బండి నంబర్ ప్లేట్ మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారా? - ఇకపై కథ వేరే ఉంటది!
Number Plate Morphing Issue : నంబరుప్లేట్ లేకపోయినా, తప్పుడు నంబరుప్లేట్ ఉన్నా, మార్ఫింగ్లకు పాల్పడుతున్న వారిని వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ తరహా నేరలకు పాల్పడితే ఛీటింగ్ కేసులు వేస్తామని చెబుతున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 11:38 AM IST
Number Plate Morphing Issue : సరైన పత్రాలు లేకుండానే అనేక మంది రోడ్లపై వాహనాలు నడుపుతుంటారు. మరికొంత మంది నంబరు ప్లేట్ లేని, మార్ఫింగ్ చేసిన వాటిని వినియోగిస్తుంటారు. ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడితే మీపై ఛీటింగ్ కేసులు పడే ప్రమాదముందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మేరకు వాహనదారులకు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునేందు మోసాలు
గతంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నంబరు ప్లేట్ లేకపోయినా, మార్ఫింగ్ చేసినా, తప్పుడు నంబరు ప్లేట్ ఉన్నా, లేదా సరైన పత్రాలు లేకపోయినా పోలీసులు వాహనదారులకు జరిమానా విధించేవారు. ఇటీవల అలాంటి వాహనాలు నడిపితే తనిఖీ సమయంలో వాటిని సీజ్ చేసి, ఛీటింగ్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు.
కమిషనరేట్ పరిధిలో రోజురోజుకూ వాహనాల రద్దీ పెరుగుతోంది. దాంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ను నియంత్రించేందుకు అధికారులు భారీ చలాన్లు విధిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనదారులు వాటిని తప్పించుకోవడానికి ఇలాంటి మోసపూరిత మార్గాలను అనుసరిస్తున్నారు. వీటినీ నివారించడానికి పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
కేసు నమోదైతే అంతే సంగతి!
ఈ తరహా వాహనదారుల్లో యువకులు, విద్యార్థులే అధిక సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. వారిపై ఛీటింగ్ కేసులు నమోదైతే అంతే సంగతి. విద్యార్థులు ఇతర దేశాలకు ప్రయాణించే సమయంలో, తమ ఉద్యోగాల సమయంలో తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. వాహనం నడిపే ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తే ఈ తరహా కేసులు ఉండవని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
కేసులు నమోదు చేసిన తర్వాత వాహనాన్ని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్తారు. అనంతరం కేసును కోర్టులో విచారిస్తారు. దీంతో కేసు పూర్తయ్యే వరకు వాహనదారుడు కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వాహనదారుల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ మాత్రమే వాహనంపై రాసుకోవాలని హనుమకొండ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ కె.ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. వేరొకరి నంబరును మార్ఫింగ్ చేస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇటీవల ఘటనలు
- నెల రోజుల క్రితం వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఓ ద్విచక్ర వాహనాన్ని తనిఖీ చేశారు. వాహనం నంబరు ప్లేట్పై అనుమానం కలిగింది. దీంతో పోలీసులు ఇంజిన్ నంబరును పరిశీలించారు. తేడాగా ఉండటంతో అతడిని గట్టిగా ప్రశ్నించారు. నంబరు ప్లేట్ మార్ఫింగ్ చేయించానని అతను చెప్పడంతో ఛీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.
- ఇటీవల హనుమకొండ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అశోక్ జంక్షన్ వద్ద పోలీసులు వాహనాలను తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చాడు. చలాన్లను పరిశీలించగా వాహనంపై ఉన్న నంబరు, చలాన్లపై ఉన్న నంబరు మధ్య తేడా ఉండటంతో అనుమానం కలిగింది. విచారణ జరపగా ఆ నంబర్ను మార్ఫింగ్ చేసినట్లు తేలింది. దీంతో అతడిపై ఛీటింగ్ కేసు నమోదైంది.
ఫేక్ నెంబర్ ప్లేట్తో తిరిగితే క్రిమినల్ కేసు, బండి సీజ్ - ట్రాఫిక్ పోలీసుల వార్నింగ్
జరిమానాలే లక్ష్యంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు