల్లో కోచ్ల సంఖ్య పెంపు: అలానే ఇటీవల సికింద్రాబాద్ - తిరుపతి సహా 7 మార్గాల్లో నడిచే వందే భారత్ రైళ్ల కోచ్ల సంఖ్యను పెంచాలని రైల్వే బోర్డు నిర్ణయించింది. సికింద్రాబాద్- తిరుపతి, మంగళూరు సెంట్రల్- తిరువనంతపురం, చెన్నై ఎగ్మోర్-తిరునల్వేలి, మదురై-బెంగళూరు కంటోన్మెంట్, దేవ్గఢ్-వారణాసి, హవ్డా-రౌర్కెలా, ఇందౌర్-నాగ్పుర్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ రైళ్లలో మరికొన్ని కోచ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ 3 మార్గాల్లో 16 కోచ్లు, 4 రూట్లలో 8 కోచ్ల వందే భారత్ రైళ్లు నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 16 కోచ్ల రైలును 20 కోచ్లతో, 8 కోచ్ల రైళ్ల స్థానంలో 16 కోచ్లకు అప్గ్రేడ్ చేయనున్నట్లు రైల్వే బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ దిలీప్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (జులై 31, 2025 నాటికి) వందేభారత్ రైళ్ల రద్దీ సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని వీటిని అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని వెల్లడించారు.
విశాఖ వందేభారత్లో కోచ్ల పెంపు: ఇంక సికింద్రాబాద్- విశాఖపట్నం వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో కూడా కోచ్ల సంఖ్యను పెంచింది. ఈ రైళ్ల (20720,20708)లో ప్రస్తుతం 14 ఏసీ ఛైర్ కార్ కోచ్లు ఉండగా వాటి సంఖ్య 18కి పెంచారు. 2 ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కోచ్ల సంఖ్యలో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం (20707) వందేభారత్ రైలు ఉదయం 5.05 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. తిరిగి విశాఖపట్నం నుంచి మధ్యాహ్నం 2.30కి బయలుదేరే రైలు (20708) రాత్రి 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్కు చేరుకుంటుంది.
