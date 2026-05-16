స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర స్ఫూర్తిని కొనసాగిద్దాం - విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిందన్న సీఎం

ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ప్రజల భాగస్వామ్యం తోడైందన్న సీఎం - అందుకే అద్భుత విజయాలు సాధించామని వెల్లడి - ఇదే స్ఫూర్తితో మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని పిలుపు

Published : May 16, 2026 at 8:58 AM IST

Swarnandhra - Swatchandhra Program : 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' వినూత్న కార్యక్రమం గత 16 నెలలుగా రాష్ట్రంలో పరిశుభ్రత, పర్యావరణ రంగాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ప్రజల భాగస్వామ్యం తోడవడం వల్లే ఈ 16కు పైగా అద్భుత విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని, ఇదే స్ఫూర్తితో అధికార యంత్రాంగం మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా క్యాంపు కార్యాలయం నుండి సుమారు 150 మంది ఉన్నతాధికారులతో వర్చువల్‌గా సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు సాధించిన గ్రామ పంచాయతీలను అభినందిస్తూ భవిష్యత్ లక్ష్యాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

86 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల లెగసీ వేస్ట్‌ను క్లియర్ చేశాం :ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వచ్ఛఆంధ్ర కార్యక్రమం పై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. గతేడాది జనవరి నుంచి ప్రతీ నెల 3వ శనివారం నిర్వహిస్తోన్న 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల సహకారంతో అద్భుత ఫలితాలు సాధించామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 86 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల లెగసీ వేస్ట్‌ను క్లియర్ చేయడమే కాకుండా, ఈ 23 నెలల్లో మొత్తంగా 121 లక్షల టన్నుల చెత్తను తొలగించామని ఆయన వెల్లడించారు. జూన్ నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వంద శాతం లెగసీ వేస్ట్‌ను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టడమే మన లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. పట్టణాలు, గ్రామాల్లో ప్రతిరోజూ వేల టన్నుల వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నామని చెప్పారు. రూ.1,254 కోట్లతో 6 వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులను, త్వరలోనే 6 సిబిజి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నిలపబోతున్నామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

చెత్త ప్రాసెసింగ్ కోసం 107 ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాంట్లు : చెత్త ప్రాసెసింగ్ కోసం రూ.603 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న 107 ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాంట్లు అక్టోబర్ నాటికి అందుబాటులోకి వస్తాయని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఈ ప్లాంట్లు పూర్తయితే రాష్ట్రంలో 'డంపింగ్ యార్డ్' అనే మాటే వినిపించదని స్పష్టం చేశారు. నెట్ జీరో లక్ష్య సాధనలో భాగంగా హాస్టళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలపై సోలార్ విద్యుత్, కిచెన్ గార్డెన్స్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వంటి పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నామని వివరించారు.అన్ని పట్టణాల్లో ప్రతి నెలా ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ చేపట్టడంతో పాటు, ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ కోసం 50 ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ యూనిట్లను వినియోగంలోకి తెచ్చామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. జూన్ నాటికి మరో 210 యూనిట్లను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

650 స్వచ్ఛరథాల ద్వారా గ్రామాల్లో పొడి చెత్త సేకరణ : రాష్ట్రంలో పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న 31.33 శాతం గ్రీన్ కవర్‌ను 2030 నాటికి 37 శాతానికి పెంచుతామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. 2047 కల్లా గ్రీన్ కవర్‌ను 50 శాతానికి పెంచేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని తెలిపారు. వ్యర్థాల నిర్వహణను ఆదాయ వనరుగా మార్చుతూ 650 స్వచ్ఛ రథాల ద్వారా గ్రామాల్లో పొడి చెత్త సేకరిస్తున్నామని వివరించారు. ఇప్పటివరకు వ్యర్థాలు అందజేసిన వారికి రూ.8 కోట్ల విలువైన నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేశామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న ప్లాస్టిక్, ఐరన్ వంటి స్క్రాప్‌ను ఇచ్చి నిత్యావసర వస్తువులు పొందేలా కొత్తగా 'గ్రీన్ షాప్స్' ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. 'స్వచ్ఛ పథం' 'వావ్' వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలతో రహదారులను నిరంతరం శుభ్రపరుస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

సాగునీటి విడుదలపై కలెక్టర్లతో కలిసి ర్యాచరణ సిద్ధం : ప్రభుత్వంలో పొదుపు చర్యలు, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఇకపై జిల్లా స్థాయిలో కూడా కలెక్టర్లు సాధ్యమైనంత వరకు ఆన్‌లైన్ లేదా హైబ్రిడ్ విధానంలోనే సమీక్షలు నిర్వహించాలని సూచించారు. దాదాపు 150 మంది వర్చువల్ విధానంలో సమీక్ష నిర్వహించడం ద్వారా విలువైన సమయం, ప్రభుత్వ ధనం ఆదా అయ్యాయని చెప్పారు. శనివారం నాటి 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే సీజన్‌కు సంబంధించి సాగునీటి విడుదలపై జలవనరుల, వ్యవసాయ శాఖల అధికారులు కలెక్టర్లతో కలిసి తక్షణమే కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.

అద్భుత విజయాల వెనుక సమిష్టి కృషి ఉందన్న ముఖ్యమంత్రి : గ్రామీణాభివృద్ధి, సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు సాధించడం రాష్ట్రానికే గర్వకారణమని ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు. సుపరిపాలన, మహిళా స్నేహపూర్వక, క్లైమేట్ యాక్షన్, ఆత్మనిర్భర్ పంచాయతీ విభాగాలలో శృంగవరం, బొక్కసంపాలెం, కందులవారిపల్లె, కాణిపాకం గ్రామాలు దేశంలోనే ఉత్తమ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయని వెల్లడించారు. వీటితో పాటు కుప్పం మండలం కూడా జాతీయ స్థాయిలో అత్యుత్తమ స్థానాన్ని దక్కించుకొని కోట్ల రూపాయల నూతన పురస్కారాలు సాధించిందని వివరించారు.ఈ అద్భుత విజయాల వెనుక గ్రామస్థాయి సిబ్బంది, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల సమిష్టి కృషి ఉందోని ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేశారు.

