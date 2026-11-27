శ్రీవారికి చరిత్రాత్మక విరాళం - రూ.207 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల స్వర్ణ ఆభరణాలు ఇవే!
Tirumala Gold Donation: చెన్నైకి చెందిన దాతలు వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక జైన్ దంపతులు 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. సీఎం చేతుల మీదుగా టీటీడీ అధికారులకు, అర్చకులకు ఆభరణాలు అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:36 AM IST
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామికి చరిత్రాత్మక కానుక అందింది. చెన్నైకి చెందిన దాతలు వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక జైన్ దంపతులు రూ.207 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా టీటీడీ అధికారులకు, అర్చకులకు 106 కిలోల బరువున్న 46 ఆభరణాలు అందజేశారు. మిగిలిన 15 కిలోల బంగారంతో తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారికి స్వర్ణ వస్త్రాన్ని తయారు చేయించి త్వరలో ఇవ్వనున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు చరిత్రలో ఒక భక్తుడు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బంగారం సమర్పించడం ఇదే మొదటిసారి.
చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్ధమాన్ జైన్, రాధికా జైన్ దంపతులు తిరుమల శ్రీవారికి అందించిన భూరి విరాళం విశేషాలు అబ్బురపరుస్తున్నాయి. మొత్తం 121 కిలోల ఆభరణాల్లో శ్రీవారికి 106 కిలోల బంగారంతో 33 రకాలకు చెందిన 46 ఆభరణాలు ఉన్నాయి. 15 కిలోల బంగారంతో తిరుచానూరు శ్రీపద్మావతి అమ్మవారికి స్వర్ణ వస్త్రం తయారు చేయనున్నారు.
శ్రీవారి ఆపాదమస్తకాలనూ అలంకరించేలా రూపుదిద్దుకున్న 46 ఆభరణాల్లో 2 పాదకవచాలు, 2 అందెలు ఉన్నాయి. అలాగే ఒక పగడం, తులసిపత్ర హారం, అష్టోత్తర కాసుల మాల, చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, పులిగోరు, అశ్వత్త పత్ర హారం, సాదా వడ్డాణం, గంటల మొలతాడు, సూర్య కఠారి, కౌస్తుభం, శ్రీవత్సం, మోచేయి, కటి హస్తంపై రేకు, నాగాభరణ వడ్డాణం, గొలుసు ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు 5 అభయ చేతుల కంకణాలు, ఒక చంద్ర కంఠి, వైకుంఠ హస్తం, కటి హస్తం ఉన్నాయి. రెండేసి చొప్పున నాగాభరణ కడియాలు, నాగాభరణాలు, భుజకీర్తులు, కర్ణపత్రాలు, బాహువులు సాలగ్రామ హారాలు, కమలం తరహా సాలగ్రామాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఒక బంగారు మోపు గల యజ్ఞోపవీతం, శంఖ-చక్ర కవచాలు, బంగారు కిరీటం ముఖపట్టి, ఒక బంగారు కిరీటం ఉన్నాయి. ఆభరణాల కోసం 2,916.5 గ్రాముల సాలగ్రామ రాళ్లు వినియోగించారు.
వజ్రాల కిరీటం - రత్నాలు పొదిగిన ‘శ్రీవత్సం’: వర్ధమాన్ జైన్ శ్రీవారికి సమర్పించిన ఆభరణాలన్నింటిలో దాదాపు 12 కిలోల బరువుతో రూపొందించిన కిరీటం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. 238.2 క్యారెట్ల వజ్రాలు పొదిగి, అత్యంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ కిరీటం చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అమ్మవారి స్వరూపమైన 'శ్రీవత్సం' ఆభరణాన్ని 84.2 క్యారెట్ల కెంపులు, 2 వేల 247.7 క్యారెట్ల నీలాలు, 91.6 క్యారెట్ల పసుపు నీలాలతో అత్యంత నైపుణ్యంతో తీర్చిదిద్దారు.
కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో కూటమి విజయదుందుభి - సంబరాలు చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు
కాకినాడ మత్స్యకారుల మిస్సింగ్ కథ సుఖాంతం - సురక్షితంగా స్వగ్రామానికి చేరుకున్న ఏడుగురు