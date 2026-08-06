సమస్యల నిలయంగా చెంగిచర్ల డివిజన్ - గుంతల రోడ్లు, అధ్వాన్నంగా డ్రైనేజీలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు
చెంగిచెర్ల డివిజన్ను చుట్టుముట్టిన సమస్యలు - గుంతలమయమైన రోడ్ల వల్ల తరుచూ ప్రమాదాలు - తాగునీటి సరఫరా అంతరాయంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు - దోమలు, ఈగలు పెరిగి రోగాల బారిన పడుతున్న ప్రజలు
Published : August 6, 2026 at 7:33 PM IST
Chengicherla Locals Facing Problems : చెంగిచెర్ల మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్లోని ఈ డివిజన్కు వెళ్తే హైదరాబాద్ మహానగరంలో కనిపించే ప్రతి సమస్య అక్కడే ఉందా అనిపిస్తుంది. గుంతలు తేలిన రోడ్లు అధ్వాన్నంగా భూగర్భ డ్రెయినేజీ, అవసరానికి రాని తాగునీరు,అంటువ్యాధులుఅంటించే దోమలు, వీధి కుక్కల బెడద ఇలా అన్ని సమస్యలు అక్కడే కనిపిస్తాయి.
సమస్యలకు నిలయంగా చెంగిచర్ల : రోడ్లు, దోమలు, వీధికుక్కల సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నామని చెంగిచెర్ల వాసులు తెలిపారు. డివిజన్లో ప్రతి వీధి ఒక సమస్యను చెబుతుంది. ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే ఏర్పడిన ఈ డివిజన్ ఇంకా అభివృద్దికి ఆమడ దూరంలో నిలిచింది. పక్కనే చర్లపల్లి, బోడుప్పల్ పారిశ్రామికవాడలు ఉన్నా ఇక్కడి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అధికారులు ఏ మాత్రం దృష్టిపెట్టడం లేదు. గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నపుడు ఎదుర్కొన్న సమస్యలే ఇంకా ఎదుర్కొంటున్నట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఎటు చూసినా గుంతలమయమైన రోడ్లు, అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న భూగర్భ డ్రైనేజీ తమను రోజూ వెక్కరిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
పలు కాలనీల్లో రోడ్లు పూర్తిగా దెబ్బతిని రోజూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఇక తాగునీరైతే ఎనాడూ సమయానికి రాదని వాపోతున్నారు. ఈగలు, దోమలైతే ఇంట్లోనే తిష్టవేసిన చుట్టాల్లా ఎప్పుడూ తమతోనే ఉంటున్నాయని డివిజన్ ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. వీధి కుక్కల బెడదతో బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొందని చెబుతున్నారు.
"మా ప్రాంతంలో రహదారులు దారణ స్థితిలో ఉన్నాయి. బురదమయమై రోడ్లపై నడిచి వెళ్లేందుకు కూడా అవకాశం లేనిపరిస్థితి ఉంది. మంచినీటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాం. ఐదు, లేదా ఆరు రోజులకు తాగునీరు వస్తాయి. వర్షపు నీరంతా వీధుల్లోకి చేరుతున్నాయి. రోడ్లపై గుంతలు కారణంగా వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వాటిలో నీరు నిల్వఉండి దోమలు విజృంభిస్తున్నాయి. ఫలితంగా వ్యాధులు వ్యాప్తిచెందుతున్నాయి. అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పటికీ వారు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. రోడ్లు అధ్వాన్నంగా ఉన్న కారణంగా పిల్లలకు, వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కుక్కలు, దోమలు, రోడ్లు, డ్రైనేజీ మంచినీటి సమస్యలను ఇక్కడ ఎదుర్కొంటున్నాం. అధికారులు ఈ సమస్యలపై దృష్టిసారించాలని కోరుతున్నాం. "-చెంగిచెర్ల వాసులు
సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిసారించండి : ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని డివిజన్ ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. ఇక గతంలో వరుస దొంగతనాలు జరిగినా పోలీసుల పెట్రోలింగ్ కనిపించడం లేదంటున్నారు. చెంగిచెర్ల డివిజన్లో ప్రజల భద్రతపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఒక్కసారి అధికారులు వచ్చి తమ పరిస్థితిని పరిశీలించాలని అధికారులను కోరుతున్న కాలనీవాసులు అప్పుడైనా తమ ఆవేదన అర్థమవుతుందని అంటున్నారు. అప్పుడైనా తమ సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిపెడతారని చెబుతున్నారు.
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