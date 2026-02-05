ETV Bharat / state

తక్కువ ధరకు బంగారమంటూ ఆశ - రూ.20.25 లక్షలు ఇవ్వగానే పరారీ

తక్కువ ధరకు బంగారు నాణేలు అంటూ ఆశ - 20.25 లక్షలకు కేటుగాళ్లు టోకరా - బ్యాగ్‌ ఇచ్చిన అనంతరం ఒక్కసారిగా అక్కడినుంచి కారులో ఉడాయింపు

Fraud By Promising Gold Coins At Very Low Cost
Fraud By Promising Gold Coins At Very Low Cost (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 6:57 PM IST

Fraud By Promising Gold Coins At Very Low Cost : బంగారం రేటు సామాన్యుడికి అందనంతగా రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుంది. ఇదే అదనుగా భావించిన కొందరు కేటుగాళ్లు మోసం చేసేందుకు సిద్ధమైపోయారు. అతి తక్కువ ధరకు తమ వద్ద బంగారు నాణేలు ఉన్నాయని నమ్మించి వాటిని ఇస్తామని చెప్పి రూ.20.25 లక్షల వరకు కాజేశారు. కృష్ణాజిల్లా పెనమలూరు శివారులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో తక్కువ ధరకు బంగారు నాణేలు అంటూ ఆశచూపి 20.25 లక్షలకు కేటుగాళ్లు టోకరా వేశారు. ప్రస్తుతం ఈ బంగారు నాణాల బురిడీ వ్యవహారం నరసరావుపేటలో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నరసరావుపేటకు చెందిన తిరుపతిరెడ్డి విజయవాడలో బస్సు డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నారు. పెనమలూరులో తనకు తెలిసిన వ్యక్తి వద్ద బిల్లులు లేని బంగారు నాణేలు ఉన్నాయని తిరుపతిరెడ్డికి బంధువు నరసింహ రెడ్డి తెలిపాడు. అవి అతనికి ఇస్తానని పేర్కొంటూ శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తిని తిరుపతిరెడ్డికి నరసింహ రెడ్డి పరిచయం చేశాడు. అలా శ్రీనివాసరెడ్డి, తిరుపతిరెడ్డికి పరిచయమయ్యాడు.

వీడియో కాల్‌ ద్వారా సంప్రదించి : అనంతరం వీడియో కాల్​ ద్వారా సదరు వ్యక్తిని బాధితుడు తిరుపతిరెడ్డి సంప్రదించారు. వీడియో కాల్‌ చేయగా అతని వద్ద ఉన్న కొన్ని బంగారు నాణేలను ఆయన చూపించాడు. దీంతో అవి కొనుగోలు చేసేందుకు తిరుపతిరెడ్డి అంగీకరించారు. దాదాపు 20 గ్రాములున్న 17 నాణేలు రూ.37.40 లక్షల వరకు ఉంటాయని శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపాడు. తన వద్ద రూ. 20.50లక్షలు మాత్రమే ఉన్నట్లు తిరుపతిరెడ్డి, అతడి బంధువు మల్లారెడ్డి చెప్పారు. నగదు తీసుకుని పెనమలూరు శివారు గంగూరులో ఉన్న డీమార్ట్ వద్దకు రమ్మని, తిరుపతిరెడ్డి, మల్లారెడ్డికి కేటుగాళ్లు సూచించారు. వారు చెప్పిన విధంగానే ఈనెల 2వ తేదీన రూ. 20.50 లక్షల నగదు తీసుకుని పెనమలూరు డిమార్ట్ వద్దకు బాధితులు వెళ్లారు.

గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి రోడ్డు అవతల వైపు ఉన్న కారులో నాణేలు ఉన్నాయని చెప్పాడు. నగదు బ్యాగ్ తనకు ఇచ్చి కారు వద్దకు వెళ్లాలని ఆ వ్యక్తి తిరుపతిరెడ్డి, మల్లారెడ్డికి సూచించాడు. బ్యాగ్‌ ఇచ్చిన అనంతరం తిరుపతిరెడ్డి కారు ఎక్కేలోపే శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు మరో వ్యక్తి ఒక్కసారిగా అక్కడినుంచి ఉడాయించారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిరెడ్డి కారు డోర్‌ను గట్టిగా పట్టుకోవడంతో ఆయనకు గాయాలయ్యాయి. మోసపోయినట్లు గ్రహించిన బాధితుడు పెనమలూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులే లక్ష్యంగా మోసం : ఇదిలా ఉండగా చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం పి.వడ్డురు గ్రామానికి చెందిన చల్లా నారాయణ (అలియాస్‌ నారాయణ కృష్ణ, అలియాస్‌ కృష్ణ నారాయణ) వివిధ పేర్లతో ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, తాను గోవాలో బంగారు వ్యాపారినంటూ అంతర్జాల వేదికల ద్వారా వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు పంపేవాడు. వారితో మరింత పరిచయం పెంచుకున్నాక, జాతకంలో దోషాలు ఉన్నాయని, దాని కోసం రాజమహేంద్రవరం వస్తే గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానమాచరించి దోషాలు తొలగిపోవడానికి పూజలు చేద్దామంటూ వారిని నమ్మించేవాడు. నగలు పెట్టుకుని వస్తే తన తల్లిదండ్రులకు కూడా నచ్చుతారంటూ పలువురికి మాయమాటలు చెప్పి, ఇక్కడకొచ్చాక వారు తెచ్చుకున్న సొత్తుతో ఈ కేటుగాడు ఉడాయించాడు.

