జంతువుల ఎముకలతో నూనెల తయారీ - రాత్రివేళల్లో గుట్టుగా విక్రయాలు
Adulterated Oil Using Animal Bones : జంతువుల కొవ్వు, ఎముకలతో కల్తీ వంట నూనె తయారు చేస్తున్న ఒక కేంద్రాన్ని పోలీస్ 'చీతా ఫోర్స్' విజయవంతంగా పట్టుకుంది.
Published : October 16, 2026 at 2:41 PM IST
Adulterated Oil Using Animal Bones : రెండు రోజుల క్రితం బోధన్ టౌన్లోని గాంధీనగర్కు చెందిన సఫియుద్దీన్ ఇంట్లోంచి స్థానిక పోలీసులు 900 లీటర్ల కల్తీ నూనెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానిని జంతువుల ఎముకలతో తయారు చేసినట్లు తేలింది. ప్రాథమిక విచారణలో ఈ కల్తీ నూనెను మహారాష్ట్రలో విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. నిజామాబాద్లో కూడా దీనిని విక్రయిస్తున్నారా? లేదా అని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కిలోల కొద్దీ విషపూరిత నూనె తయారీ
కొందరు వ్యాపారులు డబ్బు కోసం ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. వారు జంతువుల మాంసం, చర్మం, ఎముకల నుంచి విషపూరితమైన కల్తీ నూనెలను తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని 5 నుంచి 15 కిలోల డబ్బాల్లో నింపి కొన్ని హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సంస్థలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. జిల్లా పోలీస్ శాఖకు చెందిన 'చీతా ఫోర్స్' ఈ దందాను వెలుగులోకి తీసుకురావడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. దసరా వంటి పండుగల సమయంలో నూనెలకు అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. దీనికి తోడు కొందరు అక్రమ వ్యాపారులు మార్కెట్లో లభించే నూనెలను కల్తీ చేస్తున్నారు. లేదా ఎముకలతో తయారు చేసిన నూనెలను నేరుగా విక్రయిస్తున్నారు.
ఇలా తయారీ చేస్తారు?
నకిలీ నూనెల తయారీదారులు ముందుగా జంతు కళేబరాల నుంచి ఎముకలు, అవయవాలను సేకరిస్తారు. వాటిని పెద్ద పాత్రలలో గంటల తరబడి మరిగిస్తారు. నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడే కొవ్వును వేరు చేసి, దుర్వాసన రాకుండా నూనెలా చిక్కగా చేయడానికి బ్లీచింగ్ పౌడర్, ఇతర రసాయనాలను కలుపుతారు. ఆ తర్వాత తెలిసిన దుకాణాలు, హోటళ్లకు రాత్రిపూట సరఫరా చేస్తారు. ఈ నూనెలో ఎక్కువగా పామాయిల్, పొద్దు తిరుగుడు, వేరుశెనగ నూనెలను కలుపుతున్నారని సమాచారం.
జంతువుల కొవ్వుతో తయారు చేసిన నూనెలు జీర్ణకోశ వ్యాధులకు, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. కాలేయ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది. ఎముకలను వండటం ద్వారా తయారైన నూనెలలో 90 శాతం చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. ఇది గుండెపోటు, పక్షవాతానికి దారితీస్తుంది. ఒక చెంచా నూనెలో 120 కేలరీలు ఉంటాయి. హానికరమైన నూనెలతో వండిన ఆహారం తినడం వల్ల వాంతులు, విరేచనాలు కలుగుతాయి. పేగుల వాపుతో పాటు, యూరిక్ యాసిడ్ పెరుగుతుంది - డా.శ్రీనివాస్, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, నిజామాబాద్
తెలిసిన హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు సరఫరా
తయారీదారులు తమకు తెలిసిన వారి హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అవుట్లెట్లకు ఈ కల్తీ నూనెను సరఫరా చేస్తారు. రుచిలో తేడా తెలియకుండా చేయడానికి మసాలాలు, కృత్రిమ రంగులు కలుపుతారు. మార్కెట్లో వివిధ కంపెనీల బ్రాండెడ్ నూనెలు లీటరుకు రూ.150 నుంచి రూ.180 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి. జంతువుల ఎముకలతో తయారు చేసిన కల్తీ నూనె రూ.70 నుంచి రూ.90 వరకు అమ్ముడవుతున్నట్లు తెలిసింది. వారు తయారీ ఖర్చులో రూ.15-20 నష్టపోయి, మిగిలిన డబ్బును వసూలు చేస్తున్నారు.
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