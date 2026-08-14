130 జలాశయాల్లో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై అధ్యయనం- ఆదేశాలు జారీ చేసిన ముఖ్యమంత్రి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన రంగంలో కీలక మార్పులకు మార్గం సుగమం - విద్యుత్ రంగంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:13 AM IST
Pumped Storage Plants (PSP) At 130 Reservoirs : రాష్ట్రంలోని 130 జలాశయాల వద్ద పంప్డ్ స్టోరేజ్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల (పీఎస్పీ) ఏర్పాటు , ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాలపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఇంధన శాఖ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. అమరావతిలోని సచివాలయంలో గురువారం జరిగిన విద్యుత్ శాఖ సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెంచేలా ప్రణాళికలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 130 జలాశయాల వద్ద పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు సాధ్యాసాధ్యాలపై, ముఖ్యంగా వాటి ఆర్థిక లాభదాయకతపై అధ్యయనం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం సచివాలయంలో విద్యుత్ రంగంపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో పోలవరం వద్ద PSP ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై చర్చిస్తూ ఆయన ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ "రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం ప్రతి ఆరేళ్లకు రెట్టింపు అవుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు అనుగుణంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. విద్యుత్ పంపిణీ నష్టాలను మరింత తగ్గించే చర్యలు తీసుకోవాలి. సరసమైన ధరలకు విద్యుత్ లభ్యతను కల్పించేలా సమగ్ర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్నందున జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ముందుస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి" అని అన్నారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
6 లక్షల సోలార్ యూనిట్లను ఏర్పాటు : సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని గరిష్ఠం చేయాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ''PM సూర్య ఘర్ పథకం కింద సెప్టెంబర్ నాటికి 6 లక్షల సోలార్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి, మరో 3 లక్షల కనెక్షన్ల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. అదనంగా, మరో 10 లక్షల కనెక్షన్ల కోసం రూఫ్టాప్ సోలార్ యూనిట్ల విషయంలో కేంద్రానికి దరఖాస్తు చేయాలి.PM కుసుమ్ పథకం కింద ఫీడర్ల వద్ద మినీ-సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటును పూర్తి చేయాలి. అదనంగా 2,000 మెగావాట్ల కేటాయింపు కోసం కేంద్రాన్ని కోరాలి" అని ఆయన చెప్పారు. "ఈ ఏడాది విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయాన్ని యూనిట్కు రూ. 4.60కి తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈరోజు అమరావతి సచివాలయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధ్యక్షతన జరిగిన విద్యుత్ శాఖ సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ప్రణాళికలు, ప్రజలకు నాణ్యమైన, చౌకైన, నిరంతర విద్యుత్ అందించడం, విద్యుత్ సంస్థలను… pic.twitter.com/LhPqNzzYXR— Gottipati Ravi Kumar (@ravi_gottipati) August 13, 2026
విద్యుత్ సంస్థలకు రేటింగ్స్: రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ సంస్థల పనితీరు ఆధారంగా వాటికి రేటింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. "విద్యుత్ సంస్థలపై ఉన్న రుణ భారాన్ని తగ్గించాలి. తక్కువ వడ్డీ రేట్లను పొందేందుకు ఆర్థిక సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరపాలి" అని ఆయన అన్నారు. విద్యుత్ సంస్థలలో 'డిజిటల్ ట్విన్' (Digital Twin) వ్యవస్థలు 'అసెట్ హెల్త్ ఇండెక్స్' (Asset Health Index) విధానాలను అమలు చేస్తున్నందుకు అధికారులను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.
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