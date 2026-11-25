పన్నుల భారం వేయకుండా, ఛార్జీలు పెంచకుండా ఆదాయం పెంచాలి : సీఎం చంద్రబాబు
CM Revenue Review : పన్నుల భారం వేయకుండా కొత్త ఛార్జీలు పెంచకుండా ప్రభుత్వ ఆదాయం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. శాఖల్లో లీకేజీలను అరికట్ట ఆదాయ వృద్ధి సాధించాలని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:51 PM IST
ప్రజలపై కొత్త పన్నుల భారం వేయకుండా, ఎలాంటి ఛార్జీలు పెంచకుండానే ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలో ఆదాయార్జన శాఖలపై నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆదాయార్జన శాఖల్లో లీకేజీలకు అడ్డుకట్ట వేయడం ద్వారానే నిజమైన వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. పరిపాలనలో పారదర్శకత, సాంకేతిక సంస్కరణలను తీసుకురావాలని, రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ఫలితాలు ప్రభుత్వ ఆదాయంలో స్పష్టంగా ప్రతిఫలించాలని సూచించారు.
ఆదాయ వృద్ధిలో సానుకూల ఫలితాలు : ఈ సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర ఆదాయ గణాంకాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
- నవంబర్ 23 నాటికి స్పెషల్ మార్జిన్తో కలిపి రాష్ట్ర సొంత ఆదాయం రూ.74,342 కోట్లకు చేరుకుంది.
- గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే రూ.11,738 కోట్ల అదనపు ఆదాయం సమకూరింది. ఇది 18.7 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది.
- ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి నిర్దేశించుకున్న రూ.1.27 లక్షల కోట్ల వార్షిక లక్ష్యంలో ఇప్పటికే 58 శాతం ఆదాయాన్ని రాష్ట్రం సాధించింది.
- పన్నేతర ఆదాయంలోనూ 31.3 శాతం గణనీయమైన వృద్ధి నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
పన్నుల వసూళ్లలో ఏఐ (AI) వినియోగం : ఆదాయ వసూళ్లను మరింత సమర్థవంతంగా, పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఆస్తిపన్ను వసూళ్ల కోసం కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) వ్యవస్థను వినియోగించాలని ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా పన్ను రిటర్నుల పరిశీలన, ఆడిట్, తనిఖీ ప్రక్రియల్లోనూ ఏఐని విస్తృతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా అక్రమాలకు తావులేకుండా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.