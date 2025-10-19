ETV Bharat / state

మీరు ఇలాంటి పండ్లు తినేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించండి? - లేకపోతే ఆసుపత్రికి క్యూ కట్టడం గ్యారెంటీ

మీరు పండ్లు తింటున్నారా? - తినే ముందు వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి - అలాంటి పండ్లు తింటే అనారోగ్య సమస్యలు - వివరించిన ఓయూ జంతు శాస్త్ర విభాగం ఆచార్యులు

Fruit Flies Damaged Fruits
Fruit Flies Damaged Fruits (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Fruit Flies Damaged Fruits : బండిపై వెళుతుంటే రహదారి పక్కన బండ్ల మీద లేకపోతే కింద వివిధ రకాల పండ్లను పోగుగా వేసి అమ్ముతూ ఉంటారు. కేజీ రూ.100, రూ.200 అంటూ బోర్డులు పెట్టి మరీ అమ్ముతుంటారు. ఆ బోర్డులను చూసిన అటుగా వెళ్లే వాళ్లు బండి ఆపి వారికి నచ్చిన వాటిని కొనుక్కుంటుంటారు. అలాగే సూపర్​ మార్కెట్​ లేదా మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు పండ్లను, పండ్ల షాపులను చూస్తుంటాం. అక్కడ కూడా పళ్లను పరిశీలించి ఏమైనా కుళ్లినవి ఉన్నాయా? డ్యామేజ్​ అయినవి ఉన్నాయా అని ఒక్కొక్క పండును నిశితంగా పరిశీలించి మరీ తీసుకుంటాం.

ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ పళ్లను ఫ్రిజ్​లో లేదా బయట ఉంచుతాం. కాస్త సమయం గడిచిన పళ్లను తినాలని అనిపించి తీసుకొచ్చిన వాటిలో ఒక పండు తీసుకుంటారు. దాన్ని నీటిలో కడిగిన తర్వాత ఒలిచి తినాలని చూస్తారు. లోపల చూడగానే ఒక భాగం కుళ్లిపోయి ఉంటుంది. అదేంటి బయట మాత్రం నిగనిగలాడుతూ మెరిసిన పండు లోపల ఎలా కుళ్లిపోయిందని ఆలోచిస్తాం. చ్చా! అనవసరంగా తీసుకొని డబ్బులు వేస్ట్​ చేశామని గొనుక్కుంటూ కుళ్లిన భాగాన్ని తీసేసి మిగిలినది చాలా మంది మళ్లీ నీటితో వాష్​ చేయకుండా అలానే తినేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని ఓయూ జంతు శాస్త్ర విభాగం ఆచార్యులు డా.నాగేశ్వరరావు ఆమంచి హెచ్చరిస్తున్నారు.

Fruit Flies Damaged Fruits
పండ్లపై వాలిన ఫ్రూట్​ ఫ్లై (Eenadu)

పండ్లు కొనేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త : పండ్లను కొనే తినే ముందు కాస్త ఆలోచించి ముందుగా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తీసుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు. అలాగే పండుపై భాగంలో మచ్చలతో కూడిన ప్రాంతాలు ఉంటాయని అలాంటి వాటిని కూడా తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు. ఎందుకంటే అలా పాడైపోయిన భాగాన్ని ఫ్రూట్​ ప్లై అనే సూక్ష్మకీటకాలు వాలి పండ్లను తినేస్తాయి. ఆ తర్వాత మనం తింటే అనారోగ్యం బారిన పడతామని చెప్పారు.

మానవుల ఆరోగ్యంపై సూక్ష్మ కీటకాలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయన్నది ఆయన ప్రయోగాల ద్వారా నిరూపించారు. సూక్ష్మ కీటకాలు అరటిపండ్లు, దానిమ్మ, ద్రాక్ష, ఆపిల్​ పండ్లపై వాలి రంధ్రాలు చేసి అందులోని పిండి పదార్థాలు, సుక్రోజ్​లను తింటూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తింటే జీర్ణక్రియ దెబ్బతినడమే కాకుండా కొంతమందికి కడుపులో నొప్పి అనేది వస్తుంది. అలాగే చిన్నారులు, వయోధికులకు వాంతులు, విరోచనాలతో పాటు అజీర్తి సమస్యలూ వస్తాయి. ఈ కీటకాలు గుంపుగా ఉంటే గుర్తించడం ఈజీగానే ఉంటుంది. అవి కంటికి కూడా కనిపిస్తాయి. కానీ కొన్నిసార్లు మన కంటికి కనిపించవు. అలాంటప్పుడు పండ్లను మనం తినాలనుకుంటే సూక్ష్మకీటకాలు వాలిన ప్రాంతమంతా తీసెయ్యాలి. లేదా కడిగిన తర్వాత మళ్లీ మరోసారి శుభ్రంగా కడిగి తినాలి అని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

పండ్లు కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • పండ్లను కొనేటప్పుడు ముందుగా దాన్ని నిశితంగా పరిశీలించాలి.
  • పండుకు ఎక్కడైనా మచ్చలు ఉంటే దాన్ని తీసుకోకపోవడమే ఉత్తమం.
  • కాయలు లాంటి పండ్లను తీసుకోవద్దు.
  • పండ్లను రసాయనాలతో మగ్గిస్తున్నారు. పండుపై వైట్​ పౌడర్​ లాంటిది ఉంటే అది కృత్రిమంగా మగ్గిందని తెలుసుకోవాలి.
  • బరువున్న కాయనే తీసుకోవాలి.

