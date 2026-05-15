ETV Bharat / state

ఆకాశంలో విహారానికి సిద్ధం - ఎయిర్​ ట్యాక్సీ పరీక్షలు విజయవంతం

'మ్యాగ్నమ్‌వింగ్స్ V2 2.0' పరీక్షలు విజయవంతం- గుంటూరులో వివరాలు వెల్లడించిన చావా అభిరామ్- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 45 నిమిషాలు, 30 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం- రెండు మోటార్లు పనిచేయకపోయినా సురక్షిత ల్యాండింగ్

Magnum Wing Trails Successful
Magnum Wing Trails Successful (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Magnum Wing Trails Successful : ఎలక్ట్రిక్‌ ఎయిర్‌ ట్యాక్సీ మానవరహిత ఫ్లైట్‌ మ్యాగ్నమ్‌వింగ్స్‌ వి2 2.0 ట్రయల్స్‌ విజయవంతం అయ్యాయని మ్యాగ్నమ్‌వింగ్స్‌ వ్యవస్థాపకుడు చావా అభిరామ్‌ తెలిపారు. ట్రయల్స్‌ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో గుంటూరులో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

‘వి2 ప్లాట్‌ఫాంకు సంబంధించి స్ట్రక్చరల్‌ టెస్టింగ్‌ను గతంలోనే విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రదర్శించాం. ఇప్పుడు వి2 2.0 ప్లాట్‌ఫాంపై పూర్తి స్థాయి మానవరహిత ఫ్లైట్‌ ట్రయల్స్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. పట్టణ ప్రాంతాల ప్రయాణానికి అనుకూలంగా వి2 2.0ను రూపొందించాం. ఎలక్ట్రిక్‌ ఎయిర్‌ మొబిలిటీ వాహనం ఒకసారి ఛార్జింగ్‌ చేస్తే 45 నిమిషాల పాటు 30 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. ఇందులో మొత్తం 8 మోటార్లు ఉంటాయి. రెండు మోటార్లు అకస్మాత్తుగా మొరాయించినా సురక్షితంగా ల్యాండింగ్‌ అవ్వొచ్చు. ఇందులో రాడార్, లైడర్‌ కీలకం. ప్రయాణించే సమయంలో సమీపంలో పక్షులు ఎగురుతుంటే రాడార్‌ గుర్తించి అప్రమత్తం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ల్యాండింగ్, టేకాఫ్‌ సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్తు తీగలు వస్తే లైడర్‌ అప్రమత్తమై భద్రంగా ల్యాండ్‌ అయ్యేలా పర్యవేక్షిస్తుంది’.. అని పేర్కొన్నారు.

ఎయిర్‌ అంబులెన్స్‌గా వినియోగించొచ్చు

‘ఎయిర్‌ అంబులెన్స్‌గా కూడా దీనిని వినియోగించుకునే అవకాశముంది. చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశమంతా 360 డిగ్రీల కెమెరాతో ఇందులో కనిపిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్లైయింగ్‌ ఎయిర్‌ ట్యాక్సీ ప్లాట్‌ఫాంలను అభివృద్ధి చేసి, ఫ్లైట్‌ దశకు తీసుకెళ్లిన కంపెనీలు తక్కువ. ఆ జాబితాలో భారతదేశంలో ఏపీ నుంచి మ్యాగ్నమ్‌ వింగ్స్‌ ముందుకొచ్చింది. వీటికి సంబంధించి సర్టిఫికేషన్‌ ప్రక్రియలు, మానవ ప్రయాణ ఫ్లైట్‌ ట్రయల్స్, అవసరమైన రెగ్యులేటరీ అనుమతులు, సేఫ్టీ క్లియరెన్సులు పూర్తయ్యాక మానవ ప్రయాణ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నాం. ఈ ఏడాది చివరికి ఎయిర్‌ ట్యాక్సీ సేవలు ప్రారంభించే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఎయిర్‌ ట్యాక్సీలు, ఎమర్జెన్సీ మొబిలిటీ, మెడికల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్, టూరిజం, పరిశ్రమల మొబిలిటీ, రీజనల్‌ కనెక్టివిటీ వంటి రంగాల్లో ఈ సేవలందించే దిశగా సంస్థ పని చేస్తుంది’.. అని చావా అభిరామ్‌ వివరించారు.

రాడార్ LiDAR సాంకేతికతలు : ఈ మోడల్‌లో మొత్తం ఎనిమిది మోటార్లు అమర్చారు. దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రెండు మోటార్లు అకస్మాత్తుగా పనిచేయకపోయినా కూడా విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవుతుంది. ఇది ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యంత కీలకమైన అంశంగా ఉండనుంది. రాడార్ LiDAR సాంకేతికతలు ఈ విమానంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. రాడార్ సాంకేతికత సమీపంలో ఎగురుతున్న పక్షులను గుర్తించి హెచ్చరికలు ఇస్తుంది. LiDAR సిస్టమ్ టేకాఫ్ ల్యాండింగ్ సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు వంటి అడ్డంకులను గుర్తించి సురక్షితమైన భద్రతా ప్రోటోకాల్‌లను పాటిస్తుంది.

"మేము గతంలోనే V2 ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు సంబంధించిన నిర్మాణ పరీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసాను. ఇప్పుడు V2 2.0 ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై పూర్తి స్థాయి మానవరహిత విమాన పరీక్షలను పూర్తి చేశాము. ఈ వాహనం ప్రత్యేకంగా పట్టణ ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా రూపొంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 45 నిమిషాలు పనిచేస్తూ 30 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు.ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి మేము ఎయిర్ టాక్సీ సేవలను ప్రారంభించాలని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా కృషి చేస్తున్నాము. భవిష్యత్తులో ఈ సేవలు ఎయిర్ టాక్సీలు, అత్యవసర రవాణా, వైద్య రవాణా, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక రవాణా ప్రాంతీయ అనుసంధానం వంటి విభిన్న రంగాలలో అందించగలుగుతాయి." _గుంటూరులో మీడియాతో మాట్లాడిన చావ అభిరామ్

ఏపీలో ఎగిరే టాక్సీలు వచ్చేస్తున్నాయోచ్​ - ఇక ట్రాఫిక్​ సమస్యకు చెక్‌

గుంటూరులో ఎయిర్‌ ట్యాక్సీలు - తక్కువ ఖర్చుతోనే ప్రయాణం

TAGGED:

FOUNDER OF MAGNUM WINGS
మ్యాగ్నమ్‌వింగ్స్‌ సంస్థ
RADAR LIDAR TECHNOLOGY
MAGNUM WINGS VERSION 2
MAGNUM WING AIR AMBULANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.