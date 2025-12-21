తెలంగాణలో అధ్వానంగా చెక్డ్యాంల పరిస్థితి - మరమ్మతులపై నీటిపారుదశాఖ నిర్లక్ష్యం
డిజైన్లలో లోపాలతో కుంగుతున్న చెక్డ్యాంలు - వాటి పునరుద్ధరణపై దృష్టి పెట్టని నీటిపారుదల శాఖ - రాష్ట్రంలో అధ్వానంగా చెక్డ్యాంల పరిస్థితి - సరైన ప్రణాళిక లేకుండా నిర్మించిన వాటిల్లో కుంగిపోతున్న తీరు
Published : December 21, 2025 at 10:50 PM IST
Several Check Dams Collapsed in Telangana : 2020-2022 మధ్యకాలంలో చేపట్టిన చెక్డ్యాంల నిర్మాణాల్లో సరైన డిజైన్లు అనుసరించలేదని విజిలెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే డిజైన్ను అనుసరించడంతో ఈ తరహా లోపాలు వెలుగు చూసినట్లు గుర్తించి నష్ట నివారణ చర్యలు తీసుకున్నారు. అనుకూలమైన చోటకాకుండా ప్రజాప్రతినిధులు సిఫార్సు చేసిన చోట నిర్మించిన చెక్డ్యాంలే ఎక్కువగా కుంగిపోయాయి.
భూగర్బ జలాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో : ఉప నదులు, వాగులు వంకల్లోని నీటిని ఒడిసిపట్టి స్థానికంగా సాగు నీటికి, భూగర్భ జలం పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన చెక్డ్యాంల పరిస్థితి తెలంగాణలో అధ్వానంగా ఉంది. పర్యవేక్షణ సరిగా లేక పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించకపోవడం కూడా పూర్తికాకపోవడానికి కారణమన్న అభిప్రాయాలు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తం అవుతున్నాయి. డిజైన్లలో లోపాలు, సరైన ప్రణాళిక లేక నిర్మించినవా టిల్లో ఇప్పటికే కొన్ని కుంగిపోతున్నాయి. మరమ్మతులు చేపట్టడంలో పూర్తిగా నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది.
- తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక భారీ ఎత్తున చెక్డ్యాంల నిర్మాణాలకు నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2019లో శ్రీకారం చుట్టింది.
- రూ.3,825 కోట్లతో 1,200 చెక్డ్యాంల నిర్మాణాలకు అధికారులు అంచనాలను రూపొందించారు. 2023 చివరి నాటికి 454 నిర్మాణాలకు సంబంధిత అనుమతులు ఇచ్చారు.
- కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇచ్చిన అనుమతులతో కూడా కలిపి ఈ సంఖ్య 657కు మాత్రమే చేరుకుంది
- ప్లాన్ నిధులు రూ.900 కోట్లతో 174, నాబార్డు నిధులతో 483 చెక్డ్యాంల నిర్మాణానికి రూ2,121 కోట్లకు టెక్నికల్ పర్మిషన్లు ఇచ్చారు.
- వీటిలో ప్లాన్ నిధులతో చేపట్టినవి 74 కాగా నాబార్డు నిధులతో చేపట్టినవి 375 కలిపి 449 పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు రూ.2,238 కోట్ల నిధులు చెల్లించారు.
అసంపూర్తిగా 208 నిర్మాణాలు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంకేతిక అనుమతులు ఇచ్చిన వాటిలో ఇంకా 208 చెక్డ్యాంలు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటిలో 150కి పైగా పనులు ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. వీటికి రూ.786 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయాలి.
- రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా కరీంనగర్ సర్కిల్లో 67 చెక్డ్యాంలకు రూ.469.99 కోట్లను కేటాయించగా వాటిలో 35 నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి.
- ఆదిలాబాద్లో 75 నిర్మాణాలను రూ.198.99 కోట్లతో చేపట్టగా 71 చెక్డ్యాంలను పూర్తి చేశారు.
- రామగుండం సర్కిల్లో రూ.391.16 కోట్లతో 26 చేపట్టగా 14 నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి.
- వరంగల్ సర్కిల్లో రూ.221.63 కోట్లతో 60 చేపట్టగా ఇంకా 14 అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి.
- పలు జిల్లాల్లోని నిర్మాణాల్లో నాణ్యత లోపించడంపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ ఏడాది మే నెల నుంచి విజిలెన్స్ చెక్డ్యాంల పరిస్థితులపై విచారణ చేస్తోంది.
బుంగలు బెడ్స్కు పగుళ్లు : 2020 నుంచే పలు చెక్డ్యాంలలో అనేక లోపాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో మానేరుపై నిర్మించిన అనేక డ్యాంలు కుంగిపోవడం, మట్టి కట్టలు కొట్టుకుపోవడం లేదంటే ఏకంగా బెడ్కు పగుళ్లు రావడం, పక్క గోడలు కుంగడం లాంటివి వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. రూ.కోట్లు వెచ్చించి మానేరు లాంటి పెద్ద వాగులపై చేసిన నిర్మాణాల విషయంలో కనీస ప్రమాణాలు కూడా అధికారులు పాటించలేదు.
నీటిపారుదల శాఖపై విమర్శలు : సాయిల్ టెస్ట్లు చేయకపోవడంతో నిర్మాణంలో తగిన ప్రమాణాలు పాటించక చెక్డ్యాంల బెడ్స్ కింద బుంగలు పడి కుంగిపోయాయి. మరోవైపు కుంగిపోతున్నవాటికి మరమ్మతులు చేయించడంలో క్షేత్రస్థాయి ఇంజినీర్లు అంతగా చొరవ చూపకపోవడంతో మరింత నష్టం ఏర్పడుతోంది. బిల్లులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేయకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్లు పనులు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. నీటిపారుదల శాఖ కూడా చెక్డ్యాంలపై లోతుగా సరైన దృష్టిసారించడం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
