3 రోజుల క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇక ఒక్కరోజులోనే - సత్ఫలితాలిస్తోన్న డే కేర్ క్యాన్సర్ సెంటర్లు
Day Care Cancer Centers : డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ క్యాన్సర్ ప్రోగ్రాం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది. జిల్లాల్లో 6 వేల సైకిల్స్ అందించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం 31 జిల్లాల్లో కీమోథెరపీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Published : October 24, 2026 at 3:56 PM IST
Day Care Cancer Centers in Telangana : క్యాన్సర్ రోగులకు భారమవుతున్న కీమో థెరపీని అందుబాటులోకి తెస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 'డిస్ట్రిక్ట్ డేకేర్ క్యాన్సర్ ప్రోగ్రాం' సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభమైన కార్యక్రమంలో ఇప్పటి వరకు సుమారు 6 వేల సైకిల్స్ని జిల్లాల్లో అందించినట్లు సమాచారం. గతంలో క్యాన్సర్ బాధితులు కీమో థెరపీ కోసం సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఎమ్ఎన్జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రికి రావాల్సి ఉండేది. దీంతో ఒక్కో సైకిల్ కీమో కోసం దాదాపు 3 నుంచి 4 రోజులు అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చేది. ఈ నేపథ్యంలో 'డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ క్యాన్సర్ సెంటర్'లను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.
క్యాన్సర్ మహమ్మారి బారిన పడితే రోగుల శరీరం మాత్రమే కాదు, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా గుల్లవుతుంది. నెలల తరబడి చేసే చికిత్సలకు అయ్యే ఖర్చుతోపాటు, రోగితోపాటు మరో కుటుంబ సభ్యుడు కూడా వెంటే ఉండాలి. ఈ నేపథ్యంలో రోగులకు అతి చేరువలోనే కీమో థెరపీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావటం వల్ల ఎమ్ఎన్జే పై ఒత్తిడి తగ్గడంతోపాటు రోగులకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావించింది. ఇందులో భాగంగా డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ సెంటర్లను ప్రారంభించింది.
ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో కీమో థెరపీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. కీమోథెరపీ రోగులకు మొదటి డోస్ సేఫ్ ఉంటేనే రెఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ కొంత మందికి టాబ్లెట్, మరికొందరికి ఐవీ కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాదాపు 30 నుంచి 35 వరకు ఓపీకి వస్తున్నారు. 15 నుంచి 16 మందికి ఐవీ కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీరందరికి సెఫ్టీగా ఉండే మెడిసన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది'' - డా. నాగేంద్ర, సూపరింటెండెంట్, వనస్థలిపురం ఆస్పత్రి
ఒక్క రోజులోనే కీమో థెరపీ పరీక్షలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31 జిల్లాల్లోని ఆస్పత్రుల్లో కీమోథెరపీ సేవలను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ సెంటర్లలో ఇప్పటి వరకు సుమారు 6 వేల సెషన్ల కిమో థెరపీలను అందించినట్టు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా రోగులు జిల్లాల నుంచి ఎమ్ఎన్జే ఆస్పత్రికి వచ్చి కీమో థెరపీ సేవలు పొందాలంటే, కనీసం మూడు రోజులపాటు ఇక్కడే ఉండాల్సి వచ్చేది. రెండు రోజుల ముందే ఆస్పత్రికి వచ్చి బ్లడ్ టెస్టులు చేయించుకుని, రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత కీమో థెరపీ ఇస్తారు. అయితే దగ్గర్లోనే కీమో థెరపీ అందిస్తుండటంతో ఒక్క రోజులోనే పేషెంట్ ఈ పరీక్ష చేయించుకొని ఇంటికి వెళ్లే వెసులుబాటు కలుగుతోంది.
ఆస్పత్రిలో కీమోథెరపీ సేవల కోసం పది పడకలు కేటాయింపు
ప్రతి జిల్లా ఆస్పత్రిలో పది పడకలను వైద్యారోగ్య శాఖ కీమోథెరపీ సేవల కోసం కేటాయించింది. ఈ సేవలు అందించేందుకు వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బందికి ఎమ్ఎన్జే వైద్యులతో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ అందించారు. క్యాన్సర్ రోగులు ముందుగా ఎమ్ఎన్జే వచ్చి క్యాన్సర్కి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత మొదటి కీమోథెరపీ ఇక్కడే తీసుకుంటారు. వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి రోగికి ఎన్ని సైకిల్స్ కీమో ఇవ్వాలని నిర్ణయించి, రోగికి దగ్గర్లో ఉన్న జిల్లా కేంద్రానికి రిఫర్ చేస్తారు. రోగి సంబంధిత సెంటర్కి వెళ్లి వారి మెడికల్ రిపోర్టులు, ఆధార్ కార్డు ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకొని కీమో థెరపీ సేవలు పొందవచ్చు.
హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో ఈ సేవలను అందిస్తుండటం విశేషం. సుమారు 25 రకాల కీమో థెరపీలను జిల్లా ఆస్పత్రుల్లో అందిస్తున్నారు. రోగి దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి వెళ్లిన వెంటనే వైద్యులు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆ ఫలితాలను ఎమ్ఎన్జే వైద్యులకు పంపుతారు. పేషెంట్ కండిషన్ను బట్టి కీమో సేవలు చేయాలా వద్దా అనేది స్థానిక వైద్యులకు వివరిస్తారు. జిల్లాల్లోనే కీమో థెరపీ సేవలు అందుతుండటం, అందులోనూ డేకేర్ విధానంలో చికిత్స చేయించుకుని ఇంటికి వెళ్లే అవకాశం ఉండటంతో డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ క్యాన్సర్ సెంటర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది
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