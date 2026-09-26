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ముందే వచ్చిన చీరమేను - 10 లీటర్ల బకెట్​ రూ.40 వేలు

సీజన్లో దొరికిన మూడు పులస చేపలు 20 వేల నుంచి 26 వేల ధరకు వేలంపాట విక్రయించించిన మత్సకారులు. 26 వేలు పెట్టి చేపను కొని ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవికి పంపిన అభిమాని

Cheeramenu Fish Arrived Early in Godavari River
పులస వచ్చే సీజన్‌లోనే గౌతమీ గోదావరికి వచ్చిన చీరమేను (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:17 PM IST

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Cheeramenu Fish Arrived Early in Godavari River: గోదావరిలోకి పులస చేప వచ్చే సీజన్‌లోనే చీరమేను కూడా వచ్చేసిందండోయ్‌. తింటే గారెలే తినాలి, వింటే భారతం వినాలి అన్నట్లుగా పుస్తెలు అమ్మి అయినా సరే పులస తినాలని గోదావరి తీర ప్రాంత ప్రజలు చెబుతూ ఉంటారు. చీరమేను కోసం కూడా ఆశగా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. అలాగే మంచి చేప దొరికితే ధర ఎంత అయినా తగ్గేదేలే అంటారు. మరోసారి ఆ విషయం రుజవైంది. ఓ అభిమాని ఏకంగా 26 వేలు పెట్టి చేపను కొనుగోలు చేసి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవికి పంపించారు.

10 లీటర్లకు 30- 40 వేలు: యానాం గౌతమీ గోదావరి నదీ ప్రవాహంలో మత్స్యకారులకు అరుదైన అతి రుచికరమైన రెండు రకాల చేపలు ఏడాదిలో రెండు సీజన్లో మాత్రమే లభ్యమవుతుంటాయి. వరదలు వచ్చినప్పుడు పులస, తూర్పు గాలులు వీస్తున్నప్పుడు చీరమేను దొరుకుతాయి. వీటి కోసం మాంసాహార ప్రియులు ఏటా ఎదురుచూస్తూనే ఉంటారు. పులస చేప కేజీ నుంచి రెండు కేజీల బరువు ఉంటే 20 వేల నుంచి 30 వేల రూపాయల వరకూ ధర పలుకుతూ ఉంటుంది. చీరమేను 10 లీటర్ల బకెట్ రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు వేలంపాటలో పాడుకుంటారు.

చీరమేను 10 లీటర్ల బకెట్​ రూ.40 వేలు (ETV Bharat)

Fan Purchased Pulasa fish for Megastar: మాంసాహార ప్రియులు ఈ చేపలు కొనేందుకు ఎంత ధర అయినా తగ్గేదేలే అన్నట్లు పోటీ పడతారు. ఈ సీజన్లో దొరికిన మూడు పులస చేపలు రూ.20 వేల నుంచి రూ.26 వేల ధరకు వేలంపాటలో పాడుకుని తిరిగి వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా వేసుకుని కొనుగోలుదారులకు స్థానిక మత్స్యకారులు విక్రయించారు. మూడు రోజుల క్రితం దొరికిన ఒక చేపను 20 వేల రూపాయలు పెట్టి కొని తన అభిమాన నటుడు చిరంజీవికి పంపించినట్లు ఆయన అభిమాని ఒకరు తెలిపారు.

సాధారణంగా దీపావళికి ముందు వీచే తూర్పు గాలులకు సముద్ర జలాల నుంచి గోదావరి నీటిలోకి చీరమేను వచ్చి చేరుతుంది. చీరమేను అంటే చిన్న చిన్న చేపల సమూహం. చేప ఆకారం చిన్నదే అయినా రుచిలో మాత్రం అమోఘమైనది. ఇటీవల తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో వాతావరణం చల్లబడి తూర్పు గాలులు వీస్తుండడంతో ముందుగానే మత్స్యకారులకు చీరమేను తక్కువగా చిక్కింది. దాన్ని మార్కెట్​కి తీసుకువచ్చి వేలంలో పెట్టారు. 10 లీటర్ల బకెట్ చీరమేను 26 వేలకు పాడుకున్న మత్స్యకారులు రిటైల్‌గా గ్లాసు, తవ్వ, సేరు లెక్కన 2 వేల నుంచి 4 వేలకు విక్రయించారు. ఈ సీజన్లో మొదటగా అందునా తక్కువగా వచ్చింది కావడంతో ధర ఎక్కువగా ఉన్నా మాంసాహార ప్రియులు మాత్రం ఎక్కడా తగ్గలేదు.

అప్పుడైతే రూ.30 వేలు - ఇప్పుడైతే రూ.15 వందలే - ఆ చేప డిమాండ్​ అలాంటిది మరీ

వలలో పడ్డ 20 కిలోల చేపలు - గిరిజనులకు కాసుల వర్షం

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