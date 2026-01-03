నిధులపై సర్పంచుల ఆశలు! - చెక్ పవర్ అధికారం కోసం ఎదురుచూపులు
పంచాయతీ నిధుల వ్యయానికి సంబంధించి జాప్యం అవుతున్న చెక్పవర్ కొత్త పాలకవర్గాలు - జాయింట్ చెక్పవర్ అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్న ఉన్నతాధికారులు
Published : January 3, 2026 at 11:20 AM IST
Panchayat Check Signing Authority : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగియడంతో గత నెల 22న కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. పంచాయతీ పాలకవర్గాల కాలపరిమితి ముగిసిన వెంటనే ఎన్నికల నిర్వహించలేదు. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సర్పంచి, ఉప సర్పంచులు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కానీ వారికి చెక్ పవర్ రావడానికి మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
గత రెండేళ్లుగా ప్రత్యేక అధికారి, పంచాయతీ కార్యదర్శి పేర్లతో జాయింట్ చెక్ పవర్ కొనసాగుతోంది. ఆ అధికారాన్ని ప్రస్తుతం సర్పంచి, ఉప సర్పంచి పేరిట బదిలీ చేయాలి. ఈ పంచాయతీ అకౌంట్లో ఉన్న నిధులను అభివృద్ధి పనులు ఇతరత్రా ఖర్చులకు డ్రా చేయాలంటే వారి ఆధార్, పాన్కార్డు ఫోన్ నంబర్, సంతకాలు, వేలిముద్ర వివరాలన్నీ ఆన్లైన్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాకపోవడంతో ఈ ప్రక్రియ జరగడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు రాగానే, సర్పంచి, ఉపసర్పంచి పేరుపై జాయింట్ చెక్ పవర్ అమలు చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటుంన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతి నెలా నిధులను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ నిధులను డ్రా చేసేందుకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం అమల్లో ఉంది. ఈ నిధులను డ్రా చేసేందుకు డిజిటల్ కీ అవసరం లేకపోయినా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి చెక్కు రాసి సర్పంచి, ఉప సర్పంచి వాటిపై సంతాలను పంపాల్సి ఉంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు : కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా గ్రామ పంచాయతీల అకౌంట్లోకి నిధులు విడుదల చేస్తోంది. ప్రతి 3 లేదా 6 నెలలకు ఒకసారి ఆ నిధులు అందుతాయి. పంచాయతీలకు కేటాయించే నిధులకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం అనే ఆన్లైన్ పోర్టల్ను రూపొందించింది.
డిజిటల్ కీ ఆధారంగా నిధులు : ఇందులో సర్పంచి, ఉప సర్పంచి వేలి ముద్రల ఆధారంగా డిజిటల్ కీని తయారు చేస్తారు. దాన్ని ఉపయోగించి పనులు చేసిన వారి బ్యాంకు అకౌంట్లోకి నిధులను నేరుగా చెల్లించే సదుపాయం ఉంది. ఇంతకముందు ఈ డిజిటల్ కీ తయారీ బాధ్యతను ఏజెన్సీలకు అప్పగించారు. కానీ ప్రస్తుతం డిజిటల్ కీ బాధ్యతను ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తారా? లేదా డీపీఎం, ఈ-పంచాయతీ ఆపరేటర్ల ద్వారా అమలు చేస్తారా అనే విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
చెక్పవర్తో అప్రమత్తం : గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి, ఉప సర్పంచులకు కలిపి చెక్పవర్ ఉంటుంది. దీన్ని ప్రతి పనికి, అవసరానికి ఇద్దరి ఆమోదం ఉండాలి. ఈ క్రమంలో రాజకీయాలు చోటు చేసుకోవడం, పొరపాట్లు సంతకాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి. అందులో ఏమైనా తప్పులు చేస్తే ఒక్కోసారి ఇద్దరి పదవులకు పోయేందుకు అవకాశం ఉందని గుర్తించాలి.
ప్రజాసేవలో నమ్మకం ఉండాలి : ఈ చెక్పవర్ అనేది ప్రజాధనాన్ని కాపాడేందుకు వారి ఇచ్చిన బాధ్యత, గ్రామ సభ తీర్మానం మేరకే ప్రతిపైసా, రూపాయి ఖర్చు చేయాలి. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఆన్లైన్లోనే లావాదేవీలు నడపాలి. ప్రతి లెక్కా అందులో పొందుపరుస్తూ ఉండాలి. నిర్లక్ష్యానికి మాత్రం తావివ్వకూడదు. ముఖ్యంగా సర్పంచి, ఉప సర్పంచులు మాత్రం ఏకాభిప్రాయంతో గ్రామాభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తే వారి పదవీకాలం సాఫీగా సాగుతుంది.
గ్రామాభివృద్ధికి నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలుసా?
ఆపత్కాలంలో ఆపన్న హస్తం - సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి అందించే నిధులు భారీగా పెంపు