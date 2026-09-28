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తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత అన్నాబత్తుని శివకుమార్‌పై చీటింగ్ కేసు

తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత అన్నాబత్తుని శివకుమార్‌ ఆయన భార్య డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కంపెనీ కోసం రుణం తీసుకుని ష్యూరిటీగా తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు పెట్టారని ఓ ఫైనాన్స్ సంస్థ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Cheating Case Against Tenali YSRCP Former MLA Annabathuni Sivakumar
అన్నాబత్తుని శివకుమార్‌పై చీటింగ్ కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:42 AM IST

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Cheating Case Against Tenali YSRCP Former MLA Annabathuni Sivakumar: తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత అన్నాబత్తుని శివకుమార్‌పై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. ఆయన భార్య డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కంపెనీ కోసం రుణం తీసుకున్న శివకుమార్ ష్యూరిటీగా తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు పెట్టారని ఓ ఫైనాన్స్ సంస్థ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రాథమిక ఆధారాల మేరకు శివకుమార్ దంపతులతో పాటు మరొకరిని నిందితులుగా చేరుస్తూ తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తుని శివకుమార్​ తన భార్య పుష్ప డైరెక్టర్​గా ఉన్న ఏపీజే ఇంపెక్స్​ కంపెనీ కోసం 2019 అక్టోబర్‌లో విజయవాడలోని ఐకేఎఫ్​ ఫైనాన్స్​ సంస్థ నుంచి 3కోట్ల రూపాయల రుణం తీసుకున్నారు. తెనాలి గంగానమ్మ పేటలో 12వందల గజాల స్థలాన్ని ష్యూరిటీగా పెట్టారు. రుణ చెల్లింపులు సరిగా లేవంటూ 2021లోనే ఫైనాన్స్ సంస్థ నోటీసులిచ్చింది. వడ్డీతో కలిపి అప్పు 5కోట్లు దాటింది. ఐకేఎఫ్​ ఫైనాన్స్​ సంస్థ ప్రతినిధులు రికవరీ ప్రక్రియ చేపట్టారు. ష్యూరిటీగా పెట్టిన స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశీలించారు.

పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు: ఐతే తెనాలి మున్సిపల్ రికార్డుల్లో శివకుమార్ పేరిట 700గజాలే ఉన్నట్లు తేలింది. మరో 500 గజాల స్థలాన్ని శివకుమార్ 2012లోనే వేరే వాళ్లకు విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. అందులో 250 గజాలు సుభాష్ చంద్రబోస్, మరో 250 గజాలు జయలక్ష్మి పేరిట ఉన్నాయి. వేరేవారికి అమ్మిన స్థలాన్ని కూడా తనదిగా చూపించి శివకుమార్‌ తమను మోసం చేశారంటూ ఫైనాన్స్ సంస్థ ప్రతినిధులు తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ వ్యవహారంలో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలోనూ అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చని ఫైనాన్స్‌ కంపెనీ ప్రతినిధులు అనుమానం వెలిబుచ్చారు. అప్పు తీసుకునే సమయంలో తమకు ఇచ్చిన పత్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డులు, ఈసీలోనూ 12 వందల గజాల స్థలానికి సంబంధించిన వివరాలు చూపారన్నారు. ఎమ్మెల్యే హోదాను ఉపయోగించి అధికార దుర్వినియోగం చేసి ఉంటారని ఆరోపించారు. తప్పుడు పత్రాలు పెట్టి మోసం చేయడం అప్పు చెల్లించకపోవడంపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

శివకుమార్ 2019 ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన అఫిడవిట్లోనూ 700 గజాల స్థలం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్నీ ఫిర్యాదుదారులు ప్రస్తావించారు. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలోనూ రికార్డుల ట్యాంపరింగ్ జరిగినట్లు గుర్తించారు. ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉండటంతో ఫైనాన్స్ సంస్థ ఫిర్యాదు మేరకు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎప్​ఐఆర్​ నమోదైంది. శివకుమార్​తో పాటు ఏపీజే ఇంపెక్స్ డైరెక్టర్ అన్నాబత్తుని పుష్ప, మేనేజింగ్ పార్టనర్ తూనుగుంట్ల శ్రీనివాస్‌ను కేసులో నిందితులుగా చేర్చారు. ఈ అంశంపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కేసులో నమోదైన సెక్షన్లు నాన్ బెయిలబుల్ కావటంతో అన్నాబత్తుని శివకుమార్​తో పాటు మిగతా వారిని అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది. న్యాయ నిపుణుల సలహా మేరకు పోలీసులు ఈ విషయంలో ముందుకెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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