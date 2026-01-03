ETV Bharat / state

నిధులపై సర్పంచుల ఆశలు! - చెక్​ పవర్​ అధికారం కోసం ఎదురుచూపులు

పంచాయతీ నిధుల వ్యయానికి సంబంధించి జాప్యం అవుతున్న చెక్​పవర్​ కొత్త పాలకవర్గాలు - జాయింట్​ చెక్​పవర్​ అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్న ఉన్నతాధికారులు

Panchayat Check Signing Authority
Panchayat Check Signing Authority (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 11:20 AM IST

Panchayat Check Signing Authority : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగియడంతో గత నెల 22న కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. పంచాయతీ పాలకవర్గాల కాలపరిమితి ముగిసిన వెంటనే ఎన్నికల నిర్వహించలేదు. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సర్పంచి, ఉప సర్పంచులు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కానీ వారికి చెక్​ పవర్​ రావడానికి మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

గత రెండేళ్లుగా ప్రత్యేక అధికారి, పంచాయతీ కార్యదర్శి పేర్లతో జాయింట్​ చెక్​ పవర్​ కొనసాగుతోంది. ఆ అధికారాన్ని ప్రస్తుతం సర్పంచి, ఉప సర్పంచి పేరిట బదిలీ చేయాలి. ఈ పంచాయతీ అకౌంట్లో ఉన్న నిధులను అభివృద్ధి పనులు ఇతరత్రా ఖర్చులకు డ్రా చేయాలంటే వారి ఆధార్​, పాన్​కార్డు ఫోన్​ నంబర్​, సంతకాలు, వేలిముద్ర వివరాలన్నీ ఆన్​లైన్​ చేయాల్సి ఉంది. కానీ పంచాయతీ రాజ్​ శాఖ నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాకపోవడంతో ఈ ప్రక్రియ జరగడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు రాగానే, సర్పంచి, ఉపసర్పంచి పేరుపై జాయింట్​ చెక్​ పవర్​ అమలు చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటుంన్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతి నెలా నిధులను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ నిధులను డ్రా చేసేందుకు ఇంటిగ్రేటెడ్​ ఫైనాన్షియల్​ మేనేజ్​మెంట్​ సిస్టం అమల్లో ఉంది. ఈ నిధులను డ్రా చేసేందుకు డిజిటల్​ కీ అవసరం లేకపోయినా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి చెక్కు రాసి సర్పంచి, ఉప సర్పంచి వాటిపై సంతాలను పంపాల్సి ఉంటుంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు : కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా గ్రామ పంచాయతీల అకౌంట్లోకి నిధులు విడుదల చేస్తోంది. ప్రతి 3 లేదా 6 నెలలకు ఒకసారి ఆ నిధులు అందుతాయి. పంచాయతీలకు కేటాయించే నిధులకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పబ్లిక్​ ఫైనాన్షియల్​ మేనేజ్​మెంట్​ సిస్టం అనే ఆన్​లైన్​ పోర్టల్​ను రూపొందించింది.

డిజిటల్​ కీ ఆధారంగా నిధులు : ఇందులో సర్పంచి, ఉప సర్పంచి వేలి ముద్రల ఆధారంగా డిజిటల్​ కీని తయారు చేస్తారు. దాన్ని ఉపయోగించి పనులు చేసిన వారి బ్యాంకు అకౌంట్లోకి నిధులను నేరుగా చెల్లించే సదుపాయం ఉంది. ఇంతకముందు ఈ డిజిటల్​ కీ తయారీ బాధ్యతను ఏజెన్సీలకు అప్పగించారు. కానీ ప్రస్తుతం డిజిటల్​ కీ బాధ్యతను ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తారా? లేదా డీపీఎం, ఈ-పంచాయతీ ఆపరేటర్ల ద్వారా అమలు చేస్తారా అనే విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. పంచాయతీరాజ్​ శాఖ కమిషనర్​ నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

చెక్​పవర్​తో అప్రమత్తం : గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి, ఉప సర్పంచులకు కలిపి చెక్​పవర్​ ఉంటుంది. దీన్ని ప్రతి పనికి, అవసరానికి ఇద్దరి ఆమోదం ఉండాలి. ఈ క్రమంలో రాజకీయాలు చోటు చేసుకోవడం, పొరపాట్లు సంతకాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి. అందులో ఏమైనా తప్పులు చేస్తే ఒక్కోసారి ఇద్దరి పదవులకు పోయేందుకు అవకాశం ఉందని గుర్తించాలి.

ప్రజాసేవలో నమ్మకం ఉండాలి : ఈ చెక్​పవర్​ అనేది ప్రజాధనాన్ని కాపాడేందుకు వారి ఇచ్చిన బాధ్యత, గ్రామ సభ తీర్మానం మేరకే ప్రతిపైసా, రూపాయి ఖర్చు చేయాలి. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్​ ఆన్​లైన్​లోనే లావాదేవీలు నడపాలి. ప్రతి లెక్కా అందులో పొందుపరుస్తూ ఉండాలి. నిర్లక్ష్యానికి మాత్రం తావివ్వకూడదు. ముఖ్యంగా సర్పంచి, ఉప సర్పంచులు మాత్రం ఏకాభిప్రాయంతో గ్రామాభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తే వారి పదవీకాలం సాఫీగా సాగుతుంది.

