వేసవి మొదలవుతోంది - చెక్​ డ్యాంలు బాగుచేసి మా బతుకులు మార్చండి సారూ!

20 ఏళ్ల క్రితం కట్టిన చెక్​ డ్యాంలు - అధిక వర్షాలు, వరదల కారణంగా శిథిలావస్థ దశకు చేరిన నిర్మాణాలు - భూగర్భజలాల్లో నీరు నిల్వలేక ఇబ్బందుల్లో అన్నదాతలు

చెక్​ డ్యాం మరమ్మతులు
Check Dam Repair (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Check Dam Repair: సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలం తాళ్లసింగారం గ్రామంలో భూగర్భజలాల పెంపు, ఆయకట్టు సాగు స్థిరీకరణే లక్ష్యంగా వాగులు, వంకలపై పలు చోట్ల లక్షలు వెచ్చించి చెక్ డ్యాంలు నిర్మించారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం, ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలతో కొన్ని దెబ్బతిన్నాయి. దాంతో పుష్కలంగా సాగునీరు అందుతుందని ఆశించిన అన్నదాతల ఆశలు గండికొట్టుకుపోయాయి. దీనికి తోడు భారీ వర్షాలు, వరదలతో కట్టడాలు మరింత దెబ్బతిన్నాయి. వాటికి మరమ్మతులు చేసే నాథుడే లేడు. దాంతో నీరు నిలవక పరివాహకంలో పంటలకు సాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడుతోంది.

మరోవైపు భూగర్భజలాలు వేగంగా పతనం అవుతున్నాయి. దెబ్బతిన్న చెక్ డ్యాంలను గుర్తించి ఈ వేసవిలో మరమ్మతులు చేపడితేనే ప్రయోజనం ఉంటుందని అన్నదాతలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు రైతులు 'ఈనాడు-ఈటీవీభారత్​'తో తమ కష్టాలను చెప్పుకొచ్చారు.

రైతుల ఇబ్బందులు: చెక్​ డ్యాంలు దెబ్బతినటంతో ఆ పరివాహాక ప్రాంతంలో ఉన్న పొలాలకు నీరు అందటం లేదని స్థానిక రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పంట చివరి దశలో ఉండటంతో నీరు నిల్వలు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని రైతులు అంటున్నారు.

"నాకు ఈ చెక్​ డ్యాంల కింద ఆరు ఎకరాల పొలం ఉంది. నాతో పాటు ఇక్కడ 30, 40 మంది రైతులకు పొలం ఉంది. ఒక్కొక్కరికి 4,5 ఎకరాలు ఉన్నాయి. చెక్​ డ్యాంలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో కట్టారు. గతేడాది మొంథా తుపాను కారణంగా ఒకటి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. దానిపై ఉన్న సిమెంట్ వరుస కొట్టుకుపోయింది. దాంతో నీటి నిల్వలు లేక ఆయకట్టు బోర్లలో భూగర్భజలాలు తగ్గాయి. పంట చివరి దశలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నా" -రైతు వెంకన్న తాళ్లసింగారం

పాతాళానికి భూగర్భ జలాలు: నూతనకల్ మండలం తాళ్లసింగారం పరిధిలోని రామసముద్రం అలుగు వాగుపై రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఎనిమిది చెక్ డ్యాంలు నిర్మించారు. ఇవి దాదాపు 350 ఎకరాల్లో పంటల సాగుకు, వందలాది బోర్లు, బావుల్లో భూగర్భ జలాల పెంపుకు దోహదపడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆ డ్యాంలు పూడిక మట్టితో నిండిపోవడంతో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయి.

తగ్గిన వరి విస్తీర్ణం : గతేడాది అక్టోబరులో కురిసిన మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో వచ్చిన వరదలకు ఒక చెక్ డ్యాంకు గండిపడింది. మరో రెండు చెక్ డ్యాంలపై ఉన్న సిమెంట్ కట్టడాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఫలితంగా నీటి నిల్వలు లేక ఆయకట్టులో భూగర్భజలాలు పెరగలేదు. దీంతో యాసంగి సాగు విస్తీర్ణాన్ని గణనీయంగా తగ్గించాల్సి వచ్చిందని ఆయకట్టు అన్నదాతలు అంటున్నారు. ఈ మండలంలోని యడవెల్లి, వెంకేపల్లి సమీపంలోని వాగులపై చెక్ డ్యాంలు నిర్మించారు. అవి కూడా వరదపోటుకు కొట్టుకుపోయాయి. పంట చివర్లో సాగునీరు సరిపోక చేతికి రావాల్సిన పంట నాశనమై పోతోందని, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి డ్యాంలను బాగు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

"చెక్ డ్యాం పక్కనే మా పొలం ఉంది. దానిని నిర్మించి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అధిక వర్షాలు, వరదల కారణంగా అది పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. దాంతో బోరు బావుల్లో నీటి నిల్వలేక మా పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతుంది. ప్రభుత్వం త్వరగా దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నా" -రైతు లింగయ్య, తాళ్లసింగారం

అధికారులు స్పందిస్తేనే బాగుపడతాం : ఈ విధంగా చెక్​ డ్యాంలు పూర్తిగా పాడవ్వటంతో కొందరు రైతులు తక్కువ విస్తీర్ణంలో వరిసాగు వేశారు. ప్రస్తుతం వేసిన ఆ కొంచెెం పంట అయిన పూర్తి స్థాయిలో చేతికి వస్తుందో లేదో అని సందేహం కలుగుతుందని రైతులు అంటున్నారు. దీనిపై అధికారులు స్పందించి దెబ్బతిన్న చెక్ డ్యాంలను బాగు చేయాలని వారు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

