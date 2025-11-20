అవగాహన, ఆసక్తి ఉంటే ఎవరైనా సీఏ కావచ్చు: అన్నె వెంకట రమ్య
ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆడిట్ (ISA) అసెస్మెంట్ పరీక్షలో తొలిస్థానం - అమ్మ కోసమే ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 2:39 PM IST
CA Anne Venkata Ramya Inspirational Story: సీఏ పరీక్ష అంటేనే చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తారు. అందులోనూ అమ్మాయిలు అంటే కుటుంబ సభ్యులు వద్దనే చెబుతారు. ఉత్తీర్ణత సాధించేసరికి కొందరికి సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ఆమె మాత్రం ఆగలేదు. కష్టమని చెప్పినా బెదరలేదు. సకాలంలోనే పరీక్షలు అన్నీ పాసై వృత్తిలో చేరారు. జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆడిట్ (ISA) అసెస్మెంట్ పరీక్షలో తానేంటో నిరూపించారు. దేశంలోనే తొలి స్థానం సాధించి ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్నె వెంకట రమ్య అగ్రగామిగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, విజేతగా నిలిచిన సందర్భాలను పంచుకున్నారు.
కుటుంబ నేపథ్యం: కృష్ణా జిల్లా బిల్లనపల్లి చెందిన వారు అన్నె వెంకట రమ్య. తల్లిదండ్రులు సాయిరాణి, నాగేశ్వరరావు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. 'మేమిద్దరం ఆడపిల్లలం. అమ్మ పదో తరగతి వరకు చదువుకుంది. టైప్ రైటింగ్, షార్ట్హ్యాండ్ కూడా వచ్చు. తనకి చదువంటే చాలా ఇష్టం. అయితే, అక్కకి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడే పెళ్లి అవ్వడంతో నన్నైనా బాగా చదివించాలి అనుకుంది. అమ్మ బంధువుల్లో సీఏ చదివిన వారు ఉన్నారు. దాంతో నన్ను అందులో చేర్పించాలని అనుకునేది. అందుకే పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చేది కాదు. అలా ఆమె కోసమే ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యా' అని రమ్య తన గురించి చెప్పారు.
ఫైనల్లో ఫెయిలైనా ఆగిపోలేదు: చిన్నప్పటి నుంచి పోటీతత్వంతో మెలిగే దాన్ని. ప్రాథమిక విద్యంతా తెలుగు మాధ్యమంలోనే సాగింది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లిష్ మీడియంలో చదివాను. అయినప్పటికీ ఆరో తరగతి నుంచి డిప్లొమా వరకూ తరగతిలో నేనే ఫస్ట్ అంటున్నారు రమ్య. పాలిటెక్నిక్లో జిల్లాలో మూడో ర్యాంకు సాధించాను. ఈక్రమంలో సీఏపై అవగాహన పెంచుకున్నాను. కొందరు వద్దని చెప్పారు. పాసవ్వవు, ప్రత్యామ్నాయం చూసుకో అని సూచించారు. అయినా ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు.
2008లో చేరి, 2012 నవంబరు నాటికి ఫౌండేషన్, ఇంటర్, ఆర్టికల్షిప్ అన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేశాను. ఇదే సమయంలో అమ్మమ్మ కాలం చేయడంతో ఫైనల్లో మాత్రం ఫెయిలయ్యాను. ఓటమిని నా మనసు అంగీకరించలేదు. మళ్లీ పట్టుదలతో పరీక్ష రాశాను. ఆర్టికల్ షిప్లో మా గురువు ఎంఎస్వీ రమణమూర్తి గైడ్ చేశారు. ఆయన సహకారంతో ఉత్తీర్ణత సాధించాను. ఐపీసీసీ వరకు శిక్షణ తీసుకున్నాను. ఏడాదంతా పూర్తిగా చదువుకోసమే కేటాయించాను. చివరి మూడు నెలలు రోజుకు 12-14 గంటలు చదివాను. ఫౌండేషన్, ఇంటర్ కోర్సుకు రోజులో 8-10 గంటలు చదివాను.
భర్త సహకారంతో: మా వారు వల్లభనేని సాయిరాం కుమార్ చౌదరిది విజయనగరం. దీంతో ఇక్కడే స్థిరపడ్డాం. ఇద్దరం సీఏ వృత్తిలోనే కొనసాగుతున్నాం. ఆయన సహకారంతో ముందుకెళుతున్నాను. మాకిద్దరు పిల్లలు. లక్ష్మీముక్త, రోషన్ కపర్దీ. కుటుంబ బాధ్యతలున్నా, ప్రణాళిక పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్తుంటాను. కార్యాలయం, ఇంటికి నిర్దేశిత సమయం కేటాయించి, టైమ్ మేనేజ్మెంట్ పాటిస్తాను.
కష్టమేమీ కాదు: సీఏ కష్టంతో కూడుకున్నదని చాలామంది అభిప్రాయం అని ఆమె అన్నారు. అది కేవలం అపోహ మాత్రమే అని రమ్య అంటున్నారు. అవగాహన, ఆసక్తి ఉంటే ఎవరైనా సాధించవచ్చు చెప్పారు. ఆర్థికరంగంలో అవకాశాలు ఉంటాయి. అంకితభావంతో ప్రతిరోజూ బాధ్యతగా చదవాలి అని అన్నారు. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్లా చివరి సమయంలో పుస్తకాలు తీద్దామంటే కుదరదు. మహిళల్లో డ్రాపౌట్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. వారికి కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అవసరం ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఏఐపై దృష్టి: సమాజంలో గౌరవ ప్రదమైనది సీఏ ఉద్యోగం. 2012 నుంచి దీనిలోనే కొనసాగుతున్నాను. ఇందులో జీఎస్టీ, ఐటీ రంగాలకు సంబంధించి సవాళ్లు ఉంటాయి. వాటిని ఎదుర్కొవాలి అని సూచించారు. ఇటీవల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) నిర్వహించిన ఐఎస్ఏ పరీక్ష రాశాను. జాతీయస్థాయిలో ఉత్తమంగా నిలవడం ఆనందంగా ఉందని ఆమె తెలిపారు. అప్గ్రెడేషన్, స్పెషలైజేషన్ చేస్తాన అని అన్నారు. మంచి ప్రొఫెషనల్ అవకాశాల కోసం ఆడిట్ రంగంలో కొత్తగా పరిచయం అవుతున్న ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు చేయాలన్నది నా భవిష్యత్తు లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు.
రోజుకు 14 గంటలు ప్రిపరేషన్ - సీఎంఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన రైతు బిడ్డ
మధుమేహం, క్యాన్సర్ బాధితుల కోసం పరిశోధనలు - జంతువులపై ప్రయోగించి ఉత్తమ ఫలితాలు