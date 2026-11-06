బోసిపోతున్న నల్లమల అడవులు - ఉపాధి సంక్షోభంతో వలస బాట పట్టిన 'చెంచులు'
Chenchus Migrating Due To Employment : నాగర్కర్నూల్లో చెంచుల వలసలు అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారాయి. అడవినే నమ్ముకుని అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ ద్వారా జీవించే చెంచులు ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఉపాధి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 1:56 PM IST
జీవనోపాధి కోసం అడవిపై ఆధారపడిన చెంచులు, ఉపాధి లేకపోవడంతో వలస బాట పడుతున్నారు. తరతరాలుగా అడవిని నమ్ముకుని, వేట, అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ ద్వారా జీవనం సాగించిన ఈ గిరిజనులు, మారుతున్న పరిస్థితుల వల్ల తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయారు. వారు పని కోసం అయిష్టంతో అడవిని విడిచి వెళ్తున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఈ ఏడాది ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో వర్షాధార పంటల దిగుబడి తగ్గింది. దీంతో చెంచులు వ్యవసాయ పనులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని అమ్రాబాద్, పడర, బల్మూర్, లింగాల మండలాల్లోని 7,500 మంది చెంచులలో 400 మందికి పైగా వలస వెళ్లారు. మరికొందరు ఆ బాటలో వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఆదివాసి తెగలకు చెందిన ఈ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం స్థానికంగా ఉపాధి కల్పన, ఆహార భద్రత, ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
వర్షం లేక పనులు ఉండడం లేదు. గతంలో డబ్బులు ఇచ్చి పని చూపించేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. మాకు పాత పద్ధతిలో ఉపాధి కల్పించాలి - హన్మంతమ్మ, ఎర్రపెంట
ప్రజలకు అనుకూలంగా లేని వీబీ జీరాంజీ
కేంద్రం వీబీ జీరంజీ ద్వారా అందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తోంది. గతంలో ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో ఈ పథకం కింద చెంచులకు ప్రత్యేక ఉపాధి కల్పించేవారు. అప్పుడు 180 రోజుల పనిదినాలు ఉండేవి. ఒక కుటుంబంలో నలుగురు ఉంటే, నలుగురికీ 180 రోజుల పాటు పని కల్పించేవారు. కేటాయించిన పనిలో 70 శాతం చేసినా, 100 శాతం వేతనాలు చెల్లించేవారు. కానీ ఇప్పుడు గతంలో లాగా పనులు లేకపోవడంతో పాటు, చాలా మంది ఈకేవైసీ సమస్యలు, బ్యాంకుల్లో రుణాలు వంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ పరిస్థితిలో నారాయణపేట, వనపర్తికి చెందిన కొందరు కాంట్రాక్టర్లు పిల్లలకు పనితో పాటు భోజనం కూడా పెడతామని చెబుతున్నారు. భోజన సమస్య తీరిపోతుందనే ఆశతో వారు వారిని అనుసరిస్తున్నారు. వారు ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ. 7-8 వేలు చెల్లించి, భోజనం, వసతి కల్పిస్తుండగా, మధ్యవర్తులు వారిని నారాయణపేట, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలకు తీసుకువెళ్తున్నారు.
కాంక్రీట్, మట్టి పనులు కల్పిస్తామని చెబుతుండటంతో అవసరమనుకునేవారు మేస్త్రీల నుంచి అడ్వాన్స్గా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. అప్పు తీరేంత వరకు ఎంత కష్టమైన పడాల్సి వస్తుంది. అధికారులు మాపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి, ఉపాధి కల్పించాలి - ఎల్లమ్మ, ఎర్రపెంట
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