చీడపీడల తాకిడిలో మిర్చి పంట - నివారణకు అధికంగా రసాయనాల వాడకం
మిర్చి సాగులో విచ్చలవిడిగా రసాయన మందుల పిచికారీ - చీడపీడల తాకిడితో మిరప రైతుల అవస్థలు, ఎకరాకు పెట్టుబడి రూ.3.50 లక్షల పైమాటే, చీడపీడల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో వారానికి రెండుసార్లు చొప్పున పిచికారీ
Huge Chemical Pesticides Spray on Chili Crop in AP: మనుషులకు అనారోగ్యం కలిగితే జ్వరానికో మందుబిళ్ల, నొప్పులకు మరొకటి, దగ్గు, జలుబుకూ ఇలా వేర్వేరుగా వేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా వీటికితోడు యాంటిబయాటిక్ వాడటం సైతం అలవాటుగా మారింది. అయితే ఇప్పుడు మిరప రైతుల పరిస్థితీ ఇప్పుడు అదే తీరుగా ఉంది. చీడపీడల దాడితో తీవ్ర ఉక్కిరిబిక్కిరికి లోనవుతున్నారు. నల్లి(నల్లతామర) నివారణకు ఒకటి, పైముడతకు మరోటి, కింది ముడతకు ఇంకొకటి అంటూ రసాయన మందుల పిచికారీ చేస్తున్నారు.
ఎకరాకు రూ. 3.50 లక్షల పెట్టుబడి: ఫలితంగా పెట్టుబడి తడిచి మోపెడవుతోంది. వాతావరణం అనువుగా ఉంటే వారానికి ఒకసారి పిచికారీ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రస్తుతం చీడపీడల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో కొందరు రైతులు వారానికి రెండుసార్లు చొప్పున పిచికారీ చేస్తున్నారు. అంటే నెలకు కనీసం 8 సార్లు పిచికారీ చేస్తే ఎకరాకు రూ.30,000 వరకు అవుతోంది. వేర్వేరు మందులు, అధిక పిచికారీలు, ఎరువుల ధరల వల్ల గతేడాదితో పోలిస్తే ఎకరాకు రూ.50,000 వరకు ఖర్చు పెరిగింది. దుక్కి దున్నడం మొదలుకుని మిరప కోసి మార్కెట్కు తీసుకెళ్లి అమ్మే వరకు ఎకరాకు రూ. 3.50 లక్షల వరకు పెట్టుబడి అవుతోంది. కోత ఖర్చుల రూపంలోనే ఎకరాకు రూ.1. 20 లక్షల వరకు వెచ్చిస్తున్నారు. రైతు కుటుంబ శ్రమ కూడా కలిపితే ఎకరాకు సుమారు రూ. 4 లక్షల వరకు వస్తేనే రైతులు ఒడ్డున పడతారు.
ప్రధానంగా హైబ్రిడ్ మిరప సాగు ఉమ్మడి గుంటూరు, కర్నూలు, అనంతపురం, కృష్ణా జిల్లాల్లోనే అధికంగా ఉంది. 2021 నుంచి రైతుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న నల్లతామర ఈ ఏడాదీ వచ్చింది. దీంతోపాటు ముడత, ఈగ బెడద సైతం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటి నివారణకు రైతులు వేర్వేరు రకాల మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారు. అయితే ప్రారంభంలో రసాయనాలను వారానికి ఒకసారి చల్లితే సరిపోయేది. ఇప్పుడు మూడోరోజే పొలంలో మళ్లీ వాటి ప్రభావం కన్పిస్తోందనీ, అందుకే వారానికి రెండు, మూడుసార్లు చల్లక తప్పడం లేదని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పిచికారీలో అశ్రద్ధ చూపితే అంతే! సిఫారసు చేసినటువంటి మోతాదులో మందులను చల్లితే నల్లతామర నివారణ కావడం లేదంటూ తాడికొండ, పెదకూరపాడు, గురజాల నియోజకవర్గాల్లోని కొందరు రైతులు మోతాదును మరింత పెంచి డబుల్ డోస్ వాడుతున్నారు. అంటే రెండెకరాల్లో చల్లాల్సిన మందును ఒక ఎకరానికే వేస్తున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి మరింతగా పెరుగుతోంది. రైతులు ఎవరైనా పెట్టుబడి భరించలేమని మందుల పిచికారీలో అశ్రద్ధ చూపితే మాత్రం ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. పెట్టుబడిని సైతం కోల్పోవాల్సిందే.
అయితే మిరప, లేదంటే పత్తి ఇటీవల మొక్కజొన్న సాగు పెరిగింది. దాంతో భారీగా ఎరువుల వాడకంతో నేలలో ఆమ్లత్వం పెరుగుతోంది. మొక్కలూ ఎదగడం లేదు. దీంతో రైతులు అధిక పరిమాణంలో ఎరువులను వాడుతున్నారు. గతంలో నీటితడి(పక్షానికోసారి) ఇచ్చిన ప్రతిసారీ ఎకరాకు బస్తా యూరియా, మరో బస్తా కాంప్లెక్స్ చల్లేవారు. ఇప్పుడు వారం, పదిరోజులకోసారే నీటితడిని ఇస్తున్నారు. రెండుకు బదులుగా మూడు బస్తాల ఎరువులనూ వేస్తున్నారు.
చీడపీడల నివారణ మందులు: గతంతో పోలిస్తే ఎరువులు ధరలు ఈ ఏడాది మరింతగా పెరిగాయి. 28.28.0, 14.35.14, 10.26.26 తదితర రకాల ఎరువుల బస్తా ధర రూ.1,950కి చేరింది. దీనికి రవాణా కూడా కలిపితే రూ.2,000 పైమాటే. అంటే రెండు కాంప్లెక్స్, ఒక యూరియా వేస్తే ఒక దఫాకు గాను రూ.4,500 వరకు ఖర్చు అవుతోంది. ఎరువులు, చీడపీడల నివారణ మందుల వాడకం పెరిగింది. దీనికితోడు ధరలూ అధికం అయ్యాయి. దీంతో గతేడాదితో పోలిస్తే ఎకరాకు రూ.50,000 వరకు పెట్టుబడి ఉండటం గమనార్హం.
ఇక సన్న రకాల మిరప ధరలు సగటున క్వింటాల్ రూ.15,000 ఉన్నాయి. ఎకరాకు 20 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చినప్పటికీ వాతావరణం అనుకూలిస్తే ఎర్ర కాయ 18 క్వింటాళ్లు, తాలు 2 క్వింటాళ్లు వస్తుంది. వర్షాలు కురిస్తే తాలు కాయ మరింత పెరుగుతుంది. రైతు శ్రమ కూడా కలిపితే ఎకరాకు రూ.4 లక్షలు వస్తేనే గట్టెక్కుతారు. 18 క్వింటాళ్ల లెక్కన చూస్తే క్వింటాల్కు రూ.22,000 వరకు దక్కాలి. కానీ ప్రస్తుతం సగటున రూ.15,000 మాత్రమే ఉంది.
ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న రైతులు: ముడతలు, కారం ఎక్కువగా ఉండేవి, రంగు కాయలకు మాత్రమే రూ.20,000 వరకు దక్కుతోంది. కొన్ని రకాలకు ధరలు పెరుగుతున్నా సరే అధికశాతం రైతులు సాగు చేసే రకాలకు మాత్రం అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. మిరప ధరలపై ఇప్పటి నుంచే ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు.
